Ukrajina zasáhla raketami chemický závod v ruské Brjanské oblasti, tvrdí armáda

Ukrajinské síly v úterý při rozsáhlém vzdušném úderu zasáhly významný chemický závod v Brjanské oblasti, která leží na západě Ruska při hranicích s Ukrajinou. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení ukrajinské armády.
Ukrajinský generální štáb v prohlášení uvedl, že chemička byla zasažena kombinovaným útokem britskými raketami Storm Shadow a leteckými údery, které podle něj úspěšně pronikly ruskou protivzdušnou obranou. Továrnu označil za klíčové zařízení ruského vojensko-průmyslového komplexu, kde se vyrábí střelný prach, výbušniny a palivo do raket. Škody způsobené operací se nyní vyhodnocují, dodala armáda.
Ukrajina se brání už čtvrtým rokem ruské ozbrojené agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky a přeshraniční ostřelování z obou zemí. Brjanský chemický závod byl terčem ukrajinských úderů už v minulosti. Při rozsáhlém útoku letos v lednu Ukrajina údajně použila také americké střely dlouhého doletu ATACMS.
Ukrajina již dříve použila střely Storm Shadow, které mají dolet 250 až 560 kilometrů, k úderům na cíle v ruské Brjanské a Kurské oblasti a na Ruskem okupovaném Krymu. Úterní úder na chemickou továrnu přišel souběžně s vyjádřením prezidenta Volodymyra Zelenského, že otázka střel dlouhého doletu je možná „nenahraditelným klíčem k míru“. Čím více je podle něj Ukrajina schopna udeřit v hloubi Ruska, tím je větší ochota Moskvy ukončit boje.
Zelenskyj doufal, že na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem minulý pátek získá pro Ukrajinu také příslib amerických raket dlouhého doletu Tomahawk. Trump místo toho prohlásil, že se chce vyhnout eskalaci s Ruskem a že by Rusko a Ukrajina měly uzavřít mír na současné linii bojů. Trump také chystá další summit se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, ačkoli jeho konání v blízké době v úterý zpochybnil vysoce postavený zdroj Reuters z Bílého domu.