Británie zavedla nové sankce cílené na ruskou energetiku a armádu ve snaze omezit možnosti Moskvy pokračovat v agresi proti Ukrajině. Postihy jsou namířeny proti sedmdesáti lodím takzvané ruské stínové flotily a třiceti firmám a lidem podporujícím ruskou armádu, uvedlo britské ministerstvo zahraničí. Jeho šéfka Yvette Cooperová se v Kyjevě sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, informoval úřad. Čína proti britskému postupu protestovala.
Británie zavedla další sankce proti ruské stínové flotile a dodavatelům armády
„Británie nebude nečinně přihlížet, jak (ruský vůdce Vladimir) Putin pokračuje ve své barbarské invazi na Ukrajině. Jeho naprosté nerespektování svrchovanosti se ukázalo tento týden, když bezohledně poslal drony do vzdušného prostoru NATO,“ uvedla ministryně.
Britské sankce mají omezit působení sedmdesáti ropných tankerů, které podle Londýna patří k takzvané ruské stínové flotile. Tak se označují zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází exportní omezení.
Britská diplomacie cílí na tato plavidla už poněkolikáté, naposledy v červenci zařadila na sankční listinu 135 lodí. Podle ministerstva uplatňuje nyní Británie postihy proti tolika ropným tankerům jako žádná jiná země světa.
Postihy na firmy v Číně či Turecku
Postihy míří i na firmy sídlící například v Číně či Turecku a na jejich ruské či ázerbájdžánské vlastníky. Podle Londýna dodávají elektroniku a další vybavení, které ruská armáda používá například v raketách Iskander, jimiž útočí na ukrajinská města. Jednou z firem je podle britského ministerstva čínská Shenzhen Blue Hat International Trade, od níž ruská armáda získává elektroniku.
Čína v pátek proti omezením namířeným na své firmy protestovala u britských úřadů. „Čína přijme veškerá nutná opatření, aby důkladně zabezpečila legitimní a zákonná práva svých firem,“ uvedl podle agentury Reuters mluvčí čínské ambasády v Londýně. Zároveň sdělil, že Čína vyzvala Británii, aby „svůj chybný krok napravila“. Jaká případná opatření budou, neuvedl.
Británie obvykle koordinuje své sankce s Evropskou unií. Evropská komise připravuje 19. sankční balík, který má představit v nejbližších dnech. Mohl by se opět týkat i ruské stínové flotily či energetické a finanční oblasti. Česko do balíku znovu prosazuje omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru.