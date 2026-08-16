V Belgii stále zuří jeden z nejhorších lesních požárů v tamní historii


16. 8. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT24

Belgie třetím dnem bojuje s jedním z nejhorších lesních požárů ve své historii, živel v těžko přístupné přírodní rezervaci na východě země už spálil téměř tři tisíce hektarů, informovaly v neděli tiskové agentury. Belgie spoléhá na letecké posily z několika zemí, které v sobotu přislíbila Evropská unie.

Více než 250 hasičů, policistů či vojáků se od pátku střídá ve snaze dostat pod kontrolu požár v oblasti Fagnes nedaleko německých hranic, kterou zahalila hustá oblaka kouře, místy nažloutlá. To přimělo úřady k evakuaci obyvatel dvou vesnic v blízkosti plamenů. Situace je podle úřadů nadále složitá, a i když zatím nebyl zasažen žádný obytný dům, oheň není pod kontrolou.

V neděli nadále hořelo několik ohnisek, přičemž vítr pravidelně měnil směr. Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie i Německa, kterým pomáhají hasičské vozy nové generace. Zásah jim ale komplikuje velmi členitý terén, kvůli němuž jednotky nemohou hasit oheň všude z krátké vzdálenosti. Nedaří se jim ani dostat se do první oblasti, která shořela, což znamená, že příčina požáru je stále neznámá, uvedla agentura AFP.

Úřady nechaly v sobotu odpoledne evakuovat asi šest set obyvatel z vesnic Waimes a Bütgenbach, když se změnil směr větru a kouř se rozšířil po celé oblasti. Turistům úřady doporučily, aby oblast opustili. Pro evakuované byla otevřena blízká tělocvična. Nedaleké německé město Monschau v noci varovalo, že požár se nachází asi tři kilometry od hranic, proto doporučilo obyvatelům tří okrajových čtvrtí v blízkosti hranic, aby oblast dočasně opustili.

Belgie kvůli rekordním požárům požádala EU o pomoc
Ilustrační foto

Pomoc z dalších zemí

Belgie v hašení spoléhá na vlastní letadla a ve velké míře i na letecké posily z jiných evropských zemí. V neděli ráno se nad jezerem nedaleko Fagnes střídalo několik vrtulníků jak belgické policie, tak i z Nizozemska. Díky evropskému mechanismu civilní ochrany, který Brusel aktivoval v sobotu, by v neděli měly být postupně nasazeny další vrtulníky. Eurokomisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová zmínila možnou leteckou posilu z Norska a Německa.

Česká pomoc se měla do Belgie vydat v sobotu odpoledne – podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Kristýny Posekané ale Brusel nakonec svou žádost stáhl. „Belgie tento svůj požadavek stáhla z nějakých svých důvodů. Dnes (v neděli) pokračujeme ve standardní činnosti na území České republiky,“ uvedla Posekaná.

„Od pátku sužují Hautes Fagnes požáry. Rád bych ocenil vynikající práci všech týmů nasazených v terénu, které přijely ze všech koutů země, aby bojovaly s plameny. Děkuji také našim evropským partnerům za pomoc, kterou nám poskytují,“ napsal na sociální síti X belgický premiér Bart De Wever. Úřady také ocenily zemědělce, z nichž mnozí v oblasti nabídli své cisterny na pomoc hasičům.

Belgii stejně jako velkou část Evropy v posledních dnech sužovala nová vlna veder a sucha, která přispěla k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů. Klimatické změny způsobené člověkem podle vědců zvyšují výskyt povětrnostních podmínek, které umožňují lesním požárům šířit se rychleji a hořet déle.

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Martin Legner z Hasičského sboru ČR

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