Kratom může být ve vysokých dávkách nebezpečný. Po jeho požití loni zemřelo třináct lidí

Česko je druhým největším odběratelem kratomu na světě. Rostlina pochází z jihovýchodní Asie, kde se její listy hlavně žvýkají. Do Evropy se dováží v podobě prášku. Ten v malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách ovšem může být nebezpečný. Extrémně nebezpečná je pak kombinace s jinými látkami. Od loňska je kratom v tuzemsku zařazený mezi psychomodulační látky. Jeho držení a užívání není trestné, avšak prodej je přísně regulovaný. Koupit ho mohou jen dospělí a pouze v licencovaných obchodech. Třeba na Slovensku, v Polsku a dalších dvanácti zemích Evropy je ale jeho držení a nakládání s ním trestným činem. V Česku podle statistik policie vloni zemřelo třináct osob, u nichž byl kratom v krevním séru ve vysokých dávkách bezprostředně přítomen. Desítky dalších měly velmi vážné zdravotní potíže.
před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
