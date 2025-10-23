EU přijala 19. balík protiruských sankcí

Členské státy EU se shodly na devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, uvedlo dánské předsednctví. Balík je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
Zákaz dovozu LNG vstoupí v platnost ve dvou fázích: krátkodobé smlouvy skončí po šesti měsících a dlouhodobé smlouvy od 1. ledna 2027. Nový balíček také přidává nové cestovní omezení pro ruské diplomaty a zmiňuje dalších 117 plavidel z ruské stínové flotily, většinou tankerů, čímž se jejich celkový počet zvýší na 558. Seznam zahrnuje také banky v Kazachstánu a Bělorusku i čtyři subjekty spojené s čínským ropným průmyslem.
K prosazení balíku je nutný souhlas všech členských zemí. Mezi posledními zeměmi, které měly výhrady, bylo Rakousko se Slovenskem. Rakousko v sobotu oznámilo, že odmítavý postoj stáhlo. Slovenský premiér Robert Fico pak ve středu prohlásil, že Bratislava nakonec sankce asi podpoří. EU pak spustila takzvanou tichou proceduru, kdy měly unijní země ještě možnost do 8:00 se proti sankcím vyslovit.
Fico od Evropské komise požadoval záruky ohledně vysokých cen energií a sladění klimatických cílů s potřebami automobilek a těžkého průmyslu. Reuters později večer zmínil slova nejmenovaného slovenského diplomata, který uvedl, že požadavky Slovenska naplňuje nové ustanovení v závěrech nadcházejícího summitu unijních lídrů.
V noci na čtvrtek oznámily zavedení protiruských sankcí také Spojené státy. Uvalily je na největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil.