Evropská komise navrhuje dvě řešení na podporu Ukrajiny


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise navrhla dvě řešení na podporu finančních potřeb Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jedním je půjčka od Evropské unie, druhým reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU. Návrhy, které jsou podpořené několika legislativními texty, podle Komise zavádějí řadu záruk na ochranu členských států a finančních institucí před možnými odvetnými opatřeními ze strany Ruska.

Nyní je podle Komise na členských státech Unie, aby se rozhodly, jak postupovat. Komise doufá, že se shody podaří dosáhnout nejpozději na summitu EU, která začíná 18. prosince v Bruselu. Ukrajina přitom finanční podporu potřebuje rovněž velmi brzy, konkrétně ve druhé čtvrtině roku 2026.

„Ukrajina je na kritické křižovatce, vyjednávaní o míru pokračují, ale vidíme, že Rusko stupňuje své útoky, jsou stále intenzivnější a narůstá potřeba financování Ukrajiny,“ uvedla na tiskové konferenci v Bruselu šéfka Komise Ursula von der Leyenová.

Norsko a Německo dají dalších téměř sedmnáct miliard korun na zbraně pro Ukrajinu
Generální tajemník NATO Mark Rutte během tiskové konference v Bruselu 2. prosince 2025

Prvním navrhovaným řešením je půjčka, která by byla financována z rozpočtu EU, druhým pak takzvaná reparační půjčka Kyjevu, což by znamenalo půjčit si hotovostní zůstatky od finančních institucí v EU, které drží zmrazená aktiva Ruské centrální banky. Tyto finance jsou zejména v Belgii, ale také v Lucembursku.

Obě možnosti podle Komise odrážejí závazek EU „podporovat Ukrajinu nejen při obraně její svrchovanosti a udržování státních funkcí, ale také jako strategickou investici do bezpečnosti Evropy a do dosažení spravedlivého a trvalého míru“.

„Dnešními návrhy zajistíme, aby Ukrajina měla prostředky k obraně a mohla pokračovat v mírových jednáních z pozice síly. Předkládáme řešení, která pomohou pokrýt finanční potřeby Ukrajiny na příští dva roky, podpoří státní rozpočet a posílí její obranný průmysl, jakož i její integraci do evropské obranné průmyslové základny,“ uvedla von der Leyenová. Zvýšený tlak by podle ní měl být další motivací pro Rusko, aby zasedlo k jednacímu stolu.

Výběr redakce

Evropská komise navrhuje dvě řešení na podporu Ukrajiny

Evropská komise navrhuje dvě řešení na podporu Ukrajiny

před 11 mminutami
Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

před 32 mminutami
Česko a Slovensko spojuje postoj k ETS2 a migračnímu paktu, řekl Okamura

Česko a Slovensko spojuje postoj k ETS2 a migračnímu paktu, řekl Okamura

před 44 mminutami
Vláda v demisi pošle přepracovaný rozpočet sněmovně 17. prosince, uvedl Jurečka

Vláda v demisi pošle přepracovaný rozpočet sněmovně 17. prosince, uvedl Jurečka

11:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Prezidenti Visegrádské čtyřky jednali v Maďarsku

ŽivěPrezidenti Visegrádské čtyřky jednali v Maďarsku

před 1 hhodinou
Pozůstatky předané Hamásem nepatří rukojmímu, zjistili Izraelci

Pozůstatky předané Hamásem nepatří rukojmímu, zjistili Izraelci

08:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Srbská rafinerie pod americkými sankcemi přerušuje provoz kvůli nedostatku ropy

Srbská rafinerie pod americkými sankcemi přerušuje provoz kvůli nedostatku ropy

před 2 hhodinami
Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí

Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Evropská komise navrhuje dvě řešení na podporu Ukrajiny

Evropská komise navrhla dvě řešení na podporu finančních potřeb Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jedním je půjčka od Evropské unie, druhým reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU. Návrhy, které jsou podpořené několika legislativními texty, podle Komise zavádějí řadu záruk na ochranu členských států a finančních institucí před možnými odvetnými opatřeními ze strany Ruska.
před 11 mminutami

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

Ukrajina v pondělí zasáhla v ruské Tambovské oblasti ropovod Družba, uvedl podle několika ukrajinských médií zdroj z ukrajinské vojenské tajné služby HUR. Podle agentury Reuters jde letos o pátý útok na toto potrubí, kterým teče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska.
před 32 mminutami

Česko a Slovensko spojuje postoj k ETS2 a migračnímu paktu, řekl Okamura

Česko a Slovensko se shodly na odmítnutí systému povolenek ETS 2 i unijního migračního paktu, diskuse s Rakouskem v těchto záležitostech bude pokračovat. Novinářům to po dnešní schůzce šéfů parlamentů Slavkovského formátu (Česko, Slovensko, Rakousko) v Bratislavě řekl předseda české sněmovny Tomio Okamura.
před 44 mminutami

ŽivěPrezidenti Visegrádské čtyřky jednali v Maďarsku

Český prezident Petr Pavel na začátku summitu hlav států Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) vyzval k otevřené diskusi také o těch aspektech zahraniční či bezpečnostní politiky, na něž mají země různé názory. Témat, u nichž se V4 shoduje, je rozhodně více než těch, v nichž se rozchází, prohlásil Pavel v maďarské Ostřihomi.
před 1 hhodinou

Pozůstatky předané Hamásem nepatří rukojmímu, zjistili Izraelci

Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří žádnému z rukojmí, uvedl ve středu ráno úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael tak stále čeká na předání těl dvou mrtvých rukojmí, jednoho izraelského občana a jednoho thajského občana. Další předání pozůstatků, o kterých se Hamás domnívá, že patří rukojmímu, se podle agentury Reuters a médií uskuteční ve středu odpoledne.
08:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Srbská rafinerie pod americkými sankcemi přerušuje provoz kvůli nedostatku ropy

Rafinerie v srbském Pančevu v úterý 2. prosince oznámila, že kvůli nedostatku surové ropy přerušuje provoz. Její provozovatel, společnost NIS většinově vlastněná ruskými subjekty, se ocitl pod americkými sankcemi uvalenými kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Firma o tom informovala v tiskovém sdělení.
před 2 hhodinami

Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí

Policie v Hongkongu dokončila pátrání po pozůstatcích obětí požáru uvnitř všech sedmi budov bytového komplexu, který vyhořel minulý týden. Píše to agentura Reuters. Bilance mrtvých stoupla na 159. Úřady nadále pohřešují jedenatřicet lidí, hledat budou nyní pod vnějšími troskami. Oheň připravil o domov stovky lidí.
před 2 hhodinami

Bývalá šéfka unijní diplomatické služby Mogheriniová čelí obvinění z podvodu a korupce

Bývalá šéfka diplomatické služby EU (EEAS) a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na prohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Podle úřadu se vyšetřování týká zakázky na vzdělávání mladých diplomatů.
před 3 hhodinami
Načítání...