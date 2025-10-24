Fiala odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Premiér Petr Fiala na summitu Evropské unie (EU) v Bruselu „jednoznačně odmítl“ návrh klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Šéf vlády to uvedl po skončení jednání. Unijní lídři během schůzky hovořili o další podpoře Ukrajiny, obraně a bezpečnosti, ale právě i o konkurenceschopnosti a klimatických ambicích EU.

Evropská komise nedávno navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990. O návrhu měli původně hlasovat ministři životního prostředí EU již v září, vše bylo ale odloženo a debata se na žádost Francie, Německa, Itálie i dalších států přesunula na summit. Na čtvrteční vrcholné schůzce se o klimatickém cíli nerozhodovalo, nicméně unijní prezidenti a premiéři o tématu vedli strategickou diskusi. Rozhodnutí bude opět na ministrech životního prostředí, kteří budou jednat 4. listopadu.

„Součástí debaty o konkurenceschopnosti byla také debata o evropské klimatické politice. Na rozdíl od svého předchůdce ve funkci premiéra, tedy Andreje Babiše (ANO), jsem Českou republiku k žádným konkrétním cílům dnes nezavázal,“ uvedl končící premiér Fiala. Očekává se, že ho v premiérském křesle vystřídá právě Babiš.

Evropská komise navrhla klimatický cíl pro rok 2040
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

„Za Českou republiku jsem ve svém vystoupení jednoznačně odmítl návrh cíle pro rok 2040 ve výši 90 procent,“ dodal Fiala. Česko podle něj do závěrů dnešního summitu prosadilo, že jakékoli budoucí klimatické cíle budou doplněny o takzvanou revizní klauzuli. „To znamená, že bude možné je znovu otevřít a měnit v závislosti na geopolitickém, ekonomickém a technologickém vývoji,“ připojil.

Fiala rovněž zdůraznil, že v závěrech summitu je zmíněna podpora principu technologické neutrality, což znamená i rovné podmínky pro rozvoj jaderné energie. „To je hodně důležité a musím říct, že za čtyři roky mé vlády jsme díky aktivitě České republiky na mezinárodním poli i aktivitě České republiky jako člena takzvané jaderné aliance opravdu nastartovali jadernou renesanci,“ dodal premiér, který se pravděpodobně účastnil svého posledního summitu EU ve funkci.

EU řeší návrh na zamítnutí klimatického cíle 2040
Ilustrační foto

Už dříve končící premiér ke klimatickým cílům řekl, že jde o nerealistickou ambici, která nezohledňuje ekonomické a sociální dopady na občany a průmysl. „Nicméně na této Evropské radě se o tomto cíli rozhodovat nebude, protože tyto věci se řeší na úrovni ministrů pro životní prostředí,“ řekl. Připomněl, že se zatím podařilo zablokovat schválení tohoto návrhu a získat čas na další jednání. „Prosazujeme podpůrná opatření, ze kterých bude Česká republika těžit a která umožní modernizaci naší ekonomiky,“ dodal.

Zmínil například umožnění revize klimatických cílů či pokračování modernizačního fondu. Česko podle Fialy požaduje také to, aby Evropská komise vypracovala dopadové studie, které by popsaly, jaký bude dopad klimatických cílů na jednotlivé sektory a země.

Unie bude dál pomáhat Kyjevu. Zintenzivní také akce proti ruské stínové flotile
Volodymyr Zelenskyj na summitu EU v Bruselu

Plán odmítá i možná koalice

Předseda ANO Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že pokud by na summitu Českou republiku zastupoval on, klimatický plán by odmítl a oznámil, že Česko tento bod zablokuje. Opakovaně také vyzval Fialu, aby odmítl i upravený návrh emisních povolenek. Pokud hnutí ANO složí vládu, na svém prvním zasedání tyto „ekoodpustky“ podle Babiše odmítne.

V souvislosti s klimatickými ambicemi EU se v Česku v posledních dnech debatovalo zejména o systému emisních povolenek ETS2. Evropská komise se rozhodla posílit předvídatelnost a cenovou stabilitu tohoto systému a tento týden v úterý navrhla několik mechanismů, které podle komisaře pro klima Wopkeho Hoekstry reagují na obavy členských států, včetně Česka.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) krok komise uvítal a ocenil, že unijní exekutiva vyslyšela český požadavek na úpravu systému a představila konkrétní návrh změny legislativy. První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který se po českých parlamentních volbách účastní jednání dosud opozičního hnutí s dalšími opozičními stranami o zformování nové vlády, už naopak oznámení unijní exekutivy označil za debakl.

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík
Ilustrační foto

Výběr redakce

Unie bude dál pomáhat Kyjevu. Zintenzivní také akce proti ruské stínové flotile

Unie bude dál pomáhat Kyjevu. Zintenzivní také akce proti ruské stínové flotile

včeraAktualizovánopřed 18 mminutami
Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Litva hlásí, že její vzdušný prostor narušily dva ruské letouny

Litva hlásí, že její vzdušný prostor narušily dva ruské letouny

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu

Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu

před 3 hhodinami
Berlín jedná s Talibanem o deportaci Afghánců, čelí za to kritice

Berlín jedná s Talibanem o deportaci Afghánců, čelí za to kritice

před 4 hhodinami
Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

před 4 hhodinami
Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

před 4 hhodinami
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Fiala odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Premiér Petr Fiala na summitu Evropské unie (EU) v Bruselu „jednoznačně odmítl“ návrh klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Šéf vlády to uvedl po skončení jednání. Unijní lídři během schůzky hovořili o další podpoře Ukrajiny, obraně a bezpečnosti, ale právě i o konkurenceschopnosti a klimatických ambicích EU.
před 40 mminutami

Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

Na dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října, večer v pražském Foru Karlín zavzpomínal prezident Petr Pavel. Drábová podle něj byla člověkem, který měl jasno v hodnotách, přičemž se nikdy nebála za ně postavit. Vzpomínkovou akci na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života uspořádaly organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club. Součástí akce jsou také hudební vystoupení.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, ve čtvrtek přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Kupka, který je teď místopředsedou strany, to večer uvedl na sociální síti X. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu.
před 3 hhodinami

Restaurace jsou pro lidi drahé, raději si nosí do práce vlastní oběd

Oběd z restaurace je pro mnoho lidí stále svátečnější. Kvůli zdražování totiž omezily počet návštěv stravovacích podniků skoro dvě třetiny lidí. Častěji si nosí do práce vlastní jídlo. Polední návštěvnost restaurací udržují strávníci se stravenkami. Ukázal to evropský průzkum stravovacích návyků v Česku.
před 4 hhodinami

Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

Inspekce silniční dopravy za tři měsíce svého fungování zkontrolovala skoro pět tisíc nákladních aut a autobusů. Zjistila skoro dvanáct set přestupků, uložila přes osm set pokut. Inspektoři dohromady vybrali přes patnáct milionů korun. Víc než polovina zkontrolovaných byla ze zahraničí. Z nich museli nejčastěji zaplatit pokutu dopravci z Polska, Slovenska a Rumunska. Nejčastějším prohřeškem bylo porušení doby řízení. Inspektoři pomocí vlastní techniky dokážou na dálku přečíst data z tachografů, nově budou využívat také vysokorychlostní váhy.
před 4 hhodinami

Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

Auto, které se ztratilo před deseti lety, našli vojenští potápěči ve středu v Lipně. Hasiči ho vytáhli i s lidskými pozůstatky, které by mohly souviset se zmizením dvou Rakušanů v roce 2015, kteří v autě naposledy seděli. Kriminalisté zatím ovšem nevědí, jestli pozůstatky patří jim. Mohou být jednoho člověka i více lidí. Podle policistů bude jasněji po pitvě.
před 4 hhodinami

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

Programové jednání zástupců pravděpodobné budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ve čtvrtek pokračovalo debatami v oblastech justice, životního prostředí a místního rozvoje, a to včetně problematiky bydlení. Předseda SPD Tomio Okamura po první části čtvrtečních rozhovorů uvedl, že předpokládá, že program možné budoucí vlády bude počítat s referendem. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová to potvrdila s tím, že program bude vylučovat hlasování o závazcích z EU a NATO.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Dvě stě tisíc lidí za dva měsíce. Končící výstava Lucy se stala jednou z nejúspěšnějších v Česku

Kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam si během dvouměsíční výstavy, která ve čtvrtek v podvečer končí v Národním muzeu (NM) v Praze, prohlédlo přes 200 tisíc lidí. V dějinách muzea je to za dva měsíce rekordní číslo, řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo etiopské národní muzeum a poprvé tak byly k vidění v Evropě.
před 7 hhodinami
Načítání...