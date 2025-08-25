Existence Družby nyní závisí na Maďarsku, naznačil Zelenskyj


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli formou slovní hříčky naznačil, že vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem, stejně jako pokračování existence ropovodu Družba, nyní závisí na pozici Maďarska. Pokračoval tak diplomatickou rozepři mezi oběma zeměmi vzniklou v návaznosti na nedávné ukrajinské útoky na Družbu, kterou Rusko dodává ropu Maďarsku a Slovensku. „Důrazně odmítáme zastrašování ze strany ukrajinského prezidenta,“ uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Zelenskyj v neděli na tiskové konferenci s kanadským premiérem Markem Carneym odpovídal na otázku, zda Kyjev útoky na ropovod Družba získal novou páku proti Maďarsku. Národněkonzervativní vláda v Budapešti navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou a staví se proti přijímání dalších unijních protiruských sankcí i proti možné integraci Ukrajiny do západních struktur.

„Vždy jsme podporovali přátelství (družbu) mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na maďarské pozici,“ řekl s úsměvem Zelenskyj. Použil tak slovní hříčku s názvem ropovodu, který znamená „přátelství“.

Szijjártó obvinil Zelenského, že nedělní ukrajinský státní svátek, kdy si země připomínala Den nezávislosti, využívá k „otevřeným hrozbám vůči Maďarsku“. Útoky na infrastrukturu sloužící dodávkám energetických surovin do Maďarska lze podle maďarského ministra interpretovat jako útoky na maďarskou suverenitu. „Válka (mezi Ruskem a Ukrajinou), se kterou nemáme nic společného, neospravedlňuje narušování naší suverenity. Vyzýváme Volodymyra Zelenského, aby zastavil tyto hrozby na adresu Maďarska a přestal ohrožovat naši energetickou bezpečnost,“ cituje Szijjártóa agentura MTI.

Trump volal Orbánovi kvůli členství Ukrajiny v EU, píše Bloomberg
Setkání Viktora Orbána s Donaldem Trumpem v Bílém domě, snímek z května 2019

Ukrajina doporučila Maďarsku snížení závislosti na Rusku

Jeho ukrajinský protějšek Andrij Sybiha mu pak doporučil, aby Maďarsko stejně jako zbytek Evropy diverzifikovalo zdroje energetických surovin a stalo se nezávislým na Rusku. „Nemáte co říkat ukrajinskému prezidentovi, co a kdy má dělat a říkat. Je to prezident Ukrajiny, ne Maďarska,“ napsal na síti X.

Budapešť obvinila Ukrajinu, že od třináctého srpna podnikla tři útoky na ropovod Družba. Po úderu z dvaadvacátého srpna přišly Maďarsko a Slovensko o dodávky suroviny na dalších pět dnů, uvedl Szijjártó. Slovensko a Maďarsko se kvůli tomu obrátily na Evropskou komisi a šéfku unijní diplomacie Kaju Kallasovou.

Ruskojazyčný servis BBC připomíná, že ruské úřady se k útokům na ropovod oficiálně nevyjádřily, ale Alexandr Bogomaz, gubernátor Brjanské oblasti, přes kterou Družba prochází, informoval o tom, že v noci na dvaadvacátého srpna „v důsledku odrážení kombinovaného útoku“ vznikl požár na „objektu palivové infrastruktury“. Neuvedl, o jaký objekt konkrétně šlo.

Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa
Ropovod Družba
