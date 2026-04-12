V Maďarsku hlásí první výsledky sčítání

V Maďarsku se v 19:00 zavřely volební místnosti, Národní volební úřad zveřejnil první výsledky sčítání. V parlamentních volbách se rozhodovalo o tom, zda premiér Viktor Orbán získá páté funkční období, anebo po 16 letech skončí jeho Fidesz ve vládě. Nezávislé průzkumy před volbami slibovaly vítězství opoziční strany Tisza někdejšího Orbánova spolupracovníka, později kritika a vyzyvatele Pétera Magyara.
Volby vzbudily rekordní zájem, do 18:30 přišlo hlasovat 77,8 procenta voličů, před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně. Účast odpovídá významu hlasování, které například agentura DPA označila za nejdůležitější od přechodu země k demokracii v letech 1989-1990. Význam voleb podle komentátorů přesahuje maďarské hranice.
Národní volební úřad začal okolo 20:00 zveřejňovat průběžné výsledky.
Průzkumy přisuzují vítězství Tisze
Podle průzkumu agentury 21 Research Centre, který vznikl ve dnech před nedělními volbami, by opoziční Tiszu podpořilo 55 procent voličů, zatímco vládní Fidesz 38 procent. Tisza by podle průzkumu získala 132 křesel ve 199členném parlamentu. Průzkum agentury Medián ovšem opoziční straně přisuzuje 135 křesel. Ústavní většinu v maďarském parlamentu představuje 133 poslanců.
Podle průzkumu Mediánu, o němž ihned po uzavření volebních místností informovala agentura Reuters s odkazem na televizi RTL Klub, krajně pravicová strana Naše vlast nepřekročila pětiprocentní práh potřebný pro vstup do parlamentu. Průzkum se konal mezi 7. a 11. dubnem. Klasické odhady z průzkumů konaných u volebních místností v den hlasování zveřejněny nebyly.
Vysoká účast ukázala význam voleb, míní Magyar
Šéf kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána Gergely Gulyás prohlásil, že rekordně vysoká volební účast je výsledkem rozsáhlé mobilizační kampaně vládní strany. „Jsme rádi, že příští parlament bude mít tak silný demokratický mandát,“ řekl a dodal, že věří, že Fidesz získá většinu.
Opoziční lídr Magyar považuje rekordní volební účast za známku toho, že voliči přikládali volbám velký význam. Dodal, že je ohledně výsledku optimistický.