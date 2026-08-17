Trump nařídil omezit cvičení americké armády s Jižní Koreou

Americký prezident Donald Trump v neděli večer oznámil, že nařídil ministerstvu obrany, aby omezilo účast armády Spojených států na společných cvičeních s Jižní Koreou. Učinil tak mimo jiné kvůli svým dobrým vztahům s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem.
Oznámení přichází těsně před začátkem rozsáhlého společného cvičení, které mají uskutečnit jihokorejské a americké jednotky a jehož cílem je posílit bojovou připravenost proti severokorejským hrozbám. Přichází také jen několik dní poté, co Severní Korea obnovila testy balistických raket, což jí zakazuje OSN, připomněla agentura AP.
Trump na své platformě Truth Social kritizoval cvičení jako „nejen nákladná“, ale také jako „vysílající zcela nevhodný a nepřátelský signál“ vůči Severní Koreji, která podle něj za dobu jeho prezidentství nikoho neohrožuje a chová se uctivě. V příspěvku rovněž zmínil, že Soul odmítl jeho výzvu, aby se zapojil do akcí proti Íránu.
Šéf Bílého domu rovněž uvedl, že své rozhodnutí učinil „na základě svého velmi dobrého vztahu s Kim Čong-unem“. O den dříve zveřejnil fotografii, na níž stojí vedle severokorejského vůdce, a napsal, že si oba lídři skvěle rozumějí, „navzdory nepřátelskému výrazu na této konkrétní fotografii“.
V nedělním příspěvku Trump rovněž poukázal na postoj Jižní Koreje k americko-izraelskému konfliktu s Íránem. Poznamenal, že se země odmítla připojit k USA v úsilí o „denuklearizaci“ Íránu.
Jižní Korea a KLDR nebyly schopné od války v padesátých letech uzavřít mír, uvedl profesor historie a mezinárodních vztahů Igor Lukeš. „(Korejský poloostrov) je i proto jedním z míst, kde je americká vojenská přítomnost skutečně geopoliticky a strategicky významná. Jsem zmatený, když prezident Trump začne mluvit o dobrých vztazích se severokorejským diktátorem,“ řekl Lukeš. Podle něj jde jen o fantazii, která se odehrává v hlavě amerického prezidenta.
KLDR cvičení USA s Jižní Koreou kritizuje
Severokorejské ministerstvo zahraničních věcí označilo společné cvičení USA a Jižní Koreje za „přípravu na útočnou válku“, která vyvolává v regionu novou úroveň nestability.
Trump se během svého prvního funkčního období setkal s Kimem třikrát a jednal s ním mimo jiné o severokorejském jaderném programu. Po návratu do úřadu Trump projevil zájem pokračovat v těchto rozhovorech.
Není to poprvé, co se Trump pokusil ukončit americko-jihokorejská cvičení. Už během prvního funkčního období vydal překvapivé prohlášení, v němž označil tyto manévry za provokativní.