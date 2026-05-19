Deficit 80 miliard dolarů a bankovní krize. Ukrajinská rozvědka zveřejnila interní ruské údaje


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Ukrajinská zahraniční rozvědka získala nové interní ruské dokumenty hodnotící dopady války na ekonomiku země. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se je ruské úřady snaží utajit před mezinárodním společenstvím i vlastními obyvateli.

Zelenskyj uvedl, že jedním z klíčových ukazatelů problémů je pokles počtu aktivních ropných vrtů. Jen jedna ruská ropná společnost, která navíc nepatří k největším, musela uzavřít zhruba čtyři sta vrtů. Obnovení jejich provozu je přitom v Rusku výrazně složitější než ve většině ostatních zemí produkujících ropu.

Dalším ukazatelem je pokles zpracování ropy. V prvních měsících roku 2026 se podle dostupných údajů snížilo nejméně o deset procent. Kyjev se domnívá, že za tím stojí ukrajinské útoky v hloubi Ruska i tlak sankcí.

Podle zpravodajských informací se bankovní krize v Rusku prohlubuje. Jedenáct finančních institucí se podle nich připravuje na úplnou likvidaci kvůli problémům, které již nelze řešit jiným způsobem. Dalších osm bank má kritické finanční potíže, které bez vnější pomoci nedokážou překonat.

Dům v Krasnogorsku v Moskevské oblasti poškozený během ukrajinského dronového útoku (17. května 2026)

Výrazný zůstává také deficit ruského federálního rozpočtu, který podle odhadů v květnu dosáhl téměř osmdesáti miliard dolarů (1,67 bilionu korun). Situaci navíc podle Kyjeva zhoršují problémy řady regionálních rozpočtů, z nichž některé se podle ukrajinské rozvědky blíží bankrotu.

Prezident zároveň pověřil šéfa zahraniční rozvědky Oleha Luhovského zveřejněním části informací tak, aby nebyly ohroženy zdroje. Podle Zelenského se týkají zejména ruských snah zapojit zahraniční firmy do řešení finanční krize a obcházení sankcí.

Ukrajinská rozvědka také zaznamenala snahy organizovat vývoz obilí z Krymu, který Rusko okupuje v rozporu s mezinárodním právem, i další ekonomické využívání poloostrova za účasti zahraničních společností. Kyjev chce o těchto aktivitách informovat své mezinárodní partnery.

Ilustrační foto

Zelenskyj dříve uvedl, že západní sankce začnou být pro ruskou ekonomiku obzvlášť citelné na začátku léta 2026.

Deník The Wall Street Journal dříve s odvoláním na své zdroje uvedl, že americký prezident Donald Trump zvažuje uvalení sankcí na Rusko. Kreml v reakci obvinil média z „kampaně zaměřené na narušení mírového procesu“, jejímž cílem je „podnítit“ Američany k zavedení nových sankcí.

Článek napsala Karina Levycká (Suspilne Ukraine), poprvé publikovaný 18. května 2026 v 15:00 SELČ.

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Aktuálně z rubriky Svět

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Rumunská stíhačka F-16 startující z Litvy v úterý sestřelila nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil estonský ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému webu Delfi. Škody podle Pevkura nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Lotyšsko v úterý vyhlásilo kvůli dronu letecký poplach. Jedná se o nejnovější případy z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi sousedící s Ruskem, uvedla agentura Reuters.
13:07Aktualizovánopřed 8 mminutami

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
12:48Aktualizovánopřed 16 mminutami

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

Mezinárodní trestní soud (ICC) požádal o zatčení izraelského ministra financí Becalela Smotriče, uvedl v úterý na tiskové konferenci podle agentury Reuters a webu The Times of Israel (ToI) sám krajně pravicový člen izraelské vlády. Smotrič krok ICC označil za vyhlášení války, které jej nezviklá v přístupu k Palestincům. Ministr během bojů v Pásmu Gazy požadoval co nejtvrdší postup izraelské armády, dlouhodobě volá po anexi palestinských území a odmítá vznik palestinského státu.
před 44 mminutami

Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Pouhých 60 kilometrů od Los Angeles vypukl rozsáhlý požár místních porostů, který se kvůli extrémnímu suchu a silnému větru šíří krajinou alarmující rychlostí. Úřady nařídily evakuaci tisíců obyvatel a do pohotovosti povolaly více než dvě stovky hasičů. Ti se za pomoci letadel a helikoptér snaží dostat plameny pod kontrolu a zabránit jejich dalšímu šíření pomocí speciálních zpomalovacích látek.
před 1 hhodinou

Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT

Ruský vládce Vladimir Putin by nakonec mohl invaze na Ukrajinu litovat. Podle listu Financial Times (FT) to minulý týden řekl čínský prezident Si Ťin-pching svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi během jeho návštěvy asijské země. Trump čínskému prezidentovi pak prý navrhl, aby společně s Putinem spolupracovali proti Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC).
před 1 hhodinou

Portugalsko má nejdelší průměrný trest odnětí svobody v Evropě

Podle údajů Rady Evropy, které byly v úterý zveřejněny ve zprávě analyzující stav vězeňské populace v roce 2024, je průměrná délka trestu odnětí svobody v Portugalsku 31,4 měsíce, což je nejdelší doba mezi evropskými zeměmi.
před 2 hhodinami

Svět je dle expertů k pandemiím náchylnější než před covidem

Ani po epidemii eboly v západní Africe před necelými deseti lety, pandemii covidu-19 a nouzové situaci kolem infekčního onemocnění mpox (dříve opičí neštovice) není svět bezpečnějším místem před propuknutím nových pandemií. Uvedlo to mezinárodní expertní grémium na úvod výročního zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které je orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že svět nyní zažívá nebezpečné časy.
před 2 hhodinami
