Bývalý polský ministr Ziobro dle médií uprchl z Maďarska do USA

Bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který je ve vlasti stíhán kvůli podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, uprchl z Maďarska do Spojených států, uvedla v neděli místní média. Polské úřady podle agentury AFP tyto informace zatím ověřují. Maďarská vláda bývalého premiéra Viktora Orbána udělila Ziobrovi v loňském roce politický azyl.
O tom, že se Ziobro nachází v USA, informovala polská televizní stanice Republika, zatímco stanice TVN24 zveřejnila jeho fotografie z mezinárodního letiště Newark Liberty v New Jersey.
Dosud není jasné, jak se Ziobrovi podařilo do USA vycestovat, protože Polsko již dříve uvedlo, že mu byl odebrán polský pas. Polské státní zastupitelství na síti X napsalo, že v současné době nemá informace potvrzující, že by se bývalý ministr nacházel mimo schengenský prostor. „Všechny informace, které se v této souvislosti objevují, jsou průběžně ověřovány,“ dodala prokuratura.
Polský ministr spravedlnosti Waldemar Zurek uvedl, že pokud se informace o jeho útěku do USA potvrdí, požádá Washington o Ziobrovo vydání.
Stíhaný exministr
Ziobro, bývalý ministr v předchozí polské vládě, vedené stranou Právo a spravedlnost (PiS), čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů.
Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům, jakož i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování politických oponentů.
Poté, co Orbánova vláda v dubnových maďarských volbách ztratila moc, prohlásil nový premiér Péter Magyar, že jeho země již nebude chránit osoby stíhané v jiných zemích. „Maďarsko už nebude skládkou mezinárodně hledaných zločinců,“ řekl na tiskové konferenci den po oznámení svého vítězství. Jako příklad těchto osob uvedl právě Ziobra a jeho bývalého zástupce Marcina Romanowského, který taktéž získal v Maďarsku politický azyl. Ten je podle AFP podezřelý ze zpronevěry téměř čtyřiceti milionů eur (972,2 milionu korun).