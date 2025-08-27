V důsledku úderů Ukrajiny, která se už přes tři roky brání plnohodnotné ruské invazi, na rafinérie a další ropnou infrastrukturu došly v Rusku v některých regionech zásoby benzinu. Jeho velkoobchodní ceny jsou v současnosti na ruském trhu o polovinu vyšší než na začátku roku.
Ceny benzinu v Rusku rostou o desítky procent
Největší problémy jsou hlavně v oblastech na Dálném východě a ukrajinském Krymu, který Moskva nelegálně anektovala v roce 2014. „S benzinem je to teď složité. Hledáme alternativy. Vydržíme to, ale je to velký problém pro rodinný rozpočet. Opravdu hodně velký,“ popsala obyvatelka Sevastopolu Světlana Bažanovová. Ceny rostou třeba i v Moskvě.
Po celé zemi se tvoří dlouhé fronty aut u čerpacích stanic. Lidé v nich běžně čekají desítky minut. Palivo si berou už i do zásoby.
Ruské úřady připouštějí, že některé regiony mají kvůli ukrajinským útokům na ropnou infrastrukturu s palivem problémy. Situace ale podle nich zatím není kritická. Ukrajinci v poslední době narušili nejméně sedmnáct procent celkové výrobní kapacity ruských rafinérií, uvádí agentura Reuters. Rusko se s nedostatkem benzinu potýká v době vysoké sezonní poptávky po pohonných hmotách ze strany zemědělců a motoristů.
Kvůli nedostatku benzinu zakázala ruská vláda už v červenci jeho vývoz do zahraničí. Původně měl zákaz vývozu přestat platit na konci srpna, ale pro producenty pohonných hmot bude nově platit do 1. října. Pro ostatní zůstane v platnosti až do 31. října.