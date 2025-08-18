Do Maďarska neproudí ruská ropa, dle tamního ministra zahraničí Pétera Szijjártó je příčinou ukrajinský útok na transformátorovou stanici ropovodu vedoucího na maďarské území. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Ukrajinský šéf diplomacie Andrij Sybiha vzkázal Szijjártóvi, ať si jeho země stěžuje Rusku. Přerušení dodávek ropovodem Družba později oznámil i slovenský přepravce ropy Transpetrol, podle něhož je problém mimo slovenské území.
Do Maďarska a na Slovensko přestala proudit ruská ropa
Maďarský ministr na svém facebookovém účtu nespecifikoval čas ani místo útoku. Napsal, že hovořil s ruským náměstkem ministra energetiky Pavlem Sorokinem. Ten mu údajně sdělil, že odborníci pracují na obnově transformátorové stanice. Není ale jasné, kdy budou dodávky obnoveny, řekl podle Szijjárta ruský ministr.
Stěžujte si Moskvě, reagoval Sybiha
Maďarsko „teď může posílat stížnost“ Moskvě, a ne Kyjevu, napsal Sybiha na síti X, aniž by údajný útok potvrdil nebo vyvrátil. „Je to Rusko, nikoli Ukrajina, kdo tuto válku začal a odmítá ji ukončit. Maďarsku se už roky říká, že Moskva je nespolehlivým partnerem. Navzdory tomu Maďarsko vynaložilo veškeré úsilí, aby si svou závislost na Rusku zachovalo,“ napsal ukrajinský ministr.
Ruská ropa proudí ropovodem Družba přes Bělorusko a Ukrajinu do rafinerií v Maďarsku a na Slovensku. „Společnost Transpetrol registruje přerušení dodávek ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba,“ cituje firmu agentura Reuters. „Naše společnost nemá k dispozici žádné další informace o důvodu přerušení, které je mimo území Slovenské republiky. Přeprava ropy přes slovenské území je zajištěna a prováděna v souladu s čerpacím plánem,“ dodala.
Szijjártó loni uvedl, že Družba zůstane pro Maďarsko hlavní trasou pro dovoz ropy. Maďarský ministr v pondělí také obvinil Kyjev, že útočením na energetickou bezpečnost Maďarska se snaží vtáhnout Budapešť do války na Ukrajině.
Pondělní pozastavení dodávek ropy do Maďarska přichází po dočasném zastavení v minulém týdnu, připomněla agentura Reuters. Ukrajinská armáda třináctého srpna oznámila, že její drony zasáhly ropnou čerpací stanici v západoruském Brjansku.
Kyjev loni v létě zastavil tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko. Ukrajinci si tuto firmu přidali na sankční seznam, čímž pak zdůvodňovali, proč nemohou tranzit umožnit. Maďarsko tehdy postup Ukrajiny označilo za vydírání.
Ukrajina se déle než tři roky brání plnohodnotné ruské vojenské invazi. Vláda v Budapešti říká, že od invaze ruských vojsk na Ukrajinu z února 2022 udržuje s Moskvou „pragmatické vztahy“. To ale vytváří napětí s některými spojenci v Evropské unii, kteří chtějí vůči Rusku zaujmout tvrdší postoj.
Podobné postoje ohledně rusko-ukrajinské války, jako má maďarský premiér Viktor Orbán, má i předseda slovenské vlády Robert Fico (Smer). Fico například kritizuje protiruské sankce EU a vojenskou pomoc západních zemí Ukrajině.