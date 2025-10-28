Finanční podporu od Evropy potřebujeme ještě dva až tři roky, řekl Zelenskyj


před 43 mminutami

Ukrajina bude potřebovat evropskou finanční podporu ještě dva nebo tři roky, aby se mohla bránit proti ruským invazním silám. Podle agentury AFP to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odkazem na návrh Evropské komise ohledně uvolňování zmrazených ruských aktiv na pomoc Kyjevu.

„Zdůraznil jsem to všem evropským lídrům. Řekl jsem jim, že nebudeme bojovat celá desetiletí, ale musí ukázat, že po určitou dobu budou schopni poskytovat Ukrajině stabilní finanční podporu,“ řekl Zelenskyj podle AFP médiím. „A proto mají na mysli tento program – dva až tři roky,“ dodal.

Ukrajinská služba stanice BBC píše, že Zelenskyj tak okomentoval vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který v rozhovoru s listem The Times minulý týden řekl, že Ukrajina je připravena bojovat ještě dva až tři roky.

Zelenskyj nyní sdělil, že jeho tehdejší slova se netýkala prognóz co do délky války, ale strategie stabilní finanční podpory jeho vlasti ze strany partnerů, zejména prostřednictvím využití zmrazených ruských aktiv, napsala BBC. Podle ukrajinského lídra nyní evropští partneři pracují na programu finanční pomoci na dva až tři roky, aby zaručili udržitelnost podpor bez ohledu na politické změny.

Výroba munice v německé společnosti Rheinmetall

Otazníky kolem ruských aktiv

Evropská komise před časem představila plán, který podle ní umožní využít zmrazená ruská aktiva v Evropě k financování takzvané reparační půjčky Kyjevu, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Některé země mají ale proti tomuto postupu výhrady a množství otázek technického i právního rázu.

Unijní prezidenti a premiéři proto minulý týden na summitu odložili do prosince rozhodnutí o tom, zda mají být zmrazená ruská aktiva použita na pomoc Ukrajině. Největší výhrady měla Belgie, která se obávala možných právních rizik. Většina zmrazených ruských aktiv se nachází právě v Belgii, protože tam má své sídlo depozitář cenných papírů Euroclear.

Volodymyr Zelenskyj

Evropská rada se zároveň zavázala řešit naléhavé finanční potřeby Ukrajiny na období 2026 až 2027, včetně jejího vojenského a obranného úsilí. V této souvislosti vyzvala Evropskou komisi, aby co nejdříve předložila možnosti finanční podpory na základě posouzení finančních potřeb Kyjeva.

„Pokud válka skončí do měsíce, utratíme tyto peníze na obnovu. Pokud neskončí do měsíce, ale po nějaké době, pak je utratíme za zbraně. Nemáme prostě jinou možnost,“ řekl dále Zelenskyj podle AFP. Podle BBC také uvedl, že otázka zmrazených ruských aktiv je velmi důležitá pro odstrašení Moskvy.

Podle agentury Reuters prohlásil, že Kyjev je připraven zúčastnit se mírových rozhovorů kdekoliv, kromě jednání na území Ruska a Běloruska, jehož autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko poskytl ruskému vládci Vladimirovi Putinovi zkraje invaze běloruské území pro vpád na Ukrajinu. Zelenskyj dále řekl, že ukrajinská armáda se nebude stahovat, aby se jeho země vzdala území.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během nedávné schůzky s prezidentem USA Donaldem Trumpem

Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, přičemž řada západních zemí se jí snaží pomoci zbraněmi, finančně i materiálně.

Americký prezident Donald Trump se od svého letošního návratu do Bílého domu snaží konflikt ukončit, s Putinem se i setkal osobně v létě na Aljašce, ale jeho úsilí zatím v klid zbraní nevyústilo. Kyjev opakovaně souhlasil s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Rusko zastavit boje odmítlo.











