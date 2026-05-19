Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT

Ruský vládce Vladimir Putin by nakonec mohl invaze na Ukrajinu litovat. Podle listu Financial Times (FT) to minulý týden řekl čínský prezident Si Ťin-pching svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi během jeho návštěvy asijské země. Trump čínskému prezidentovi pak prý navrhl, aby společně s Putinem spolupracovali proti Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC).
FT se ve svém zpravodajství odvolává na několik činitelů obeznámených s americkým hodnocením Trumpovy návštěvy. List rovněž napsal, že poznámka čínského prezidenta šla dál než jeho předchozí vyjádření. Jeden ze zdrojů obeznámených se Siovými dřívějšími schůzkami s tehdejším americkým prezidentem Joem Bidenem sdělil, že oba lídři sice vedli o Rusku a Ukrajině „otevřené a přímé“ rozhovory, čínský lídr při nich ale hodnocení Putina ani války nenabídl.
Informace o vyjádření Si Ťin-pchinga přichází v den, kdy Putin zahajuje dvoudenní návštěvu Číny. Ruská invaze na Ukrajinu začala v únoru 2022 tři týdny po tehdejší Putinově cestě do Číny, při níž s tamním prezidentem oznámili partnerství „bez hranic“. Peking podle Washingtonu během války dodává Rusku zboží dvojího užití, tedy takové, které lze zužitkovat i vojensky.
Čínské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost FT o vyjádření nereagovalo, Bílý dům komentář odmítl. Trumpova administrativa v neděli zveřejnila informační přehled o pekingském summitu, v němž ale o rozhovorech o Putinovi či válce na Ukrajině žádná zmínka není.
Vymezení proti ICC
Bílý dům nekomentoval ani poznámku týkající se ICC. Trumpova vláda se vůči ICC opakovaně vymezuje a obviňuje jej z politizace či ignorování americké suverenity a překračování justičních pravomocí. Konkrétně Washington kritizoval postup vůči Izraeli i to, že mezinárodní soud v minulosti rozhodl o zahájení vyšetřování údajných válečných zločinů amerických vojáků v Afghánistánu.
Mezinárodní trestní soud je první stálá instituce svého druhu s celosvětovou působností, která stíhá jednotlivce za zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a genocidu. Nyní má podporu 125 zemí, Spojené státy, Čína, Rusko či Izrael ale jeho jurisdikci neuznávají.