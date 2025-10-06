Ukrajina v noci ostřelovala ruskou Bělgorodskou oblast, kde útoky vážně poškodily infrastrukturu a přechodně připravily o elektřinu 40 tisíc lidí. Informoval o tom šéf oblasti Vjačeslav Gladkov. Výbuchy se ozývaly na poloostrově Krym, uvedly místní telegramové kanály. Podle médií měl být zasažen klíčový ropný sklad okupantů. Rusům se podle analytiků daří postupovat v Doněcké oblasti. Několik osob zemřelo po útocích v Charkovské oblasti.
Tisíce lidí v ruském Bělgorodu jsou bez proudu, Krym hlásí exploze
Rusko oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci zničila 251 ukrajinských dronů, většinu z nich nad jihozápadem země, 61 nad vodami Černého moře a jeden mířící k Moskvě.
Ukrajinské zpravodajské kanály na Telegramu uvedly, že při jednom z útoků byl zasažen ropný sklad ve Feodosiji na pobřeží Černého moře na okupovaném Krymu. Ve skladu explodovala nádrž na palivo a vypukl velký požár, napsal server RBK-Ukrajina. Společnost Crimean Wind uvedla, že exploze vyvolala požár viditelný na desítky kilometrů.
Klíčový ropný sklad
Terminál, který se nachází asi 250 kilometrů od území kontrolovaného Ukrajinou, je největším zásobníkem ropy na Krymu. Může pojmout až 250 tisíc tun paliva, které zásobuje ruské síly.
Místní telegramový kanál Krymskyj veter původně tvrdil, že útok mířil na leteckou základnu Saky. Později bylo hlášeno několik výbuchů v oblasti Simferopolu a sirény se údajně rozezněly v Sevastopolu, kde působí ruské jednotky. Později se na sociálních sítích objevily zprávy o explozích v Jevpatorii a Feodosiji a poblíž letecké základny Kača. Tyto zprávy však nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.
Zasažený Bělgorod
V Bělgorodu se už v noci podařilo obnovit dodávky elektřiny pro téměř 34 tisíc odběratelů, ale asi 5400 lidí v 24 obcích zůstává bez elektřiny, uvedl Gladkov na Telegramu. Škody na energetické infrastruktuře jsou podle něj „značné“. Do zasažených oblastí byly vyslány záchranné složky a nemocnice v Bělgorodu přepnuly na záložní zdroj napájení.
Bělgorod a další regiony sousedící s Ukrajinou čelí neustálému přeshraničnímu ostřelování a útokům dronů, jak se válka, kterou Moskva rozpoutala proti Kyjevu naplno v roce 2022, rozšířila také na ruské území, narušila civilní život a poškodila kritickou infrastrukturu.
Ukrajina se k útoku zatím nevyjádřila. Obě strany tvrdí, že jejich útoky mají za cíl zničit infrastrukturu klíčovou pro celkové válečné úsilí nepřítele. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v září varoval, že Kyjev podnikne odvetné kroky proti ruskému energetickému sektoru.
Rusko se před zimou opakovaně zaměřilo na ukrajinskou energetickou síť, plynárenská zařízení a topné systémy s cílem ztížit civilistům život. V loňském roce údery způsobily, že miliony Ukrajinců během mrazů zůstaly bez tepla a elektřiny, připomíná server Kyiv Independent.
Charkov i Kramatorsk terčem dronů
Ukrajinská skupina vojenských analytiků DeepState mezitím informovala, že Rusové se blíží ke čtyřem obcím v Doněcké oblasti. „Nepřítel postoupil u Novoivanivky, Olhivského, Vyšneva a v Ternovu,“ sdělili analytici.
Město Kramatorsk v Doněcké oblasti bylo pravděpodobně vůbec poprvé napadeno ruským bezpilotním letounem s optickými vlákny, napsala Ukrajinska pravda.
Největší ruský dronový útok se ale v noci na pondělí soustředil na město Charkov, bylo slyšet nejméně patnáct výbuchů, sdělila zpravodajka ČT na Ukrajině Ilona Zasidkovyčová. Zmínila prozatímní bilanci čtyř zraněných. Média následně sdělila, že dva lidé zemřeli.
Rusko proti Ukrajině vyslalo během noci 116 dronů, z nichž 83 se podařilo zneškodnit, informovalo ráno ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy tří desítek dronů na sedmi místech.
O noc dříve Rusko vyslalo proti Ukrajině okolo padesátky raket a střel a na pět set dronů, útoky si vyžádaly pět mrtvých, z toho čtyři ve Lvovské oblasti na západě země. Tamní úřady označily útok za největší na region od začátku války.