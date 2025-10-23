Je potřeba podporovat Ukrajinu všemi prostředky, řekl premiér před summitem EU

Lídři unijních zemí včetně českého premiéra Petra Fialy (ODS) míří do Bruselu. Řešit budou další podporu Ukrajiny, konkurenceschopnost bloku, klimatické cíle nebo migraci. Fiala je přesvědčený o tom, že je nutné dál zvyšovat tlak na Moskvu, protože je zjevné, že nemá o mír zájem. Členské státy EU se ještě před začátkem summitu EU shodly na devatenáctém balíku sankcí proti Rusku.
„My jsme pro zvýšení vojenské pomoci Ukrajině, podporujeme myšlenku reparační půjčky. Chceme, aby v této věci Evropská komise předložila konkrétní návrh, protože to má některá úskalí,“ řekl Fiala před odletem na summit.
Podle něj je potřeba pokračovat v podpoře Ukrajiny všemi prostředky. „Je jasné, že Rusko nemá o mír zájem, a proto je nutné podle Fialy zvyšovat na něj tlak včetně toho ekonomického.
Situace na Ukrajině bude prvním projednávaným tématem schůzky v Bruselu, které se osobně zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Evropská komise před několika dny představila plán, který podle ní umožní na takzvanou reparační půjčku Ukrajině využít až 185 miliard eur (4,5 bilionu korun) ze zmrazených ruských aktiv v Evropě, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Některé státy, zejména Belgie, mají ale proti tomuto postupu výhrady a také mnoho otázek technického i právního rázu. Předseda Evropské rady António Costa doufá, že by summit mohl některé obavy rozptýlit.
Už předem bylo jasné, že se k závěrům o Ukrajině opět nepřipojí Maďarsko. Půjde tedy už poněkolikáté o shodu pouze 26 států.
Další témata
Asi nejvíce debat se povede o konkurenceschopnosti Evropské unie, zejména o klimatických ambicích EU a o plánovaném návrhu EK snížit do roku 2040 emise oxidu uhličitého o 90 procent proti roku 1990. S tím část zemí nesouhlasí. Fiala v této souvislosti zopakoval, že Česko s tím taky nesouhlasí. Na nadcházející radě se o tom ale podle něj rozhodovat nebude.
Předseda Evropské rady Costa doufá, že summit bude jednodenní. V případě, že se diskuse protáhnou, se ale státníci setkají také v pátek.