Poražená proruská arménská strana žádá zrušení výsledků voleb


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Proruská arménská opoziční strana Silná Arménie požádala ústřední volební komisi, aby zrušila výsledky nedělních parlamentních voleb, píše Reuters. Volby vyhrála strana Občanská smlouva současného premiéra Nikola Pašinjana.

Opoziční blok Silná Arménie se podle svého člena Arama Vardevanjana obrátil na volební komisi kvůli tomu, že volby provázely nesrovnalosti.

Silná Arménie v nedělních volbách získala 23,3 procenta hlasů. V předvolební kampani uskupení slibovalo, že v zemi vytvoří dobré podmínky pro podnikání a udrží tradičně silné vazby na Rusko, odkud tato jihokavkazská země kupuje většinu energie.

Arméni potvrdili proevropské směřování. Pašinjan vyhrál volby
Arménský premiér Nikol Pašinjan

Pašinjanovu Občanskou smlouvu podpořilo 49,8 procenta voličů. Arménie pod jeho vedením posiluje vztahy se Západem.

Arménský premiér Nikol Pašinjan
Zdroj: Stringer/Photolure via Reuters

Stížnosti na zatýkání kandidátů

Ústřední volební komise konečné výsledky voleb zveřejní zřejmě v neděli, píše Reuters. Ve čtvrtek výsledky ve dvou okrscích podle arménských médií označila za neplatné kvůli tomu, že se u hlasovacích místností po jejich uzavření objevili vojáci. Kvůli tomuto rozhodnutí volební komise se zhoršil výsledek další opoziční strany, Prosperující Arménie. Spadla pod čtyřprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu.

Reuters píše, že opoziční skupiny si před volbami stěžovaly na zatýkání svých kandidátů a stoupenců.

Mezinárodní pozorovatelé zaznamenali obvinění z kupování hlasů a další nesrovnalosti, ale volby podle nich měly na většině míst hladký průběh.

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Arménský premiér Nikol Pašinjan

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