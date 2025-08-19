Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba se obnovily. O zprovoznění ropovodu informoval na slovenské straně tamní resort hospodářství, prohlášení citovaly tamní Denník N či televizní stanice TA3. Ruská ropa už znovu proudí také do Maďarska, oznámil tamní ministr zahraničí Péter Szijjártó. Surovina přestala z Ruska proudit na Slovensko i do Maďarska v pondělí. Podle pondělního oznámení ukrajinské armády je to důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu na ruském území.
Na Slovensko i do Maďarska opět proudí ropovodem Družba ruská ropa
Společnost Transpetrol eviduje obnovení dodávek ropy, přičemž její průtok je v současné době standardní, uvedla na svém webu TA3 s odvoláním na tiskový odbor resortu hospodářství.
„V průběhu nejbližších dní budeme mít jasnější informace o tom, zda dojde k úpravám harmonogramu dodávek na tento měsíc a zda bude mít poškození infrastruktury mimo území Slovenské republiky dopad na celkový měsíční objem dodávek,“ uvedla ministryně hospodářství Denisa Saková. „Věřím však, že vzhledem k rychlému obnovení průtoku přes ropovod Družba bude dopad minimální,“ dodala.
„Očekáváme, že Ukrajina na tento životně důležitý ropovod znovu nezaútočí. Tohle není naše válka. Maďarsko musí být z toho vyloučeno,“ napsal šéf maďarské diplomacie na síti X v úterý večer, kdy oznámil obnovení dodávek přes ropovod Družba do jeho země. Vedle ministra informoval v pondělí o přerušení dodávek ropy přes Družbu také slovenský přepravce ropy Transpetrol.
Ukrajinský úder
Ukrajinská armáda později potvrdila, že je to důsledek jejího útoku na transformátorovou stanici tohoto ropovodu. Ukrajinský generální štáb útok zdůvodnil tím, že stanice byla součástí válečného úsilí Moskvy na Ukrajině, země se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
Evropská unie (EU) v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakázala dovoz ruské ropy. Maďarsko, Slovensko a Česko však dostaly pro dodávky ropovodem Družba výjimku, která má těmto vnitrozemským státům poskytnout čas, aby si zajistily jiné zdroje dovozu ropy. Česko od letošního jara není závislé na ropovodu Družba, a to díky rozšíření západního ropovodu TAL.
Společnost MOL letos na jaře oznámila, že slovenská rafinerie Slovnaft si zajistila alternativní dodávky ropy, aby mohla pokračovat ve vývozu nafty na český trh i po červnovém skončení výjimky EU, která mu umožňovala vyvážet produkty z ruské ropy. Alternativní dodávky ropy zajišťují tankery do Chorvatska, odkud surovina proudí do Maďarska a na Slovensko ropovodem Adria. Slovnaft patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL.