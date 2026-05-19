Deficit 80 miliard dolarů a bankovní krize. Ukrajinská rozvědka zveřejnila interní ruské údaje

Ukrajinská zahraniční rozvědka získala nové interní ruské dokumenty hodnotící dopady války na ekonomiku země. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se je ruské úřady snaží utajit před mezinárodním společenstvím i vlastními obyvateli.
Zelenskyj uvedl, že jedním z klíčových ukazatelů problémů je pokles počtu aktivních ropných vrtů. Jen jedna ruská ropná společnost, která navíc nepatří k největším, musela uzavřít zhruba čtyři sta vrtů. Obnovení jejich provozu je přitom v Rusku výrazně složitější než ve většině ostatních zemí produkujících ropu.
Dalším ukazatelem je pokles zpracování ropy. V prvních měsících roku 2026 se podle dostupných údajů snížilo nejméně o deset procent. Kyjev se domnívá, že za tím stojí ukrajinské útoky v hloubi Ruska i tlak sankcí.
Podle zpravodajských informací se bankovní krize v Rusku prohlubuje. Jedenáct finančních institucí se podle nich připravuje na úplnou likvidaci kvůli problémům, které již nelze řešit jiným způsobem. Dalších osm bank má kritické finanční potíže, které bez vnější pomoci nedokážou překonat.
Výrazný zůstává také deficit ruského federálního rozpočtu, který podle odhadů v květnu dosáhl téměř osmdesáti miliard dolarů (1,67 bilionu korun). Situaci navíc podle Kyjeva zhoršují problémy řady regionálních rozpočtů, z nichž některé se podle ukrajinské rozvědky blíží bankrotu.
Prezident zároveň pověřil šéfa zahraniční rozvědky Oleha Luhovského zveřejněním části informací tak, aby nebyly ohroženy zdroje. Podle Zelenského se týkají zejména ruských snah zapojit zahraniční firmy do řešení finanční krize a obcházení sankcí.
Ukrajinská rozvědka také zaznamenala snahy organizovat vývoz obilí z Krymu, který Rusko okupuje v rozporu s mezinárodním právem, i další ekonomické využívání poloostrova za účasti zahraničních společností. Kyjev chce o těchto aktivitách informovat své mezinárodní partnery.
Zelenskyj dříve uvedl, že západní sankce začnou být pro ruskou ekonomiku obzvlášť citelné na začátku léta 2026.
Deník The Wall Street Journal dříve s odvoláním na své zdroje uvedl, že americký prezident Donald Trump zvažuje uvalení sankcí na Rusko. Kreml v reakci obvinil média z „kampaně zaměřené na narušení mírového procesu“, jejímž cílem je „podnítit“ Američany k zavedení nových sankcí.
Článek napsala Karina Levycká (Suspilne Ukraine), poprvé publikovaný 18. května 2026 v 15:00 SELČ.
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.