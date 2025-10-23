Je potřeba podporovat Ukrajinu všemi prostředky, řekl premiér před summitem EU


Lídři unijních zemí včetně českého premiéra Petra Fialy (ODS) míří do Bruselu. Řešit budou další podporu Ukrajiny, konkurenceschopnost bloku, klimatické cíle nebo migraci. Fiala je přesvědčený o tom, že je nutné dál zvyšovat tlak na Moskvu, protože je zjevné, že nemá o mír zájem. Členské státy EU se ještě před začátkem summitu EU shodly na devatenáctém balíku sankcí proti Rusku.

„My jsme pro zvýšení vojenské pomoci Ukrajině, podporujeme myšlenku reparační půjčky. Chceme, aby v této věci Evropská komise předložila konkrétní návrh, protože to má některá úskalí,“ řekl Fiala před odletem na summit.

Podle něj je potřeba pokračovat v podpoře Ukrajiny všemi prostředky. „Je jasné, že Rusko nemá o mír zájem, a proto je nutné podle Fialy zvyšovat na něj tlak včetně toho ekonomického.

EU přijala 19. balík protiruských sankcí
Situace na Ukrajině bude prvním projednávaným tématem schůzky v Bruselu, které se osobně zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Evropská komise před několika dny představila plán, který podle ní umožní na takzvanou reparační půjčku Ukrajině využít až 185 miliard eur (4,5 bilionu korun) ze zmrazených ruských aktiv v Evropě, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Některé státy, zejména Belgie, mají ale proti tomuto postupu výhrady a také mnoho otázek technického i právního rázu. Předseda Evropské rady António Costa doufá, že by summit mohl některé obavy rozptýlit.

Už předem bylo jasné, že se k závěrům o Ukrajině opět nepřipojí Maďarsko. Půjde tedy už poněkolikáté o shodu pouze 26 států.

Další témata

Asi nejvíce debat se povede o konkurenceschopnosti Evropské unie, zejména o klimatických ambicích EU a o plánovaném návrhu EK snížit do roku 2040 emise oxidu uhličitého o 90 procent proti roku 1990. S tím část zemí nesouhlasí. Fiala v této souvislosti zopakoval, že Česko s tím taky nesouhlasí. Na nadcházející radě se o tom ale podle něj rozhodovat nebude.

EU řeší návrh na zamítnutí klimatického cíle 2040
Předseda Evropské rady Costa doufá, že summit bude jednodenní. V případě, že se diskuse protáhnou, se ale státníci setkají také v pátek.

Rusko opět útočilo na Kyjev, úřady hlásí zraněné

Ruské bezpilotní letouny zaútočily druhou noc po sobě na ukrajinské hlavní město Kyjev, kde zranily sedm lidí a poničily několik budov. Napsala to agentura Ukrinform s odvoláním na starostu města Vitalije Klyčka. Útoky a pády trosek dronů podle něj vedly k požárům ve třech obytných domech a poškození dalších budov, včetně školy a mateřské školy.
před 11 mminutami

Je potřeba podporovat Ukrajinu všemi prostředky, řekl premiér před summitem EU

Lídři unijních zemí včetně českého premiéra Petra Fialy (ODS) míří do Bruselu. Řešit budou další podporu Ukrajiny, konkurenceschopnost bloku, klimatické cíle nebo migraci. Fiala je přesvědčený o tom, že je nutné dál zvyšovat tlak na Moskvu, protože je zjevné, že nemá o mír zájem. Členské státy EU se ještě před začátkem summitu EU shodly na devatenáctém balíku sankcí proti Rusku.
08:02Aktualizovánopřed 30 mminutami

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

Členské státy EU se shodly na devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, uvedlo dánské předsednctví. Balík je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
před 48 mminutami

Katolické církvi v Polsku věří jen zhruba třetina obyvatel

Katolická církev v Polsku ztrácí věřící i podporu společnosti jako celku. Důvěřuje jí pouhých pětatřicet procent lidí. Vadí jim provázanost instituce s politikou a podle mnohých neadekvátní reakce na některé problémy. Polská katolická církev čelila v posledních letech řadě skandálů, zejména v souvislosti s odhalením sexuálního zneužívání dětí. „Ještě v osmdesátých letech za komunismu církev pozitivně hodnotilo asi devadesát procent lidí, pak ale přišla debata o potratech,“ zmínil další problémové téma sociolog Krzysztof Koseła.
před 2 hhodinami

Rozšíření suverenity Izraele na Západním břehu může ohrozit příměří, míní Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio před odletem do Izraele varoval, že hlasování tamního parlamentu o návrzích zákonů rozšiřujících svrchovanost na Západním břehu by mohlo ohrozit příměří v Pásmu Gazy. Napsala to agentura AFP. Křehké příměří platí od 10. října a podle médií už bylo několikrát porušeno.
před 2 hhodinami

USA podle Hegsetha udeřily na lodě pašující drogy v Pacifiku

Spojené státy provedly další útok na loď v Tichém oceánu, při kterém zahynuly tři osoby obviněné z nelegálního obchodování s drogami. Na sociální síti X to v noci na čtvrtek napsal americký ministr obrany Pete Hegseth, který ve středu informoval o jiném úderu ve stejné oblasti a o dvou obětech. Jedná se o druhý incident v Tichém oceánu; sedm dalších se dříve odehrálo v Karibiku, kde se cílem stala plavidla údajně pašující narkotika. Zahynulo nejméně 34 lidí.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Trump řekl, že plánovaný summit s Putinem v Budapešti zrušil

Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Důvodem je také nedostatečný pokrok v diplomatických snahách ukončit válku na Ukrajině, informovala stanice CNN a agentura Reuters.
00:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

Spojené státy ve středu oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Informovaly o tom agentury AFP, AP a Reuters. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský vládce Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
