Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2 A8. V první fázi nakoupí 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlenilo na inflační a kurzovou rezervu. První tanky Leopard 2 A8 by měla tuzemská armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Obrana podepsala smlouvu na tanky Leopard 2 A8
Česko se připojilo k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS, společný nákup umožňuje podle tuzemského ministerstva snížit jednotkovou cenu tanků. Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2 A8 oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že Česko plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun.
V první fázi Česko nakoupí 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH. Součástí ceny jsou systémy vlastní a protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly či školení. Dalších 1,49 miliardy korun s DPH Česko vynaloží na přizpůsobení tanků pro potřeby tuzemské armády. Částka zahrnuje například komunikační a spojovací prostředky, kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety.
Smlouvu o bohemizaci na ministerstvu se zástupcem KNDS podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic resortu obrany Lubor Koudelka, stejně jako závaznou objednávku tanků.
Rámcová dohoda umožní pořízení dalších tanků
Nové tanky vybaví především přáslavický 73. tankový prapor. Některé dostane k výcviku Vojenská akademie ve Vyškově, dalšími bude částečně přezbrojen 153. ženijní prapor v Olomouci. Předpokládaná doba životnosti je třicet let, tanky by tak v české armádě měly sloužit do roku 2060.
Rámcová dohoda umožní ministerstvu v budoucnu nakoupit vedle 44 velitelských a bojových dalších až čtrnáct tanků Leopard 2 A8 ve stejných verzích. Pořízeny budou podle finančních možností resortu. Obrana plánuje i nákup sedmnácti až devatenácti tanků Leopard 2 A8 v dalších čtyřech modifikacích, a to tanky vyprošťovací, mostní, ženijní a pro výcvik řidičů.
„Na tuto akvizici bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy), pokud Německo dokončí jednání s dodavateli,“ poznamenal úřad. Celkem by tak česká armáda měla v budoucnu disponovat minimálně 61 tanky Leopard 2 A8, v maximálním počtu jich bude 77.
Zapojení tuzemského obranného průmyslu
Součástí nákupu je i zapojení tuzemského obranného průmyslu, na ministerstvu zástupci KNDS a vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce resortu obrany Radka Konderlová podepsali dohodu o průmyslové spolupráci. Společností bude podle ministerstva minimálně jedenáct. Podílet se mají zejména na výrobě jednotlivých komponent tanků. Zapojí se nejen do výroby strojů pro Česko, ale i do dodávek pro další zákazníky. Dohoda předpokládá rovněž zapojení do zajištění životního cyklu tanku.
Úřad už loni v prosinci uzavřel smlouvu na dodání čtrnácti bojových tanků Leopard 2 A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme. Dříve Německo darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2 A4. Tanky Leopard v tuzemské armádě nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště.