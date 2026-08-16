Na řeckém ostrově Salamina kvůli požárům zemřeli dva lidé, úřady nařídily evakuaci

Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zahynuli dva lidé. S odkazem na místní hasiče o tom informovala agentura AFP. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů.
Člen záchranných složek upřesnil, že dvě těla byla nalezena blízko pláže Peristeria na jihu ostrova. Server řecké veřejnoprávní společnosti ERT napsal, že dvě těla nalezli hasiči v okolí místa, kde jeden z požárů vypukl. Pravděpodobně je to muž a žena. Další nejméně čtyři lidé utrpěli popáleniny a teď jsou v péči lékařů.
Požár na jihu ostrova se podle ERT rozhořel velmi rychle i kvůli silnému větru, který v oblasti vane. Další požár hoří na východě ostrova, oba požáry zaznamenali hasiči téměř současně. Zasažené oblasti jsou známé jako oblíbená místa ke koupání.
„Byl vydán příkaz k evakuaci. Týká se to stovek turistů i místních obyvatel,“ informoval už před nálezem těl mluvčí hasičů Jannis Artopios. Ostrov je o víkendech a o prázdninách oblíbenou destinací pro obyvatele Athén. K boji s ohněm bylo nasazeno přibližně 150 hasičů, čtyři letadla a šest vrtulníků. Pobřežní stráž mobilizovala pět plavidel.