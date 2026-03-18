Stávka na letišti u Berlína se dotkla desítek tisíc cestujících

Provoz na mezinárodním letišti Berlín-Braniborsko (BER) ochromila jednodenní stávka. Zrušeno bylo 445 letů pro 57 tisíc cestujících. Odborový svaz Verdi chce výstražnou stávkou přimět vedení letiště, aby předložilo lepší nabídku v jednáních o platech. Svaz zastupuje zhruba dva tisíce zaměstnanců. S Prahou berlínské letiště pravidelné spojení nemá.
Verdi vyhlásil stávku už v pondělí. Krátce poté správa letiště uvedla, že kvůli tomu ve středu zcela zastaví přepravu osob. Cestující, kteří už měli koupenou letenku, vyzvala, aby se obrátili na jednotlivé letecké společnosti a informovali se u nich o možnosti přeložit let nebo podniknout cestu jiným způsobem.
Podle agentury DPA byly ráno terminály letiště liduprázdné. „Aerolinky všechny cestující včas informovaly, takže na letiště ani nepřišli,“ uvedla mluvčí letiště BER.
Leteckého spojení s Prahou se situace nijak nedotkne. Přímý pravidelný spoj mezi oběma hlavními městy nelétá. Z pražského letiště Václava Havla se v Německu pravidelně létá do Frankfurtu nad Mohanem, Mnichova a Düsseldorfu.
Důsledek „provokativních“ nabídek
S letištěm svaz Verdi vyjednává o vyšších platech. Podle něj je stávka reakcí na skutečnost, že zaměstnavatel se zdráhá předložit „nabídku, o které by bylo možné jednat“. Dosavadní nabídky označili odboráři za „provokaci“. Žádají zvýšení platů o šest procent, minimálně ale o 250 eur (asi 24 tisíc korun) měsíčně.
Vedení letiště považuje vyhlášení výstražné stávky za nepřiměřený krok, „právě v už tak napjaté situaci způsobené íránskou válkou“. „Příští kolo jednání je už stanoveno na 25. března. Jsme si jisti, že se nám podaří najít dohodu,“ sdělila v pondělí šéfka letiště Aletta von Massenbachová.