Fiala: Ukrajina letos získala skrze muniční iniciativu 1,8 milionu kusů munice

Ukrajina letos dostala prostřednictvím české muniční iniciativy 1,8 milionu kusů velkorážové munice, cíl pro letošek tak byl splněn, napsal vpodvečer na síti X končící premiér Petr Fiala (ODS). Loni Ukrajina díky iniciativě dostala 1,5 milionu kusů velkorážové munice. Tuzemskou muniční iniciativu oceňuje jak Ukrajina, tak i spojenci Česka v EU a NATO.
„Slíbil jsem, že ukrajinským obráncům letos dodáme 1 800 000 kusů velkorážové munice. Jsem rád, že mohu potvrdit, že jsme dnes tento cíl splnili,“ napsal v pátek Fiala.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Česká muniční iniciativa získává pro napadenou zemi dělostřeleckou munici, přičemž nákup financují západní státy. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.
Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) iniciativu dlouhodobě kritizuje a mluvil o jejím zrušení, možném převzetí Severoatlantickou aliancí (NATO) či minimálně jejím auditu.
Končící vláda apeluje na budoucí kabinet, aby iniciativa pokračovala. „Je to zásadní věc z hlediska podpory Ukrajiny i toho, že to přináší Česku obrovskou prestiž a respekt v zahraničí,“ uvedl Fiala ve čtvrtek na bilanční tiskové konferenci s ministryní obrany v demisi Janou Černochovou (ODS).
Babiš ve čtvrtek v Bruselu prohlásil, že pomoc Ukrajině musí být doprovázena jasným plánem, jak bude dosaženo míru a příměří. Během jednání s unijními představiteli byla podle Babiše zmíněna i česká muniční iniciativa.
„Rád se seznámím s muniční iniciativou, protože dosud pokusy, abych získal informace, úplně nevyšly,“ řekl Babiš. „Určitě se k tomu vrátíme, protože je důležité, abychom znali podstatu, jak to všechno funguje,“ sdělil novinářům.
Kyjev, ale i zástupci orgánů EU či dalších zemí sedmadvacítky muniční iniciativu velmi oceňují. Stejně tak ji opakovaně zmiňuje jako velmi důležitou i generální tajemník NATO Mark Rutte.