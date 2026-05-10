Bývalý polský ministr Ziobro dle médií uprchl z Maďarska do USA


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který je ve vlasti stíhán kvůli podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, uprchl z Maďarska do Spojených států, uvedla v neděli místní média. Polské úřady podle agentury AFP tyto informace zatím ověřují. Maďarská vláda bývalého premiéra Viktora Orbána udělila Ziobrovi v loňském roce politický azyl.

O tom, že se Ziobro nachází v USA, informovala polská televizní stanice Republika, zatímco stanice TVN24 zveřejnila jeho fotografie z mezinárodního letiště Newark Liberty v New Jersey.

Dosud není jasné, jak se Ziobrovi podařilo do USA vycestovat, protože Polsko již dříve uvedlo, že mu byl odebrán polský pas. Polské státní zastupitelství na síti X napsalo, že v současné době nemá informace potvrzující, že by se bývalý ministr nacházel mimo schengenský prostor. „Všechny informace, které se v této souvislosti objevují, jsou průběžně ověřovány,“ dodala prokuratura.

Polský ministr spravedlnosti Waldemar Zurek uvedl, že pokud se informace o jeho útěku do USA potvrdí, požádá Washington o Ziobrovo vydání.

Architekt polské justiční reformy Ziobro vyhledal azyl v Maďarsku
Zbigniew Ziobro

Stíhaný exministr

Ziobro, bývalý ministr v předchozí polské vládě, vedené stranou Právo a spravedlnost (PiS), čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů.

Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům, jakož i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování politických oponentů.

Poté, co Orbánova vláda v dubnových maďarských volbách ztratila moc, prohlásil nový premiér Péter Magyar, že jeho země již nebude chránit osoby stíhané v jiných zemích. „Maďarsko už nebude skládkou mezinárodně hledaných zločinců,“ řekl na tiskové konferenci den po oznámení svého vítězství. Jako příklad těchto osob uvedl právě Ziobra a jeho bývalého zástupce Marcina Romanowského, který taktéž získal v Maďarsku politický azyl. Ten je podle AFP podezřelý ze zpronevěry téměř čtyřiceti milionů eur (972,2 milionu korun).

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu"
Péter Magyar (uprostřed) po volebním vítězství

Cestující z lodi s hantavirem se evakuují do vlastí

Pasažéři a někteří členové posádky výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, podle agentury Reuters opouštějí plavidlo a evakuují se do svých zemí. Proces začal v neděli ráno zakotvením u přístavu Granadilla španělského ostrova Tenerife a má trvat až do pondělí. Na palubu nejprve vstoupili zdravotničtí činitelé, aby provedli finální kontrolu, o něco později agentury informovaly o zahájení transferu lidí, které vyzvedávají repatriační letouny.
Írán poslal USA odpověď na návrh na ukončení války, tvrdí agentura

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války, uvedla odpoledne dle Reuters íránská agentura IRNA. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří.
Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

Kuvajtská armáda uvedla, že v neděli na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony. Neupřesnila, odkud bezpilotní prostředky přiletěly. Dronovému útoku později čelily také Spojené arabské emiráty (SAE), které z něj obvinily Írán. Informovaly o tom agentury. Incidenty se odehrály v době křehkého příměří z 8. dubna, které zastavilo boje mezi Spojenými státy a Íránem.
Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Ukrajinské úřady informují o dvou zabitých a několika zraněných při ruských útocích během tohoto víkendu. Mezi Moskvou a Kyjevem přitom platí třídenní příměří.
VideoSabotáží spojovaných s Ruskem přibývá. Kreml hledá útočníky i na internetu, říká expertka

V Evropě přibývá sabotážních útoků spojovaných s Ruskem. Zatímco u několika posledních případů je napojení na Moskvu teprve vyšetřováno, jiné, jako například žhářský útok v Londýně z března 2024, mají ruský původ prokazatelně. Podle typického scénáře hledají ruské tajné služby pro jednorázové sabotážní akce i dlouhodobější spolupráci na sociálních sítích jedince, kteří mají díky svým pasům snadný přístup do zemí NATO, vysvětlila v Zóně ČT24 expertka na zpravodajské služby z londýnské King's College Daniela Richterová. Jimi prováděné sabotáže na širokou škálu civilních nebo vojenských cílů mohou mít dle expertky za účel vytvořit tlak na členské země NATO, podlomit ochotu podporovat Ukrajinu, vyvolat chaos, způsobit ekonomickou škodu nebo testovat limity a sledovat reakci v dané zemi.
Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

Izraelský úder na jihu Libanonu v sobotu zabil sedm lidí včetně jednoho dítěte a zranil patnáct lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Bejrútu. Podle agentury AP celkem zabily izraelské údery na jihu Libanonu třináct lidí a další čtyři lidé zahynuli při úderech u Bejrútu. Šíitské hnutí Hizballáh v sobotu odpoledne oznámilo dronový útok na severu Izraele, který odůvodnilo porušováním příměří z izraelské strany.
V místních volbách v Anglii uspěli Reform UK a Zelení, propadli labouristé

V místních volbách v Anglii, které se konaly ve čtvrtek, výrazně uspěla protiimigrační strana Reform UK a Zelení. Propad zaznamenali vládní labouristé a také opoziční konzervativci, ukazují konečné výsledky, o kterých v sobotu informovala BBC. V parlamentech ve Skotsku a Walesu uspěly místní národní strany, v obou případech ale nemají většinu.
