Britská policie vyšetřuje dvě podezření ze zneužívání dětí spojená s Epsteinem

Britská policie v úterý oznámila, že na základě dokumentů týkajících se amerického delikventa Jeffreyho Epsteina zahájila vyšetřování dvou přes dvacet let starých podezření ze zneužívání dětí. Informovaly o tom tiskové agentury. Dokumenty ze spisů o zesnulém sexuálním predátorovi zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti na začátku letošního roku.
První případ spadá do období od poloviny devadesátých let do roku 2000 a odehrál se v hrabstvích Surrey a Berkshire jihozápadně od Londýna. Druhé podezření se týká oblasti západního Surrey a váže se ke druhé polovině osmdesátých let.
„Všechna oznámení o sexuálních deliktech bereme vážně a budeme sledovat všechny relevantní stopy, abychom informace ověřili nebo získali potvrzující důkazy,“ uvedla policie ve svém prohlášení. Úřady dodaly, že v souvislosti s oběma případy nebyl zatím nikdo zatčen.
Policie v Surrey patří mezi několik britských policejních sborů, které na základě dokumentů spojených s Epsteinem v současnosti spolupracují při vyšetřování potenciálních trestných činů.
Národní rada policejních náčelníků (NPCC), která sdružuje vedoucí představitele britské policie, již v únoru oznámila, že zřídila celostátní koordinační skupinu. Ta má za úkol podporovat útvary, které prověřují informace z více než tří milionů stran dokumentů zveřejněných na začátku tohoto roku.
Epsteinův skandál v posledních měsících otřásl celou Británií, včetně královské rodiny a vysokých politiků. Mezi nejznámější britská jména spojená s Epsteinovou kauzou patří bývalý velvyslanec v USA Peter Mandelson a bratr krále Karla III. Andrew Mountbatten-Windsor. Loni Karel III. svému bratrovi kvůli vazbám na sexuálního delikventa odebral titul prince a další privilegia.