Regulovaný prodej kratomu funguje, míní národní protidrogový koordinátor


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Licencované obchody a e-shopy, které mohou regulovaně prodávat kratom, fungují v Česku dobře, prohlásil po pátečním jednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Považuje to za argument proti případnému zákazu této psychomodulační látky. Podle Béma se vede diskuse také o návrhu, že by se prodejné látky s nízkým rizikem daly koupit ve specializovaných prodejnách až od 21 let. Debatuje se i o nastavení spotřební daně.

Kratom a jeho extrakt patří zatím mezi jediné psychomodulační látky s nižšími riziky, které je možné v Česku za přísných podmínek prodávat dospělým. Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Licenci má asi 170 obchodů, upřesnil Bém.

„Regulované – ať už kamenné, či on-line – obchody jsou kontrolovány, pravidla jsou vymáhána. Z kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, hygieniků či policie a dalších orgánů je patrné, že ty licencované regulované prodejny fungují dobře a úspěšně ve smyslu ochrany, aby kratom nebyl prodáván mladším osmnácti let, nebo dokonce dětem,“ řekl Bém. „Tam, kde je regulace zavedena a vymáhána u kamenných obchodů či on-line shopů, které mají licenci, ta regulace funguje. Je to argument pro to, že není třeba tu látku zakazovat,“ dodal.

Vláda měla v polovině března jednat o návrhu zákazu prodeje většiny kratomových rostlin a produktů z nich. V praxi by to znamenalo téměř zrušení regulovaného prodeje. Obchodníci a distributoři se bránili. Poukazovali na své investice i pořízené licence, které zaplatili státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak návrh stáhl a novinářům řekl, že se nejprve vyhodnotí výsledky licencovaného prodeje.

Podle Béma problém představuje spíš černý trh a obcházení pravidel. Uvedl, že se rada v pátek zaměřila na to, „jak zajistit, aby černý trh nefungoval a neexistoval“. Proti nelicencovaným prodejcům by měl být postup nekompromisní, řekl koordinátor. Vedle důsledného vymáhání pravidel se debata vede mimo jiné také o nastavení spotřební daně. Bém podotkl, že se uskutečnilo už několik jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).

Zavedení spotřební daně u psychomodulačních látek jako kratom by podle expertů z think-tanku Racionální politiky závislostí mohlo státu přinést několik miliard korun ročně. Vybrané peníze by se podle nich daly využít na prevenci a vzdělávání.

Bém zmínil také posunutí věku, kdy by bylo možné psychomodulační látky pořídit, z 18 na 21 let. Podle koordinátora to Babiš má za nezbytnost. Pravomoc povolit provozovnu by mohly mít i radnice, a to podobně jako u heren s hracími automaty. Zakázat by ji mohly třeba do určité vzdálenosti od škol, popsal Bém.

VideoBabiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek nepotvrdil, že jeho vláda chce do roku 2035 směřovat k naplnění závazku postupně zvyšovat obranné a související infrastrukturní výdaje až na pět procent HDP. Ve čtvrtek, po jednání s šéfem NATO Markem Ruttem, přitom řekl, že Česko udělá vše pro splnění závazku. Rutte upozornil, že růst těchto výdajů ze strany spojenců je klíčový. Poslanci už v dubnu 2023 schválili zákon, podle kterého má stát každý rok dávat na obranu aspoň dvě procenta HDP, vláda však letos plánuje poslat na čistě vojenské výdaje o téměř 0,3 procenta HDP méně. Dvou procent vláda dosáhne jen díky bezmála dvaceti miliardám investovaných do dopravních staveb. Podíl čistě vojenských výdajů na HDP proto letos mírně klesne, což kritizuje sněmovní opozice. Babiš už oznámil, že kabinet plánuje zvýšit výdaje na obranu v příštím roce. O přesné částce se má rozhodnout v září při jednání o státním rozpočtu.
VideoPřed pěti lety vyšla najevo ruská stopa ve Vrběticích

Před pěti lety došlo k vyostření diplomatických vztahů mezi Českem a Ruskem – odstartovalo ho oznámení o zapojení agentů GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Protože Moskva při vyšetřování nespolupracovala, musela česká policie kauzu odložit. Důkazy ale podle ní jasně ukázaly na záškodnickou operaci vojenské rozvědky. Česko vyhostilo osmnáct pracovníků ruské ambasády, které označilo za agenty tajných služeb. Výzvu k náhradě škody Rusové odmítli.
Aplikace na ověřování věku je hotová, dle experta si ji země EU budou moci přizpůsobit

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
Zemřel Jan Potměšil. Hrál létajícího ševce či ve filmu Bony a klid

Ve věku šedesáti let zemřel ve čtvrtek herec Jan Potměšil. Ztvárnil řadu filmových a televizních rolí, byl také tváří dobročinných iniciativ a je spojen s děním během sametové revoluce. Potměšil byl od začátku devadesátých let upoután na invalidní vozík, v posledních třech letech se potýkal s vážnými zdravotními problémy. Kolegové na zesnulého herce vzpomínají jako na statečného člověka, který svůj talent uplatnil i přes osudové zranění.
V brněnském studiu ČT vznikl stávkový výbor v reakci na návrh zákona

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v Ostravě, uvedl předseda výboru Jan Havlík. Návrh se totiž o nich vůbec nezmiňuje. Stávkový výbor má nyní jedenáct členů, podle Havlíka situaci sleduje a je připraven činit další kroky k obraně veřejnoprávního média.
Sněmovna zřejmě umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce

Návrh skupiny koaličních poslanců, aby někteří důchodci mohli bez sankce ukončit penzijní spoření, prošel v pátek ve sněmovně druhým čtením a míří k závěrečnému schvalování. Schválit ho doporučil rozpočtový výbor a podporuje ho třeba i opoziční klub STAN. Sněmovna také v pátek poslala s desítkami úprav do závěrečného schvalování návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků.
Česko pro bezpečnost Hormuzského průlivu podle Babiše nabídne systém na rušení dronů a střel

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že Česko pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu nabídne na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí systém na rušení dronů a střel Starkom. Bude to ve chvíli, kdy se situace zklidní, dodal Babiš, který o české pomoci při zajištění průlivu hovořil ve čtvrtek po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
