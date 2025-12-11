Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) přijel do Bruselu na své první setkání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou od svého současného jmenování do funkce. Šéfka EK ocenila Babišovu podporu posilování konkurenceschopnosti Evropy. Schůzku označila za dobrou a uvedla, že diskutovali také o posilování Kyjeva na cestě k míru v rusko-ukrajinské válce.
Von der Leyenová přivítala Babiše v budově Komise, pouze si podali ruce, společně se vyfotili a odešli na jednání. „Dobré setkání se Andrejem Babišem. Vážím si vaší podpory posilování konkurenceschopnosti Evropy,“ napsala následně na sociální síti X šéfka EK.
„Diskutovali jsme také o posílení Ukrajiny na její cestě ke spravedlivému a trvalému míru. Protože bezpečnost Ukrajiny je bezpečností Evropy,“ dodala s tím, že v diskuzích budou pokračovat na zasedání Evropské rady, které se koná ve čtvrtek 18. prosince.
Von der Leyenová od nového českého premiéra dostala květiny, hovořili spolu francouzsky. Po setkání s šéfkou unijní exekutivy čeká Babiše setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Podle Babišova mluvčího půjde o pracovní jednání související s nadcházejícím summitem Evropské unie (EU).
Pro šéfa ANO jde o první schůzky s nejvyššími unijními reprezentanty poté, co ho prezident Petr Pavel tento týden jmenoval do premiérské funkce. Jmenování celé vlády je plánováno v pondělí.
Zasedání Evropské rady
Babiš v uplynulých týdnech dával najevo, že se chce jako premiér zúčastnit nadcházející Evropské rady. Schůzka prezidentů a premiérů zemí EU má mimo jiné jednat o další finanční podpoře pro Ukrajinu, která čelí ruské agresi. Za prioritu to označil šéf unijních summitů Costa.
Summit bude mít na výběr ze dvou možností řešení, která navrhla Evropská komise. První je půjčka od EU, druhou variantou je reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v Unii. Proti této možnosti vystupuje belgický premiér, neboť ruská aktiva se z velké části nacházejí právě v Belgii a její představitelé mají obavy, že by Moskva mohla žádat náhradu.