Fiala odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Premiér Petr Fiala na summitu Evropské unie (EU) v Bruselu „jednoznačně odmítl“ návrh klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Šéf vlády to uvedl po skončení jednání. Unijní lídři během schůzky hovořili o další podpoře Ukrajiny, obraně a bezpečnosti, ale právě i o konkurenceschopnosti a klimatických ambicích EU.
Evropská komise nedávno navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990. O návrhu měli původně hlasovat ministři životního prostředí EU již v září, vše bylo ale odloženo a debata se na žádost Francie, Německa, Itálie i dalších států přesunula na summit. Na čtvrteční vrcholné schůzce se o klimatickém cíli nerozhodovalo, nicméně unijní prezidenti a premiéři o tématu vedli strategickou diskusi. Rozhodnutí bude opět na ministrech životního prostředí, kteří budou jednat 4. listopadu.
„Součástí debaty o konkurenceschopnosti byla také debata o evropské klimatické politice. Na rozdíl od svého předchůdce ve funkci premiéra, tedy Andreje Babiše (ANO), jsem Českou republiku k žádným konkrétním cílům dnes nezavázal,“ uvedl končící premiér Fiala. Očekává se, že ho v premiérském křesle vystřídá právě Babiš.
„Za Českou republiku jsem ve svém vystoupení jednoznačně odmítl návrh cíle pro rok 2040 ve výši 90 procent,“ dodal Fiala. Česko podle něj do závěrů dnešního summitu prosadilo, že jakékoli budoucí klimatické cíle budou doplněny o takzvanou revizní klauzuli. „To znamená, že bude možné je znovu otevřít a měnit v závislosti na geopolitickém, ekonomickém a technologickém vývoji,“ připojil.
Fiala rovněž zdůraznil, že v závěrech summitu je zmíněna podpora principu technologické neutrality, což znamená i rovné podmínky pro rozvoj jaderné energie. „To je hodně důležité a musím říct, že za čtyři roky mé vlády jsme díky aktivitě České republiky na mezinárodním poli i aktivitě České republiky jako člena takzvané jaderné aliance opravdu nastartovali jadernou renesanci,“ dodal premiér, který se pravděpodobně účastnil svého posledního summitu EU ve funkci.
Už dříve končící premiér ke klimatickým cílům řekl, že jde o nerealistickou ambici, která nezohledňuje ekonomické a sociální dopady na občany a průmysl. „Nicméně na této Evropské radě se o tomto cíli rozhodovat nebude, protože tyto věci se řeší na úrovni ministrů pro životní prostředí,“ řekl. Připomněl, že se zatím podařilo zablokovat schválení tohoto návrhu a získat čas na další jednání. „Prosazujeme podpůrná opatření, ze kterých bude Česká republika těžit a která umožní modernizaci naší ekonomiky,“ dodal.
Zmínil například umožnění revize klimatických cílů či pokračování modernizačního fondu. Česko podle Fialy požaduje také to, aby Evropská komise vypracovala dopadové studie, které by popsaly, jaký bude dopad klimatických cílů na jednotlivé sektory a země.
Plán odmítá i možná koalice
Předseda ANO Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že pokud by na summitu Českou republiku zastupoval on, klimatický plán by odmítl a oznámil, že Česko tento bod zablokuje. Opakovaně také vyzval Fialu, aby odmítl i upravený návrh emisních povolenek. Pokud hnutí ANO složí vládu, na svém prvním zasedání tyto „ekoodpustky“ podle Babiše odmítne.
V souvislosti s klimatickými ambicemi EU se v Česku v posledních dnech debatovalo zejména o systému emisních povolenek ETS2. Evropská komise se rozhodla posílit předvídatelnost a cenovou stabilitu tohoto systému a tento týden v úterý navrhla několik mechanismů, které podle komisaře pro klima Wopkeho Hoekstry reagují na obavy členských států, včetně Česka.
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) krok komise uvítal a ocenil, že unijní exekutiva vyslyšela český požadavek na úpravu systému a představila konkrétní návrh změny legislativy. První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který se po českých parlamentních volbách účastní jednání dosud opozičního hnutí s dalšími opozičními stranami o zformování nové vlády, už naopak oznámení unijní exekutivy označil za debakl.