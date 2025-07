Dávat víc peněz na obranu je fér, míní Zajíček. Kde na to vzít? ptá se Středula

„Summit NATO, pět procent, velké číslo – nevím, jestli dobře čteme, co tam vlastně proběhlo. Byla to velká show, ve které Spojené státy, pojišťovna bezpečnosti pro Evropu, chtěly slyšet, že se bude platit vyšší pojistné. Ti pojištění zase chtěli slyšet, že pojistný kontrakt v tom případě nepochybně platí,“ zhodnotil summit Hampl.

Největší pozornost vzbuzuje otázka, jakým způsobem bude Evropa včetně Česka, které se k závazku vynakládání pěti procent HDP do roku 2035 také připojilo, vyšší výdaje na obranu financovat. „Myslím, že většina států se přihlásila k pěti procentům a neměla to na domácí scéně projednáno tak, aby věděla do detailu, jakým způsobem bude investovat u sebe doma, a jaké to bude mít dopady. On to totiž nikdo neví,“ podotkl Zajíček.

„Jak to, že tu debatu vedeme teď? Pár dnů zpátky to někdo slíbil, a tu debatu vůbec neotevřel,“ zkritizoval Středula údajnou nepromyšlenost některých významných aspektů zmíněného závazku. „Politici by měli nejprve zvážit, do jaké míry to je možné, a to se tady neodehrálo,“ je přesvědčený.

Příliš mnoho drahých priorit

Podle Hampla existují tři možnosti, kde na vyšší obranné výdaje vzít peníze – vybrat dodatečné daně, půjčit si nebo přehodnotit priority. Poslední možnost považuje přitom za klíčovou.

„Máme mnoho drahých priorit, přišli jsme o levné energie z Ruska, bezpečnostní deštník, a je dobré se zamyslet nad tím, zda by nebylo vhodné priority přeskládat,“ upozornil. „Všechno financovatelné není, obzvlášť pokud zůstává dál jedinou statutární prioritou EU velmi nákladná dekarbonizace,“ dodal šéf rozpočtové rady.

Podobný názor zastává také Zajíček. „Souhlasím, že Evropa musí přeskládat priority. Pokud mluví o konkurenceschopnosti a obranyschopnosti, potom se bavme o tom, jak využít tlaku na konkurenceschopnost současně se zvyšováním obrany a odolnosti Evropy,“ uvedl. Zároveň se shodl s Hamplem v tom, že pokud je prioritou konkurenceschopnost a obranyschopnost kontinentu, budou muset některé klimatické cíle včetně dekarbonizace počkat.