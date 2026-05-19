ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Reueters, Al Džazíra, Times of Israel, al-Džazíra, Haarec

Mezinárodní trestní soud (ICC) požádal o zatčení izraelského ministra financí Becalela Smotriče, uvedl v úterý na tiskové konferenci podle agentury Reuters a webu The Times of Israel (ToI) sám krajně pravicový člen izraelské vlády. Smotrič krok ICC označil za vyhlášení války, které jej nezviklá v přístupu k Palestincům. Ministr během bojů v Pásmu Gazy požadoval co nejtvrdší postup izraelské armády a dlouhodobě volá po anexi palestinských území.

Deník Haarec v neděli napsal, že hlavní žalobce ICC v Haagu požádal o vydání pěti nových zatykačů na Izraelce, mezi nimiž je kromě Smotriče i jemu názorově blízký ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir.

ICC však podle Reuters zprávu dementoval s tím, že jde o nepravdivou informaci. Prokurátor podle listu požádal, aby zatykače byly vydány tajně, což může usnadnit zatčení požadovaných lidí, pokud vycestují do zahraničí.

„Palestinská samospráva začala válku a bude mít válku,“ citovala v úterý Smotriče agentura Reuters. Ministr označil zatykač za výsledek tlaku palestinských úřadů na soud. Snaha ICC přimět Izrael k „bezpečnostní sebevraždě“ prostřednictvím vydávání zatykačů na jeho politiky neuspěje, uvedl Smotrič. Dodal, že se soudem nenechá zastrašit.

Následky izraelského útoku v Gaze (16. května 2026)

Sám Smotrič podle ToI neuvádí, z jakých obvinění je soudem stíhán. Na tiskové konferenci, kde reagoval na vydání zatykačů, nicméně vyzdvihl své úsilí o vybudování „více než stovky nových osad“ na Západním břehu a „sto šedesáti zemědělských předních základen“. Ty podle jeho slov pomáhají spravovat 247 tisíc akrů půdy na okupovaném území. Kancelář prokurátora ICC se odmítla vyjádřit s odkazem na důvěrnost řízení.

Bezprostředně po tiskové konferenci nařídil Smotrič, který rovněž zastává funkci náměstka ministra obrany s pravomocemi v oblasti civilních záležitostí na Západním břehu, demolici dlouho sporné beduínské vesnice Khan al-Ahmar východně od Jeruzaléma, uvedl ToI.

Soud již v roce 2024 vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a nyní již bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti v Pásmu Gazy.

Kvůli tomu se soudci a státní zástupci ICC ocitli na sankčním seznamu administrativy Donalda Trumpa. Od té doby jsou tak odříznuti od bank, společností vydávajících kreditní karty a technologických gigantů, jako je Amazon, píše al-Džazíra.

Smotričovi a Ben Gvirovi vloni několik zemí zakázalo vstup na svá území. Například španělská vláda to zdůvodnila tím, že podle ní podporují genocidu Palestinců. Vstup do země jim zakázaly také Nizozemsko, Slovinsko, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Norsko či Británie.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jo'av Galant

Podle nedělních informací deníku Ha’arec požádal prokurátor o vydání zatykačů kromě Smotriče také na další krajně pravicovou izraelskou ministryni Orit Strookovou a na dva armádní důstojníky.

ICC předloni vydal zatykač kvůli zločinům proti lidskosti i na bývalého šéfa vojenského křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Muhammada Dejfa, který ale zřejmě už nežije. Soud vydal zatykače na více velitelů Hamásu, ale později je stáhl, když se prokázalo, že je izraelská armáda zabila.

Palestinci protestují proti izraelskému úderu u Chán Júnisu

Válka v Gaze, kde od října platí příměří, začala po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023, kdy palestinští ozbrojenci podle agentury AFP zabili 1221 lidí, převážně civilistů, a jako rukojmí unesli 251 osob, včetně 44 zabitých. V zajetí zemřely další čtyři desítky rukojmích, poslední dvě desítky živých byly propuštěny loni v říjnu.

Po útoku ze 7. října 2023 izraelská armáda zahájila rozsáhlý konflikt v Pásmu Gazy, při níž podle tamních úřadů zabila na 72 600 Palestinců. Tyto údaje, považované OSN za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté.

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
Deficit 80 miliard dolarů a bankovní krize. Ukrajinská rozvědka zveřejnila interní ruské údaje

Ukrajinská zahraniční rozvědka získala nové interní ruské dokumenty hodnotící dopady války na ekonomiku země. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se je ruské úřady snaží utajit před mezinárodním společenstvím i vlastními obyvateli.
Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Pouhých 60 kilometrů od Los Angeles vypukl rozsáhlý požár místních porostů, který se kvůli extrémnímu suchu a silnému větru šíří krajinou alarmující rychlostí. Úřady nařídily evakuaci tisíců obyvatel a do pohotovosti povolaly více než dvě stovky hasičů. Ti se za pomoci letadel a helikoptér snaží dostat plameny pod kontrolu a zabránit jejich dalšímu šíření pomocí speciálních zpomalovacích látek.
Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT

Ruský vládce Vladimir Putin by nakonec mohl invaze na Ukrajinu litovat. Podle listu Financial Times (FT) to minulý týden řekl čínský prezident Si Ťin-pching svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi během jeho návštěvy asijské země. Trump čínskému prezidentovi pak prý navrhl, aby společně s Putinem spolupracovali proti Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC).
Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Rumunský vojenský letoun NATO v úterý sestřelil nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil estonský ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému webu Delfi. Škody podle Pevkura nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Jedná se o nejnovější případ z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi sousedící s Ruskem, uvedla agentura Reuters.
Portugalsko má nejdelší průměrný trest odnětí svobody v Evropě

Podle údajů Rady Evropy, které byly v úterý zveřejněny ve zprávě analyzující stav vězeňské populace v roce 2024, je průměrná délka trestu odnětí svobody v Portugalsku 31,4 měsíce, což je nejdelší doba mezi evropskými zeměmi.
Svět je dle expertů k pandemiím náchylnější než před covidem

Ani po epidemii eboly v západní Africe před necelými deseti lety, pandemii covidu-19 a nouzové situaci kolem infekčního onemocnění mpox (dříve opičí neštovice) není svět bezpečnějším místem před propuknutím nových pandemií. Uvedlo to mezinárodní expertní grémium na úvod výročního zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které je orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že svět nyní zažívá nebezpečné časy.
