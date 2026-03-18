Stávka na letišti u Berlína se dotkla desítek tisíc cestujících


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Provoz na mezinárodním letišti Berlín-Braniborsko (BER) ochromila jednodenní stávka. Zrušeno bylo 445 letů pro 57 tisíc cestujících. Odborový svaz Verdi chce výstražnou stávkou přimět vedení letiště, aby předložilo lepší nabídku v jednáních o platech. Svaz zastupuje zhruba dva tisíce zaměstnanců. S Prahou berlínské letiště pravidelné spojení nemá.

Verdi vyhlásil stávku už v pondělí. Krátce poté správa letiště uvedla, že kvůli tomu ve středu zcela zastaví přepravu osob. Cestující, kteří už měli koupenou letenku, vyzvala, aby se obrátili na jednotlivé letecké společnosti a informovali se u nich o možnosti přeložit let nebo podniknout cestu jiným způsobem.

Podle agentury DPA byly ráno terminály letiště liduprázdné. „Aerolinky všechny cestující včas informovaly, takže na letiště ani nepřišli,“ uvedla mluvčí letiště BER.

Leteckého spojení s Prahou se situace nijak nedotkne. Přímý pravidelný spoj mezi oběma hlavními městy nelétá. Z pražského letiště Václava Havla se v Německu pravidelně létá do Frankfurtu nad Mohanem, Mnichova a Düsseldorfu.

Důsledek „provokativních“ nabídek

S letištěm svaz Verdi vyjednává o vyšších platech. Podle něj je stávka reakcí na skutečnost, že zaměstnavatel se zdráhá předložit „nabídku, o které by bylo možné jednat“. Dosavadní nabídky označili odboráři za „provokaci“. Žádají zvýšení platů o šest procent, minimálně ale o 250 eur (asi 24 tisíc korun) měsíčně.

Vedení letiště považuje vyhlášení výstražné stávky za nepřiměřený krok, „právě v už tak napjaté situaci způsobené íránskou válkou“. „Příští kolo jednání je už stanoveno na 25. března. Jsme si jisti, že se nám podaří najít dohodu,“ sdělila v pondělí šéfka letiště Aletta von Massenbachová.

Výběr redakce

08:08Aktualizovánopřed 6 mminutami
01:11Aktualizovánopřed 34 mminutami
před 1 hhodinou
před 2 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
před 11 hhodinami
před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Íránský útok má oběti v Izraeli. V Dubaji se ozvaly exploze

Íránský raketový útok v Izraeli zabil dva lidi, napsal s odkazem na záchrannou službu server The Times of Israel (ToI). V Dubaji se večer podle novinářů agentury AFP ozvalo několik explozí, podle úřadů protivzdušná obrana sestřelovala íránské drony a rakety. Teherán cílí na městské oblasti v Perském zálivu kvůli přesunu amerických sil, tvrdí podle al-Džazíry íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.
01:11Aktualizovánopřed 34 mminutami

před 1 hhodinou

Rusko deportuje ukrajinské děti systematicky, potvrdili vyšetřovatelé

Moskva se odvlékáním ukrajinských dětí dopouští zločinů proti lidskosti. Ve své zprávě to potvrdila nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise, kterou zřídila Rada pro lidská práva OSN. Komise vyvrátila ruské tvrzení, že jde o „evakuace“, a naopak potvrdila, že postup Moskvy v této věci je systematický a dohlíží na něj nejvyšší vedení země. Zachráněné děti popisují, jak jim ruské úřady i „náhradní rodiny“ bránily v návratu domů.
před 2 hhodinami

Francouzské Nice se připravuje na nepravděpodobné, ale ničivé tsunami

Tsunami jsou sice ve Středozemním moři výjimečné, ale přesto možné. Když přijdou, mohou přinášet velké škody. Podle analýz francouzských vědců je výjimečně zranitelná oblast kolem Nice. Proto právě tam vznikají série speciálních opatření.
před 2 hhodinami

Izrael provedl vzdušný úder v centru Bejrútu, předtím vyzval k evakuaci

Izrael v noci na středu provedl vzdušný úder ve čtvrti Bašúra v centru libanonské metropole Bejrútu, píše agentura Reuters s odvoláním na svědky, kteří slyšeli hlasitou explozi. Izraelská armáda krátce předtím vyzvala obyvatele k evakuaci budovy. Dřívější izraelský úder v Bejrútu podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabil nejméně šest lidí a dalších 24 zranil. Izraelská armáda zároveň uvedla, že zahájila nové údery na militantní hnutí Hizballáh na jihu Libanonu.
před 3 hhodinami

Izrael zabil šéfa íránské bezpečnostní rady, potvrdil Teherán

Izraelský úder v noci na úterý zabil šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, který patřil po začátku izraelských a amerických úderů a zabití vůdce Alího Chameneího k nejvýše postaveným íránským činitelům. Informaci izraelské armády večer potvrdila íránská státní média. Teherán potvrdil také smrt náčelníka íránských polovojenských milic basídž Gholámrezy Solejmaního, kterého rovněž zabil izraelský úder.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

Ceny ropy se v úterý opět vrátily k růstu. Na trhu přetrvávají obavy z dlouhodobějšího narušení dodávek kvůli uzavření Hormuzského průlivu v důsledku války na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent přidala 3,2 procenta a uzavřela na 103,42 dolaru za barel. Od začátku měsíce zdražila o 40 procent. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykázala nárůst ceny přes 3,6 procenta na 96,85 dolaru za barel. Kvůli íránským útokům také Spojené arabské emiráty znovu pozastavily provoz v ropném přístavu Fudžajra.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

VideoKakaové boby nejdou na odbyt, dopady pociťují farmáři v západní Africe

Zatímco předloni kakaové boby kvůli suchu v cenách dosahovaly historických rekordů, teď nestojí ani třetinu. Silně to pociťují hlavně farmáři v Ghaně a Pobřeží slonoviny, kterým tak leží v zaplněných skladech nebo hnijí na stromech. Pokud nějaké prodali, ani téměř po půl roce za ně většinou nedostali zaplaceno. Někteří tak nemají ani na to, aby posílali děti do školy. Za pokles cen může dobrá úroda v době nižší poptávky. Řada producentů čokolády totiž začala právě kvůli předtím vysokým cenám vyrábět menší balení.
před 11 hhodinami
Načítání...