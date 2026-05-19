Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruský vládce Vladimir Putin by nakonec mohl invaze na Ukrajinu litovat. Podle listu Financial Times (FT) to minulý týden řekl čínský prezident Si Ťin-pching svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi během jeho návštěvy asijské země. Trump čínskému prezidentovi pak prý navrhl, aby společně s Putinem spolupracovali proti Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC).

FT se ve svém zpravodajství odvolává na několik činitelů obeznámených s americkým hodnocením Trumpovy návštěvy. List rovněž napsal, že poznámka čínského prezidenta šla dál než jeho předchozí vyjádření. Jeden ze zdrojů obeznámených se Siovými dřívějšími schůzkami s tehdejším americkým prezidentem Joem Bidenem sdělil, že oba lídři sice vedli o Rusku a Ukrajině „otevřené a přímé“ rozhovory, čínský lídr při nich ale hodnocení Putina ani války nenabídl.

Informace o vyjádření Si Ťin-pchinga přichází v den, kdy Putin zahajuje dvoudenní návštěvu Číny. Ruská invaze na Ukrajinu začala v únoru 2022 tři týdny po tehdejší Putinově cestě do Číny, při níž s tamním prezidentem oznámili partnerství „bez hranic“. Peking podle Washingtonu během války dodává Rusku zboží dvojího užití, tedy takové, které lze zužitkovat i vojensky.

Čínské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost FT o vyjádření nereagovalo, Bílý dům komentář odmítl. Trumpova administrativa v neděli zveřejnila informační přehled o pekingském summitu, v němž ale o rozhovorech o Putinovi či válce na Ukrajině žádná zmínka není.

"Nám všechno blokují a SBU si létá." V Rusku sílí obavy z ukrajinských dronů
Dům v Krasnogorsku v Moskevské oblasti poškozený během ukrajinského dronového útoku (17. května 2026)

Vymezení proti ICC

Bílý dům nekomentoval ani poznámku týkající se ICC. Trumpova vláda se vůči ICC opakovaně vymezuje a obviňuje jej z politizace či ignorování americké suverenity a překračování justičních pravomocí. Konkrétně Washington kritizoval postup vůči Izraeli i to, že mezinárodní soud v minulosti rozhodl o zahájení vyšetřování údajných válečných zločinů amerických vojáků v Afghánistánu.

Mezinárodní trestní soud je první stálá instituce svého druhu s celosvětovou působností, která stíhá jednotlivce za zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a genocidu. Nyní má podporu 125 zemí, Spojené státy, Čína, Rusko či Izrael ale jeho jurisdikci neuznávají.

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Aktuálně z rubriky Svět

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

Mezinárodní trestní soud (ICC) požádal o zatčení izraelského ministra financí Becalela Smotriče, uvedl v úterý na tiskové konferenci podle agentury Reuters a webu The Times of Israel (ToI) sám krajně pravicový člen izraelské vlády. Smotrič krok ICC označil za vyhlášení války, které jej nezviklá v přístupu k Palestincům. Ministr během bojů v Pásmu Gazy požadoval co nejtvrdší postup izraelské armády a dlouhodobě volá po anexi palestinských území.
WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
Deficit 80 miliard dolarů a bankovní krize. Ukrajinská rozvědka zveřejnila interní ruské údaje

Ukrajinská zahraniční rozvědka získala nové interní ruské dokumenty hodnotící dopady války na ekonomiku země. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se je ruské úřady snaží utajit před mezinárodním společenstvím i vlastními obyvateli.
Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Pouhých 60 kilometrů od Los Angeles vypukl rozsáhlý požár místních porostů, který se kvůli extrémnímu suchu a silnému větru šíří krajinou alarmující rychlostí. Úřady nařídily evakuaci tisíců obyvatel a do pohotovosti povolaly více než dvě stovky hasičů. Ti se za pomoci letadel a helikoptér snaží dostat plameny pod kontrolu a zabránit jejich dalšímu šíření pomocí speciálních zpomalovacích látek.
Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Rumunský vojenský letoun NATO v úterý sestřelil nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil estonský ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému webu Delfi. Škody podle Pevkura nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Jedná se o nejnovější případ z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi sousedící s Ruskem, uvedla agentura Reuters.
Portugalsko má nejdelší průměrný trest odnětí svobody v Evropě

Podle údajů Rady Evropy, které byly v úterý zveřejněny ve zprávě analyzující stav vězeňské populace v roce 2024, je průměrná délka trestu odnětí svobody v Portugalsku 31,4 měsíce, což je nejdelší doba mezi evropskými zeměmi.
Svět je dle expertů k pandemiím náchylnější než před covidem

Ani po epidemii eboly v západní Africe před necelými deseti lety, pandemii covidu-19 a nouzové situaci kolem infekčního onemocnění mpox (dříve opičí neštovice) není svět bezpečnějším místem před propuknutím nových pandemií. Uvedlo to mezinárodní expertní grémium na úvod výročního zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které je orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že svět nyní zažívá nebezpečné časy.
