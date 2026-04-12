V Maďarsku hlásí první výsledky sčítání


12. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK, ČT24

V Maďarsku se v 19:00 zavřely volební místnosti, Národní volební úřad zveřejnil první výsledky sčítání. V parlamentních volbách se rozhodovalo o tom, zda premiér Viktor Orbán získá páté funkční období, anebo po 16 letech skončí jeho Fidesz ve vládě. Nezávislé průzkumy před volbami slibovaly vítězství opoziční strany Tisza někdejšího Orbánova spolupracovníka, později kritika a vyzyvatele Pétera Magyara.

Volby vzbudily rekordní zájem, do 18:30 přišlo hlasovat 77,8 procenta voličů, před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně. Účast odpovídá významu hlasování, které například agentura DPA označila za nejdůležitější od přechodu země k demokracii v letech 1989-1990. Význam voleb podle komentátorů přesahuje maďarské hranice.

Národní volební úřad začal okolo 20:00 zveřejňovat průběžné výsledky.

Průzkumy přisuzují vítězství Tisze

Podle průzkumu agentury 21 Research Centre, který vznikl ve dnech před nedělními volbami, by opoziční Tiszu podpořilo 55 procent voličů, zatímco vládní Fidesz 38 procent. Tisza by podle průzkumu získala 132 křesel ve 199členném parlamentu. Průzkum agentury Medián ovšem opoziční straně přisuzuje 135 křesel. Ústavní většinu v maďarském parlamentu představuje 133 poslanců.

Podle průzkumu Mediánu, o němž ihned po uzavření volebních místností informovala agentura Reuters s odkazem na televizi RTL Klub, krajně pravicová strana Naše vlast nepřekročila pětiprocentní práh potřebný pro vstup do parlamentu. Průzkum se konal mezi 7. a 11. dubnem. Klasické odhady z průzkumů konaných u volebních místností v den hlasování zveřejněny nebyly.

Vysoká účast ukázala význam voleb, míní Magyar

Šéf kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána Gergely Gulyás prohlásil, že rekordně vysoká volební účast je výsledkem rozsáhlé mobilizační kampaně vládní strany. „Jsme rádi, že příští parlament bude mít tak silný demokratický mandát,“ řekl a dodal, že věří, že Fidesz získá většinu.

Opoziční lídr Magyar považuje rekordní volební účast za známku toho, že voliči přikládali volbám velký význam. Dodal, že je ohledně výsledku optimistický.

Vše o maďarských volbách
Maďaři v rekordní účasti hlasovali v parlamentních volbách

Maďarsko v neděli vybíralo své zástupce v parlamentu. Volební účast byla podle serveru 24.hu nejvyšší od pádu komunistického režimu, když už v 17 hodin, dvě hodiny před uzavřením místností, dle Národního volebního úřadu dosáhla rekordu, v 18:30 pak činila 77,8 procenta. V roce 2022 přitom byla 62,9 procenta. O premiérské křeslo se utkali stávající předseda vlády Viktor Orbán a opoziční lídr Péter Magyar. Oba v neděli mluvili o svém nadcházejícím vítězství.
Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že námořnictvo USA zahájí blokádu Hormuzského průlivu. Írán obvinil z vydírání celého světa. Námořnictvo má v mezinárodních vodách zadržovat lodě, které zaplatily Íránu mýtné za plavbu průlivem. Íránské revoluční gardy reagovaly, že jakákoliv vojenská plavidla mířící do Hormuzského průlivu budou pokládat za porušení dvoutýdenního příměří s USA a že se s nimi „tvrdě a rozhodně“ vypořádají.
Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí

Vzdušné údery nigerijského letectva na severovýchodě země v sobotu zabily desítky lidí, píše agentura AFP s odkazem na obyvatele a lidskoprávní skupinu Amnesty International (AI). Zdroje se rozcházejí, pokud jde o přesnou bilanci obětí. Zatímco AI na síti X informovala o nejméně stovce mrtvých a 35 těžce zraněných, místní představitel hovořil o dvou stech mrtvých a zraněných.
Hrad a Černínský palác se střetly kvůli výrokům na adresu Trumpa

Prezident Petr Pavel dává dlouhodobě a jasně najevo, že mu záleží na dobrých vztazích se Spojenými státy a na jednotě a věrohodnosti NATO, řekl mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář. Reagoval tak na prohlášení českého ministerstva zahraničí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a zdůraznilo, že se nejedná o oficiální pozici české vlády.
Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní

Rusové porušili velikonoční příměří ve 2299 případech, Ukrajinci v 1971, obvinily se vzájemně ukrajinská armáda a ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští vojáci zveřejnili i video zobrazující zabití jejich spolubojovníků, kteří měli evakuovat zraněné obránce. Kyjev podle Moskvy udeřil na Bělgorodskou a Kurskou oblast. Kreml nechce klid zbraní prodloužit, jak by si přál ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Libanon hlásí další oběti, Izrael zničil raketomet

Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla raketomet na jihu Libanonu, který byl připravený k odpalu směrem na židovský stát. Uvedla to stanice BBC. Nejnovější údery židovského státu si podle al-Džazíry vyžádaly mrtvé, teroristické hnutí Hizballáh poslalo drony na sever Izraele. Stále není jasné, zda se dočasné příměří mezi USA a Íránem vztahuje i na Libanon. Sobotní jednání v Pákistánu navíc selhala.
Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

USA nebyly při mírových rozhovorech v Pákistánu schopny navzdory konstruktivním návrhům získat důvěru Íránců. Podle AFP to sdělil šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Podle amerického viceprezidenta JD Vance se nepodařilo Teherán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Některé západní země včetně Velké Británie a Austrálie vyjádřily zklamání. Pákistán vyzval k dodržování příměří.
