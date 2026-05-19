Britská policie vyšetřuje dvě podezření ze zneužívání dětí spojená s Epsteinem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Britská policie v úterý oznámila, že na základě dokumentů týkajících se amerického delikventa Jeffreyho Epsteina zahájila vyšetřování dvou přes dvacet let starých podezření ze zneužívání dětí. Informovaly o tom tiskové agentury. Dokumenty ze spisů o zesnulém sexuálním predátorovi zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti na začátku letošního roku.

První případ spadá do období od poloviny devadesátých let do roku 2000 a odehrál se v hrabstvích Surrey a Berkshire jihozápadně od Londýna. Druhé podezření se týká oblasti západního Surrey a váže se ke druhé polovině osmdesátých let.

„Všechna oznámení o sexuálních deliktech bereme vážně a budeme sledovat všechny relevantní stopy, abychom informace ověřili nebo získali potvrzující důkazy,“ uvedla policie ve svém prohlášení. Úřady dodaly, že v souvislosti s oběma případy nebyl zatím nikdo zatčen.

Policie v Surrey patří mezi několik britských policejních sborů, které na základě dokumentů spojených s Epsteinem v současnosti spolupracují při vyšetřování potenciálních trestných činů.

Národní rada policejních náčelníků (NPCC), která sdružuje vedoucí představitele britské policie, již v únoru oznámila, že zřídila celostátní koordinační skupinu. Ta má za úkol podporovat útvary, které prověřují informace z více než tří milionů stran dokumentů zveřejněných na začátku tohoto roku.

Epsteinův skandál v posledních měsících otřásl celou Británií, včetně královské rodiny a vysokých politiků. Mezi nejznámější britská jména spojená s Epsteinovou kauzou patří bývalý velvyslanec v USA Peter Mandelson a bratr krále Karla III. Andrew Mountbatten-Windsor. Loni Karel III. svému bratrovi kvůli vazbám na sexuálního delikventa odebral titul prince a další privilegia.

Ukrajina hlásí po ruských útocích mrtvé i raněné

08:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zemědělce trápí rostoucí náklady. Ovlivnit mohou i ceny potravin

před 2 hhodinami
Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

13:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

11:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

12:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rutte vyzval k rovnoměrné pomoci Ukrajině. Narazil na odpor, proti je i Česko

před 6 hhodinami
Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky

Aktuálně z rubriky Svět

USA zabavily v Indickém oceánu tanker spojovaný s Íránem, píše WSJ

Spojené státy americké v Indickém oceánu v noci na úterý zabavily ropný tanker spojovaný s Íránem, napsal s odvoláním na své zdroje list The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož je plavidlo na americkém sankčním seznamu. List poznamenal, že tento krok přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump pokračuje v ekonomickém tlaku na Írán, kterému rovněž hrozí obnovením bojů.
před 57 mminutami

Trump nevylučuje nový útok na Írán. Podle Vance přinesly rozhovory pokrok

Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán, řekl podle Reuters v úterý americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Viceprezident JD Vance mezitím na brífinku v Bílém domě uvedl, že rozhovory s Íránem přinesly značný pokrok, obnovení bojů ale také nevyloučil.
před 1 hhodinou

Ukrajina hlásí po ruských útocích mrtvé i raněné

Nejméně tři lidi zabila a dalších 23 zranila ruská raketa, která dopoledne zasáhla centrum města Pryluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. O aktuálním počtu obětí odpoledne informoval šéf regionu Vjačeslav Čaus. Mezi oběťmi je i patnáctiletý chlapec, který navzdory snaze lékařů podlehl zraněním. Útok v Prylukách způsobil rozsáhlé škody, poškozeny byly podniky, nákupní středisko, obchody, lékárny, školy, soukromé domy i auta, dodal Čaus. O úderech informovaly i úřady v dalších ukrajinských oblastech. Útoky na svém území hlásí i Rusko.
08:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Rumunská stíhačka F-16 startující z Litvy v úterý sestřelila nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil estonský ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému webu Delfi. Škody podle Pevkura nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Lotyšsko v úterý vyhlásilo kvůli dronu letecký poplach. Jedná se o nejnovější případy z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi sousedící s Ruskem, uvedla agentura Reuters.
13:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
12:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Rutte vyzval k rovnoměrné pomoci Ukrajině. Narazil na odpor, proti je i Česko

Generální tajemník NATO Mark Rutte požádal spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25 procenta HDP. Snaží se tak zmírnit rostoucí napětí uvnitř Aliance ohledně nerovnoměrné pomoci Kyjevu, napsal server Politico. V pomoci zaostávají například některé státy z jihu Evropy. Návrh, který by znamenal uvolnění desítek miliard dolarů dodatečné pomoci, však narazil na odpor u části významných členů NATO. Proti se podle zdrojů ČTK vyslovila i Česká republika.
před 6 hhodinami

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

Mezinárodní trestní soud (ICC) požádal o zatčení izraelského ministra financí Becalela Smotriče, uvedl v úterý na tiskové konferenci podle agentury Reuters a webu The Times of Israel (ToI) sám krajně pravicový člen izraelské vlády. Smotrič krok ICC označil za vyhlášení války, které jej nezviklá v přístupu k Palestincům. Ministr během bojů v Pásmu Gazy požadoval co nejtvrdší postup izraelské armády, dlouhodobě volá po anexi palestinských území a odmítá vznik palestinského státu.
před 7 hhodinami
