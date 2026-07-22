Evropská komise schválila převzetí Warnerů konkurenčním Paramountem

Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun). Souhlas unijní exekutivy je podmíněn splněním řady podmínek, jež mají zabránit narušení hospodářské soutěže, zejména na trhu distribuce filmů v Evropském hospodářském prostoru, uvedl Brusel.
Závazky, s nimiž Paramount souhlasil, podle Komise plně odstraňují zjištěné obavy z možného narušení tržní soutěže. Plnění bude kontrolovat nezávislý správce. Komise při přezkumu dospěla k závěru, že spojení firem nevyvolává zásadní obavy na trzích filmové produkce ani audiovizuálního obsahu. Zůstává na nich totiž podle jejího mínění dostatek konkurentů.
Unijní exekutiva, jež působí rovněž jako nejvyšší antimonopolní orgán společného trhu, identifikovala riziko v distribuci filmů v zemích, kde Paramount spolupracuje se společností Universal prostřednictvím společného podniku United International Pictures (UIP). Bez nápravných opatření by podle EK hrozilo zhoršení podmínek pro provozovatele kin a v konečném důsledku i pro spotřebitele.
Paramount v návaznosti na tuto připomínku slíbil, že do třinácti měsíců od dokončení transakce prodá podíl v UIP v Evropském hospodářském prostoru. Zároveň se na deset let zavázal neuzavírat s Universal dohody o společné distribuci filmů v Evropě. Dále Paramount Skydance podle těchto podmínek nesmí přesouvat distribuci filmů Warner Bros. ani Paramountu způsobem, který by posílil společnou distribuci s filmy studií Universal nebo Disney.
Zádrhel nastal u kalifornského soudu
Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
Americké ministerstvo spravedlnosti akvizici schválilo již v červnu. Obchod podle jeho mínění nepoškodí hospodářskou soutěž. Přesto nyní transakce stojí, neboť ji napadla skupina amerických států v čele s Kalifornií. Okresní soudkyně předběžným opatřením na čtrnáct dní transakci pozastavila, aby dala žalující straně čas 3. srpna přednést argumenty, proč by převzetí nemělo pokračovat.
Jak vznikla skupina Warner Bros. Discovery
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří slavné filmové studio Warner Bros s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.
Součástí skupiny jsou rovněž kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Ta za své zpravodajství dlouhodobě čelí kritice od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Jak vznikl Paramount Skydance
Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.
Loni v říjnu Paramount Skydance koupil provozovatele názorového webu The Free Press (TFP). Zakladatelka TFP a konzervativní komentátorka Bari Weissová se současně stala šéfredaktorkou zpravodajské stanice CBS News z této skupiny. Podle médií by po dokončení nynější transakce měla dohlížet na zpravodajství CNN právě Weissová, což vyvolává obavy ze změny kurzu stanice.
CBS pod vedením Weissové čelí kritice za kroky, které údajně vycházejí vstříc Trumpově administrativě. Kritické reakce a obvinění z cenzury vyvolalo rozhodnutí Weissové neodvysílat ve zpravodajském pořadu 60 Minutes reportáž z věznice CECOT v Salvadoru, kam Trumpova vláda bez řádného procesu deportovala migranty. Podle Weissové nelze reportáž odvysílat bez vyjádření administrativy. Autoři namítají, že vláda opakovaně odmítla reagovat.
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