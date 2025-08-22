Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska, napsala média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho, známého pod přezdívkou Maďar. Drony podle něj zasáhly přečerpávací stanici Uneča. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó informoval, že dodávky suroviny do Maďarska ropovodem Družba jsou opět pozastavené. Podle serveru Aktuality.sk jsou omezeny i dodávky na Slovensko.
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba
Brovdi zveřejnil záběry požáru, který podle něj nálet způsobil. O ohni, jenž podle něj vzplanul v důsledku ukrajinských raketových a dronových útoků, pak informoval i gubernátor Brjanské oblasti Alexander Bogomaz, podle něhož už byl požár uhašen, píše agentura Reuters. Bogomaz už ve čtvrtek pozdě večer napsal o sestřelu dvou ukrajinských dronů, aniž by způsobily škody, poznamenal server BBC News.
„V noci jsme dostali zprávu o novém útoku na ropovod Družba na rusko-běloruské hranici – již potřetí za krátkou dobu. Dodávky ropy do Maďarska jsou opět zastaveny,“ napsal maďarský ministr Szijjártó.
O útoku na ropovod Družba psala již ve čtvrtek večer slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). V pátek ráno o tom informoval server Aktuality.sk. Ruské úřady se k situaci zatím nevyjádřily.
Předchozí útoky
Na stanici Uneča zaútočily ukrajinské drony už v noci na 13. srpna. V noci na 18. srpna pak zasáhly přečerpávací stanici Nikolskoje v Tambovské oblasti Ruska, kde vypukl požár a úplně se zastavila přeprava ropy ropovodem Družba, připomněl server Ukrajinska pravda.
Szijjártó informoval o přerušení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba už v pondělí a spolu s ním také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Dodávky na Slovensko prostřednictvím Družby se obnovily v úterý večer, jak uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství.