Rusko se po sérii ukrajinských útoků na rafinerie potýká s nedostatkem paliva. I podle oficiálních médií je v zemi kritická situace, na čerpacích stanicích se tvoří dlouhé fronty, v řadě oblastí platí omezení prodeje a některé benzinové pumpy jsou zcela na suchu. Ukrajinské drony řadu rafinerií vyřadily z provozu nebo omezily jejich kapacitu. Místní úřady se připravují na dovoz pohonných hmot z Asie, píše Moscow Times.
V Rusku je nedostatek benzinu. Zřejmě bude muset nakupovat z Asie
I oficiální list Kommersant uvedl, že na ruskému trhu s pohonnými hmotami chybí přibližně dvacet procent měsíční spotřeby benzinu, což odpovídá asi 400 tisícům tun z celkové dvoumilionové spotřeby, a uznává, že řešení situace může vyžadovat další opatření. Mezi nimi zmiňuje například zmírnění environmentálních předpisů, ale i možnost importu paliva.
List dále uvedl, že kvůli výpadkům v dodávkách musela do 22. září polovina čerpacích stanic prodávajících benzin na Rusy okupovaném Krymu zavřít. Zdroje listu hovoří o „kritické situaci“ na trhu s palivy. V pondělí pak úřady na Krymu zastropovaly objem jednotlivého nákupu na třiceti litrech benzinu. Na některých místech je však povoleno natankovat pouze deset litrů.
Nejvíce zasažený je právě Krym a regiony na ruském Dálném východě. S problémy se ale potýkají i čerpací stanice velkých ropných společností v jiných regionech. „Problémy vznikly v Kirovské, Nižněnovgorodské a Kostromské oblasti,“ vyjmenovává Moscow Times. Server Meduza zmiňuje také Leningradskou Bělgorodskou, Lipetskou oblast a Stavropolský kraj. Podle serveru Newsweek se s nedostatky potýká nejméně dvacet ruských regionů.
Ceny rostou a úřady hledají zdroje jinde
Velkoobchodní ceny benzinu navíc v Rusku prudce rostou. Od začátku roku se zvýšily o více než čtyřicet procent. To negativně ovlivňuje inflaci, protože vyšší ceny paliv nevyhnutelně ženou nahoru náklady v zemědělství, dopravě a logistice, což se promítá do vyšších cen potravin a základního zboží.
Aby vláda uhasila krizi na trhu s palivy, již v červenci zakázala vývoz benzinu do zahraničí. Původně měl tento zákaz platit jen do konce srpna, teď v úterý ho však úřady prodloužily už do konce roku 2025 a rozšířily jej i na motorovou naftu.
Moskva navíc prudce zvýšila nákup benzinu z Běloruska. Pokrývá to však méně než dvě procenta celkové ruské poptávky. Předpokládá se, že Rusko bude do sousední země dodávat stále více své ropy, kterou pak může odkupovat zpět již zpracovanou.
Ani to však zřejmě nebude stačit. Podle Kommersantu se Moskva kvůli neustávajícím ukrajinským útokům na rafinerie již obrací na Čínu a další země v Asii včetně Jižní Koreje a Singapuru s žádostí o dodávky benzinu.
Naznačuje to i fakt, že rada Euroasijské hospodářské komise v úterý zrušila dovozní cla na benzin, motorovou naftu i lodní palivo. Bezcelní dovoz má zůstat v platnosti do konce června 2026.
Stát má také pokrýt rozdíl mezi cenami na světovém trhu a nižšími cenami paliv na domácím trhu tím, že je zadotuje z prostředků federálního rozpočtu, tvrdí Kommersant. Dovoz z Asie mají zajistit společnosti Rosněfť, NNK a státní Promsyrieimport. Má se jednat asi o 150 tisíc tun měsíčně, píše list.
Ukrajinské útoky narušily kapacitu rafinerií
Podle deníku Financial Times Ukrajina od srpna zasáhla nejméně 16 z 38 ruských ropných rafinérií, včetně těch největších, jako je Rjazaň a Volgograd. Některé z nich byly nuceny zcela zastavit výrobu. Jen v září útoky poničily nejméně sedm zařízení, některé z nich byly zasaženy i vícekrát. Od začátku roku je to dokonce 21 z 38 největších rafinerií, podotýká BBC. Ukrajinci tak za poměrně krátkou dobu Rusko připravili o téměř čtyřicet procent celkové výrobní kapacity rafinérií.
Vzhledem k tomu, že Rusko nemá ani dostatečné skladovací kapacity, bude muset snížit také produkci ropy, protože ji nemá kde uskladnit. Ukrajina navíc zintenzivnila i útoky na ropnou infrastrukturu a přístavy, aby zabránila vývozu ropy.
Kyjev také vyzval západní spojence, aby uvalili další sankce na ruskou energetiku, s jejíž pomocí Moskva již čtvrtým rokem financuje agresivní válku proti sousední zemi.
Americký prezident Donald Trump opakovaně naléhal na EU, aby zastavila dovoz ruské ropy a paliv s tím, že přísnější opatření USA závisí na tom, zda Evropa sníží svou závislost na Moskvě.
Nedostatek pohonných hmot se v některých ruských regionech objevuje na konci každého léta, v období vyšší poptávky ze strany zemědělců. Letos je sice situace horší, odborníci však předpokládají, že s koncem období zvýšené poptávky a při zachováním vývozních omezení by se situace ohledně paliv měla do konce října nebo začátku listopadu normalizovat. V případě potřeby má vláda k dispozici i další regulační nástroje a prozatím přinášejí určitou úlevu dodávky z Běloruska, uzavírá server Meduza.