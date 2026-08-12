Peking kvůli silnému dešti uzavřel turistické památky a evakuuje ohrožená místa

Prudký déšť, který je dozvukem tajfunu Dolphin, nadále bičuje čínské hlavní město Peking. Úřady v metropoli nechaly uzavřít turistické památky či kempy, pozastavily autobusovou dopravu i stavební práce a evakuují obyvatele z nejohroženějších oblastí. Informovala o tom oficiální tisková agentura Nová Čína. Národní meteorologické centrum ve středu obnovilo druhý nejvyšší stupeň varování před přívalovými dešti a předpovědělo silné srážky na rozsáhlém území země až do čtvrtečního rána.
Podle agentury Reuters přinesl Dolphin do Pekingu a centrální provincie Che-nan obrovské množství vody. V metropoli hrozí, že během 24 hodin spadne více než třetina průměrných ročních srážek.
Více než dvacetimilionové město uzavřelo přes tři sta turistických a kempingových areálů a pozastavilo provoz zhruba 4100 ubytovacích zařízení. Jezdit přestalo přibližně 250 autobusových linek, zatímco vlaky na deseti linkách metra dostaly pokyn snížit rychlost. Podle agentury Nová Čína byly rovněž pozastaveny všechny vyhlídkové plavby.
Obyvatelé horských vesnic, nízko položených oblastí a dalších míst ohrožených povodněmi a geologickými katastrofami byli evakuováni, uvedly úřady. Všech 3357 stavenišť v Pekingu dostalo příkaz pozastavit práce, zatímco úřady zintenzivnily protipovodňová opatření a přehrady předem vypouštěly vodu, aby měly dodatečnou akumulační kapacitu.