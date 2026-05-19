Stíhaný polský exministr dostal vízum do USA po zásahu diplomata, píše Reuters

Trestně stíhaný bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro mohl vycestovat z Maďarska do Spojených států díky vízu, které získal po zásahu náměstka šéfa americké diplomacie Christophera Landaua. S odvoláním na své zdroje to v pondělí napsala agentura Reuters. Varšava požaduje od USA a Maďarska vysvětlení, jak někdejší politik, který byl tváří kontroverzních justičních reforem prosazených vládou národně konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) z let 2015 až 2023, mohl do USA vycestovat, když mu polské úřady zrušily platnost pasu.
Landau se podle Reuters o osudech Ziobra dozvěděl od amerického velvyslance v Polsku Toma Rosea a někdejšího ministra považoval za nespravedlivě stíhaného. Proto nařídil konzulárním úředníkům na americkém velvyslanectví v Budapešti, jak uvedly zdroje Reuters, aby Ziobrovi vydali v zájmu národní bezpečnosti vízum. Jeden ze zdrojů sdělil, že exministr obdržel novinářské vízum.
Ziobro, který je v Polsku stíhaný pro podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, Maďarsko opustil ještě před nástupem Pétera Magyara do funkce maďarského premiéra. Magyar už během předvolební kampaně říkal, že v případě volebního vítězství Ziobra vydá. Za předchozí vlády Viktora Orbána získal Ziobro v Maďarsku politický azyl.
Landau se ke zprávě Reuters odmítl vyjádřit. Americké ministerstvo zahraničí podle Reuters rovněž neodpovědělo, zda se do kauzy zapojili i Rose a šéf diplomacie USA Marco Rubio.
Ziobro čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů. Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování politických oponentů.