Fiala doufá, že se příští vláda nechá přesvědčit o významu muniční iniciativy

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) doufá, že se nastupující kabinet ANO, SPD a Motoristů nechá přesvědčit o významu české muniční iniciativy a bude v ní nějakým způsobem pokračovat. Kritiku iniciativy, která zajišťuje velkorážovou munici pro Ukrajinu čelící ruské vojenské invazi, pokládá za mimořádně nezodpovědnou. Iniciativa je dle něj unikátní a v zahraničí oceňovaná věc, kterou by byla chyba zničit. Bude prý škoda, pokud nová vláda zruší důchodovou reformu a další kroky končící vlády, jako třeba nákup amerických letounů F-35.
„Doufám v jednu věc. Když to nechtějí slyšet od nás a nevěří nám, tak že naši spojenci jim objasní význam muniční iniciativy,“ uvedl Fiala. Česko podle končícího předsedy vlády udělalo pro napadenou Ukrajinu maximum, co mohlo. Je to zásluha nejen dosluhující vlády, ale celé české společnosti, řekl Fiala.
Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) před volbami muniční iniciativu silně kritizoval, sliboval ji zrušit. Stejný postoj zastává koaliční SPD. Babiš ve čtvrtek v Bruselu řekl, že se s iniciativou rád seznámí, dosavadní pokusy o získání informací podle něj úplně nevyšly. „Určitě se k tomu vrátíme, protože je důležité, abychom znali podstatu, jak to všechno funguje,“ prohlásil Babiš.
Díky iniciativě získává Ukrajina na obranu před ruskou invazí dělostřelecké granáty. Kyjev, zástupci Evropské unie (EU) či generální tajemník NATO Mark Rutte ji oceňují. Fiala kritiku iniciativy a obecně zpochybňování české podpory Ukrajině a zvyšování výdajů na obranu označil za mimořádně nebezpečnou věc.
Končící premiér si není jistý, zda by někdo dokázal na Česko navázat, kdyby stát od zprostředkování munice ustoupil. „Je tam určité know-how, určitý mechanismus, kterým to funguje. A spojenci se zase soustředí na jiné věci, které se třeba týkají ochrany vzdušného prostoru,“ uvedl. Iniciativa je podle Fialy naprosto unikátní věc, která je všude oceňovaná a státům záleží na tom, aby pokračovala. „Byla by opravdu velká chyba tohle zabít,“ řekl.
Díky iniciativě letos Ukrajina dostane 1,8 milionu kusů munice, loni to bylo 1,5 milionu. Končící premiér také pevně doufá, že Česko bude dál aktivním členem koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v její konfrontaci s Ruskem. „Jinak se povedou jednání o nás bez nás,“ míní.
Česko pro Ukrajinu udělalo maximum, co mohlo, míní Fiala
Fiala tvrdí, že pro Ukrajinu Česko udělalo maximum, co mohlo. „Jsem na to hrdý, protože nám to získalo prestiž ve světě, protože jsme od první chvíle poskytovali Ukrajině veškerou pomoc včetně vojenské,“ uvedl. Nedávno řekl, že výdaje Česka na pomoc Ukrajině dosud činily 91,3 miliardy korun, příjmy státu tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy korun. „Není teď důležité, že ve finále se nám to vyplácí. My jsme od první chvíle měli hodnotovou politiku,“ dodal.
Podíl na tom, že českou pomoc Ukrajině a uprchlíkům v zahraničí oceňují, nemá podle Fialy jen vláda. „Česká společnost dokázala ukrajinské uprchlíky přijmout, integrovat, nemáme tu žádné sociální nebo jiné problémy,“ uvedl. Ocenil solidaritu lidí.
Evropa pak prý nebyla dlouho úspěšná ve vysvětlování toho, jaký precedens by celosvětově znamenal úspěch Ruska, který by ukázal, že velký a agresivní stát si může vzít kus území jiné země. „Postupně roste to uvědomění u řady států i mimo evropský kontinent, že pro mezinárodní řád by něco takového dobré určitě nebylo,“ dodal. Je nutné podpořit Ukrajinu natolik, že Rusko uvidí, že se mu vojenská agresivní politika tohoto typu nevyplatí, dodal.
Fiala: Bude škoda, pokud nová vláda zruší reformy
Rušení koncepčních kroků předchozích vlád patří podle něj mezi důvody, proč Česko dnes není dál. Nastupující opozice však kvůli tomu nebude blokovat sněmovnu, jak se to dělo poslední čtyři roky, prohlásil. „Naše výhoda, kterou můžete interpretovat jako nevýhodu, je, že my se takhle odporně nedovedeme chovat. My prostě nezablokujeme celou sněmovnu,“ řekl. Opozice bude tvrdá a neústupná, ale bude ctít pravidla, pokračoval šéf ODS.
I kvůli zachování reforem a tomu, aby se mohly začít projevovat v praxi, si Fiala přál, aby mohla dosavadní vládní sestava pokračovat další čtyři roky, uvedl. „Je to škoda, že se zase plno věcí zruší, pokud se to opravdu zruší. Této zemi jsme přinesli důchodovou reformu, která fakt funguje a my jsme za to zaplatili. To nebylo jednoduché, tomu lidé netleskali,“ řekl Fiala. Totéž platí třeba o konsolidaci veřejných financí, což také nebyl vůbec jednoduchý krok, míní.
Kdyby byla nová vláda rozumná, podle Fialy by tyto změny nechala v platnosti. Naopak by mohla těžit z toho, že politické náklady za tyto reformy zaplatila končící vláda. „Já budu považovat rušení těch věcí za obrovskou chybu, ne kvůli nějaké ideově politické pozici, kterou mám, ale prostě z čistě praktických důvodů,“ přiznal.
Připomněl například druhý pilíř důchodového spoření zavedený vládou Petra Nečase (ODS). „Byla to snaha nějakým způsobem řešit problémy, které budeme mít s důchodovým účtem. Přišla vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD, nyní SOCDEM) s Andrejem Babišem a zrušili to. Ale nepřišli s žádným řešením,“ uvedl Fiala. „Problém zůstával a rostl. A kdybychom důchodovou reformu dělali o pět, šest, deset let dřív, tak je to s menšími náklady a je to jednodušší. Když to děláte ve chvíli, kdy se vlak řítí do zdi, tak je to opravdu těžké,“ dodal.
Důchodová reforma počítá například s pokračováním zvyšování důchodového věku od 30 let o měsíc ročně do 67 let, s nižším výpočtem nových penzí či dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější čtvrté kategorie. Nová vláda slibuje věk odchodu do důchodu zastropovat na 65 letech a změnit valorizační vzorec. Zákon má také umožnit dřívější odchod do důchodu pro občany vykonávající náročné profese.
Stejná chyba jako v případě možných změn v nastavení důchodů by podle Fialy byla, pokud by se například měl rušit nákup amerických letounů F-35, který označil za odborné, správné a klíčové rozhodnutí. „Co je v tom práce armády, specialistů, úředníků, politiků, vyjednávání, to by byla strašná chyba ohrožující naši bezpečnost,“ uvedl. Rušení zakázek, jako je ta na F-35, má praktické dopady a je nevýhodné pro občany, dodal.
Fiala by uvítal, kdyby v Česku alespoň u klíčových bezpečnostních otázek panoval národní konsensus. „My bychom se měli opravdu přít o to, jestli máme ministerstvo sportu, nebo nemáme, jestli mají být daně takové, nebo jiné. Ale v otázkách bezpečnosti a klíčových zahraničně politických otázkách je země silnější, když má národní shodu,“ řekl.