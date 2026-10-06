Paramount dokončil převzetí Warner Bros. Discovery


6. 10. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký mediální konglomerát Paramount Skydance v úterý dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu korun). Skupina, která nově nese název Skydance, to oznámila v tiskové zprávě. Šéf skupiny David Ellison již minulý týden uvedl, že účelem názvu Skydance je zachování samostatné identity studií Paramount a Warner Bros. Akcie sloučené společnosti se nyní přesunuly z trhu Nasdaq na newyorskou burzu (NYSE), kde se budou obchodovat pod symbolem SKYD.

Připravujeme podrobnosti.

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Studia Warner Bros. v Los Angeles

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