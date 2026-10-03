Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Prezidentská kampaň ve Francii se na sociálních sítích rozběhla dříve a s výrazně větší intenzitou než před volbami v roce 2022. Jen během září se na facebooku, instagramu, sítích LinkedIn, X a Bluesky objevilo více než 6,4 milionu příspěvků souvisejících s volbami, tedy čtyřikrát více než ve stejném období před čtyřmi lety. První kolo prezidentských voleb přitom Francouze čeká až 18. dubna příštího roku.
V průměru tak na sociálních sítích přibývalo 216 tisíc příspěvků denně. Podle platformy pro analýzu sociálních sítí Visibrain už jejich objem výrazně převyšuje hodnoty zaznamenané ve stejném období před prezidentskými volbami v roce 2022.
Visibrain připisuje vysoký počet příspěvků několika faktorům. Letos se například v rané fázi kampaně objevilo více průzkumů veřejného mínění než před předchozími volbami.
Pozornost na sociálních sítích přitáhlo také několik zářijových událostí: výsledky krajně pravicové strany AfD v Německu, které vyvolaly řadu reakcí francouzských politiků, zahájení kampaně Marine Le Penové 13. září, vystoupení Emmanuela Macrona 18. září a nejnovější odhalení portálu Mediapart týkající se Jordana Bardelly.
Kandidáti sázejí na různé sociální sítě
Největší pozornost na sociálních sítích poutá Jean-Luc Mélenchon, o němž se v září objevilo 1,2 milionu příspěvků. S výrazným odstupem za ním následovali Marine Le Penová a Gabriel Attal. Kandidát hnutí La France insoumise (Nepoddajná Francie) Mélenchon zároveň sbírá nejvíce „lajků“, zejména na TikToku. V září jich tam získal přes 2,1 milionu, tedy dvakrát více než Le Penová a třikrát více než Attal.
Jednotliví kandidáti volí na sociálních sítích různé strategie a zaměřují se na platformy podle toho, jaké skupiny voličů chtějí oslovit. Nicolas Dupont-Aignan, Gabriel Attal nebo Marine Tondelierová například výrazněji využívají LinkedIn, jehož prostřednictvím se snaží oslovit především lidi z vyšších socioekonomických vrstev. TikTok naopak kandidátům slouží zejména k oslovení mladších voličů.
Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 1. října 2026 15:17 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.