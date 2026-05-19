Národní protidrogovou koordinátorkou bude Protopopová, nahradí Béma

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit.
O převedení protidrogové politiky a problematiky duševního zdraví ze Strakovy akademie pod ministerstvo zdravotnictví od července rozhodla vláda v pondělí. Přejít mají i všichni pracovníci. Na další ministerstva se přemístí odbory lidských práv, rovnosti žen a mužů či oddělení romských záležitostí a práv postižených. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) si později ministři určí, jak a kolik lidí ve svých úřadech využijí.
Podle mluvčí Úřadu vlády je problematika duševního zdraví a závislostí provázaná a propojuje se i v jiných zemích. „Proto se stejným směrem ubíráme i my a od 1. 7. se stane národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku paní Dita Protopopová,“ potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková.
O rozhodnutí vlády přesunout agendy, provázat je a jmenovat novou koordinátorkou Protopopovou se Bém dozvěděl ze zprávy SMS od vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthy, píše ČTK. Bém je teď v zahraničí, a to většinou bez signálu.
Na ministerstvu zdravotnictví vznikne nová sekce, sdělila Mráčková. „Povede ji odborník, který vzejde z výběrového řízení,“ dodala.
V čele sekce stojí vrchní ředitel. Na toto místo, které je ve státní správě, se musí výběrové řízení vypisovat.
- Domácí
- Protidrogová politika
- Vláda ČR
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo spravedlnosti
- Úřad vlády
- Duševní zdraví
- Lidská práva
- Jeroným Tejc
- ANO
- Pavel Bém
- Dita Protopopová
- Národní protidrogový koordinátor
- Hlavní události
- Výběr
- Výběr redakce
- Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
- Tünde Bartha
- Karla Mráčková
- Strakova akademie