Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Během návštěvy Francie papež Lev XIV. navštíví Elysejský palác, odmítl však udělení Řádu čestné legie i účast na státní večeři. Podle francouzského deníku La Croix měl Vatikán dokonce odmítnout i návrh na soukromé setkání papeže s Emmanuelem Macronem uvnitř pařížské katedrály Notre-Dame.

Vyhýbá se papež Emmanuelu Macronovi? Deník La Croix v souvislosti s návštěvou Lva XIV. ve Francii píše, že Vatikán nevyhověl některým požadavkům Elysejského paláce, zejména návrhu na setkání papeže s prezidentem v pátek 25. září. Macron chtěl Lva XIV. provést po obnovené pařížské katedrále Notre-Dame, jejíž rekonstrukce byla z velké části financována ze státního rozpočtu.

Vatikánský státní sekretář podle deníku La Croix rozhodnutí vysvětlil nabitým programem a snahou po nešporách co nejrychleji znovu zpřístupnit katedrálu věřícím.

Deník se však domnívá, že za odmítnutím Svatého stolce mohou stát i jiné, političtější důvody, například nedávné přijetí francouzského zákona o konci života, proti němuž se církev stavěla.

Vatikán exkomunikoval šest biskupů z ultrakonzervativního bratrstva
Papež Lev XIV.

Zvažovalo se několik možností

„Nic z toho není pravda,“ uvedlo Macronovo okolí pro stanici franceinfo. „Proběhla diskuse, jak tomu mezi Elysejským palácem a zástupci hlavy státu, tedy papeže, bývá vždy. A jako obvykle se zvažovalo několik možností a následně byla přijata rozhodnutí.“ Prezidentský palác proto celou věc označuje za „zbytečnou kontroverzi“, která „se nezakládá na ničem“.

Podobně se vyjádřila i Francouzská biskupská konference (CEF), která ocenila „velkou vstřícnost a nasazení všech úřadů, ať už v Elysejském paláci, státním protokolu, na ministerstvech nebo v policejních prefekturách“. Organizace upozorňuje, že jde o apoštolskou cestu, na kterou se nevztahují stejná pravidla jako na státní návštěvu. Jinými slovy, přestože má papež postavení hlavy státu, „je vítán především jako hlava církve“, uvedla CEF.

Papež požehnal věž baziliky Sagrada Família v Barceloně
Papež Lev XIV. před bazilikou Sagrada Família, 10. června 2026

Tento typ návštěvy se proto řídí „specifickým, ustáleným formátem“, který nepočítá s účastí na státní večeři ani s převzetím vyznamenání, pokračuje Francouzská biskupská konference. „V žádném případě nejde o odmítnutí ze strany Vatikánu, pouze to neodpovídá obvyklému formátu apoštolské cesty,“ dodala CEF.

Během čtyřdenní návštěvy Francie se papež Lev XIV. přesto s Macronem několikrát setká. Francouzský prezident ho přivítá na pařížském letišti Orly a následně se oba sejdou v Elysejském paláci. Macron bude přítomen také v Metách, na severovýchodě Francie, kde papež svou návštěvu země zakončí.

Článek napsal Clément Parrot (France Télévisions), poprvé byl publikován 18. září 2026 06:11 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala

V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala

16:09Aktualizovánopřed 30 mminutami
Zelenskyj v Bukovelu přivítal představitele Karpatské osmičky

Zelenskyj v Bukovelu přivítal představitele Karpatské osmičky

12:43Aktualizovánopřed 41 mminutami
Policie kvůli ruským hrozbám posílila hlídky u nádraží, uvedl Metnar

Policie kvůli ruským hrozbám posílila hlídky u nádraží, uvedl Metnar

16:05Aktualizovánopřed 51 mminutami
Zklamání, říká velvyslanec USA o výdajích Česka na obranu. Babiš je hájí

Zklamání, říká velvyslanec USA o výdajích Česka na obranu. Babiš je hájí

před 1 hhodinou
Rusové útočili v Záporoží, Charkovské i Žytomyrské oblasti. Zemřeli čtyři lidé

Rusové útočili v Záporoží, Charkovské i Žytomyrské oblasti. Zemřeli čtyři lidé

08:59Aktualizovánopřed 3 hhodinami
„S kým a proč budeme bojovat?“ Fico zpochybnil závazek článku 5 NATO

