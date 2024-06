Vláda přistoupila k dohodě o pořízení tanků Leopard 2A8

Pořízení tanků by mělo probíhat od roku 2027. Po roce 2030 by Česká republika měla mít 122 tanků, prohlásila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česko chce podle ní pořídit Leopardy v šesti modifikacích. Jedná se například o velitelský, vyprošťovací, ženijní, nebo mostní tank.

Jednáním o možnosti připojit se k německému tendru na tanky Leopard 2A8 pověřila vláda ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) loni v květnu. Dohoda by měla podle Černochové písemně stvrdit zájem České republiky připojit se k tendru. „Ještě nejde o samotné uzavření smlouvy, tu bychom chtěli uzavřít někdy do konce roku 2024,“ poznamenala. Pokud bude vláda s dohodou souhlasit, vytvoří to podle ministryně prostor pro to, aby mělo Česko co největší možný podíl na budoucí průmyslové spolupráci.

Ministryně cenu tanků odhadla přibližně na 60 miliard korun. Částka podle ní má zahrnovat jak předpokládané výdaje na pořízení tanků, tak inflační kurzové rezervy.