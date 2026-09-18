Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Během návštěvy Francie papež Lev XIV. navštíví Elysejský palác, odmítl však udělení Řádu čestné legie i účast na státní večeři. Podle francouzského deníku La Croix měl Vatikán dokonce odmítnout i návrh na soukromé setkání papeže s Emmanuelem Macronem uvnitř pařížské katedrály Notre-Dame.
Vyhýbá se papež Emmanuelu Macronovi? Deník La Croix v souvislosti s návštěvou Lva XIV. ve Francii píše, že Vatikán nevyhověl některým požadavkům Elysejského paláce, zejména návrhu na setkání papeže s prezidentem v pátek 25. září. Macron chtěl Lva XIV. provést po obnovené pařížské katedrále Notre-Dame, jejíž rekonstrukce byla z velké části financována ze státního rozpočtu.
Vatikánský státní sekretář podle deníku La Croix rozhodnutí vysvětlil nabitým programem a snahou po nešporách co nejrychleji znovu zpřístupnit katedrálu věřícím.
Deník se však domnívá, že za odmítnutím Svatého stolce mohou stát i jiné, političtější důvody, například nedávné přijetí francouzského zákona o konci života, proti němuž se církev stavěla.
Zvažovalo se několik možností
„Nic z toho není pravda,“ uvedlo Macronovo okolí pro stanici franceinfo. „Proběhla diskuse, jak tomu mezi Elysejským palácem a zástupci hlavy státu, tedy papeže, bývá vždy. A jako obvykle se zvažovalo několik možností a následně byla přijata rozhodnutí.“ Prezidentský palác proto celou věc označuje za „zbytečnou kontroverzi“, která „se nezakládá na ničem“.
Podobně se vyjádřila i Francouzská biskupská konference (CEF), která ocenila „velkou vstřícnost a nasazení všech úřadů, ať už v Elysejském paláci, státním protokolu, na ministerstvech nebo v policejních prefekturách“. Organizace upozorňuje, že jde o apoštolskou cestu, na kterou se nevztahují stejná pravidla jako na státní návštěvu. Jinými slovy, přestože má papež postavení hlavy státu, „je vítán především jako hlava církve“, uvedla CEF.
Tento typ návštěvy se proto řídí „specifickým, ustáleným formátem“, který nepočítá s účastí na státní večeři ani s převzetím vyznamenání, pokračuje Francouzská biskupská konference. „V žádném případě nejde o odmítnutí ze strany Vatikánu, pouze to neodpovídá obvyklému formátu apoštolské cesty,“ dodala CEF.
Během čtyřdenní návštěvy Francie se papež Lev XIV. přesto s Macronem několikrát setká. Francouzský prezident ho přivítá na pařížském letišti Orly a následně se oba sejdou v Elysejském paláci. Macron bude přítomen také v Metách, na severovýchodě Francie, kde papež svou návštěvu země zakončí.
Článek napsal Clément Parrot (France Télévisions), poprvé byl publikován 18. září 2026 06:11 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.