„S kým a proč budeme bojovat?“ Fico zpochybnil závazek článku 5 NATO

10:04Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Odvolací soud potvrdil psychiatrovi Cimickému pět let vězení

Odvolací soud potvrdil psychiatrovi Cimickému pět let vězení

10:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami
El Niño dál zesiluje. Letos je jiné

El Niño dál zesiluje. Letos je jiné

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

„Volby“ mají ukázat, že Rusové stojí za Putinem, míní experti

Kremlu jde ve „volbách“ do Státní dumy hlavně o legitimizaci režimu ruského vládce Vladimira Putina, shodují se odborníci. Všeobecně se očekává, že výsledek je předem daný a vládnoucí strana si udrží svoji dominanci. Rusové hlasují poprvé od plnohodnotné invaze na Ukrajinu, opozice už hlásí porušování pravidel. „Volby“ se konají i na okupovaných územích. Putin hlasoval on-line.
11:53Aktualizovánopřed 16 mminutami

Zelenskyj v Bukovelu přivítal představitele Karpatské osmičky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek v horském středisku Bukovel na západě Ukrajiny přivítal lídry a představitele zemí takzvané Karpatské osmičky, jejíž třídenní summit tam začíná. V úvodním projevu ohlásil, že první den budou podepsány investiční a obchodní dohody v objemu jedné miliardy eur (přes 24 miliard korun). Uskupení tvoří vedle Ukrajiny také Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česko, Rakousko, Rumunsko a Srbsko. Česko zastupuje místopředseda Senátu Jiří Drahoš (STAN), potvrdila Lada Faldynová z tiskového oddělení Senátu.
12:43Aktualizovánopřed 41 mminutami

Policie kvůli ruským hrozbám posílila hlídky u nádraží, uvedl Metnar

Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy, řekl serveru iDNES.cz ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že Česko čelí ze strany Moskvy hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.
16:05Aktualizovánopřed 51 mminutami

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Během návštěvy Francie papež Lev XIV. navštíví Elysejský palác, odmítl však udělení Řádu čestné legie i účast na státní večeři. Podle francouzského deníku La Croix měl Vatikán dokonce odmítnout i návrh na soukromé setkání papeže s Emmanuelem Macronem uvnitř pařížské katedrály Notre-Dame.
před 1 hhodinou

Zklamání, říká velvyslanec USA o výdajích Česka na obranu. Babiš je hájí

Velvyslanec USA při Severoatlantické alianci (NATO) Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Na pátečním summitu Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) v Praze prohlásil, že postoj Česka je pro Spojené státy americké zklamáním. Premiér Andrej Babiš (ANO) argumentuje plánovaným splněním minimální dvouprocentní hranice výdajů na obranu příští rok a transparentním jednáním se spojenci.
před 1 hhodinou

Bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z podvodů, píše Bild

Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na hamburské státní zastupitelství to píše německý bulvární list Bild. Podle deníku obžaloba uvádí tři případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů, ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Bild rovněž uvedl, že je Fischerova firma Fischer Air v insolvenci.
14:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusové útočili v Záporoží, Charkovské i Žytomyrské oblasti. Zemřeli čtyři lidé

Dva mrtvé a dva zraněné si vyžádal noční ruský úder na industriální objekt v Žytomyrské oblasti, uvedl šéf tamní vojenské správy Vitalij Bunečko. Zásah příměstského vlaku v Charkovské oblasti zabil jednoho člověka, dalších sedm zranil, napsala Ukrajinska pravda. Rusové útočili i v Záporoží, Dnipru, v Sumské, Kyjevské, Oděské a Doněcké oblasti, kde zranili téměř dvacet lidí.
08:59Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„S kým a proč budeme bojovat?“ Fico zpochybnil závazek článku 5 NATO

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) prohlásil, že v případě ruského útoku nehodlá plnit závazky Slovenska vyplývající z článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Během projevu ke studentům a zaměstnancům nemocnice v Prešově se ptal, s kým by se vlastně bojovalo, proč a za co, přičemž Moskvu ani jednou neoznačil za agresora.
10:04Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

před 34 mminutami
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

před 1 hhodinou
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

včera v 14:59
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

včera v 08:00
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026