Regulovaný prodej kratomu funguje, míní národní protidrogový koordinátor

Licencované obchody a e-shopy, které mohou regulovaně prodávat kratom, fungují v Česku dobře, prohlásil po pátečním jednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Považuje to za argument proti případnému zákazu této psychomodulační látky. Podle Béma se vede diskuse také o návrhu, že by se prodejné látky s nízkým rizikem daly koupit ve specializovaných prodejnách až od 21 let. Debatuje se i o nastavení spotřební daně.
Kratom a jeho extrakt patří zatím mezi jediné psychomodulační látky s nižšími riziky, které je možné v Česku za přísných podmínek prodávat dospělým. Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Licenci má asi 170 obchodů, upřesnil Bém.
„Regulované – ať už kamenné, či on-line – obchody jsou kontrolovány, pravidla jsou vymáhána. Z kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, hygieniků či policie a dalších orgánů je patrné, že ty licencované regulované prodejny fungují dobře a úspěšně ve smyslu ochrany, aby kratom nebyl prodáván mladším osmnácti let, nebo dokonce dětem,“ řekl Bém. „Tam, kde je regulace zavedena a vymáhána u kamenných obchodů či on-line shopů, které mají licenci, ta regulace funguje. Je to argument pro to, že není třeba tu látku zakazovat,“ dodal.
Vláda měla v polovině března jednat o návrhu zákazu prodeje většiny kratomových rostlin a produktů z nich. V praxi by to znamenalo téměř zrušení regulovaného prodeje. Obchodníci a distributoři se bránili. Poukazovali na své investice i pořízené licence, které zaplatili státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak návrh stáhl a novinářům řekl, že se nejprve vyhodnotí výsledky licencovaného prodeje.
Podle Béma problém představuje spíš černý trh a obcházení pravidel. Uvedl, že se rada v pátek zaměřila na to, „jak zajistit, aby černý trh nefungoval a neexistoval“. Proti nelicencovaným prodejcům by měl být postup nekompromisní, řekl koordinátor. Vedle důsledného vymáhání pravidel se debata vede mimo jiné také o nastavení spotřební daně. Bém podotkl, že se uskutečnilo už několik jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).
Zavedení spotřební daně u psychomodulačních látek jako kratom by podle expertů z think-tanku Racionální politiky závislostí mohlo státu přinést několik miliard korun ročně. Vybrané peníze by se podle nich daly využít na prevenci a vzdělávání.
Bém zmínil také posunutí věku, kdy by bylo možné psychomodulační látky pořídit, z 18 na 21 let. Podle koordinátora to Babiš má za nezbytnost. Pravomoc povolit provozovnu by mohly mít i radnice, a to podobně jako u heren s hracími automaty. Zakázat by ji mohly třeba do určité vzdálenosti od škol, popsal Bém.
