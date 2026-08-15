Belgie kvůli rekordním požárům požádala EU o pomoc

Evropská unie plánuje nasadit tři vrtulníky a dvě letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie, uvedla podle agentur Reuters a AFP eurokomisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová. Pomoc podle ní poskytne Česko a další dva unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách, který dosud spálil přes šestnáct set hektarů půdy.
Lesní požár v oblasti High Fens, největší belgické přírodní rezervaci, zuří od pátku a zápolí s ním hasiči, zemědělci i vojáci. Vesnici Sourbrodt přibližně s pěti sty obyvateli hrozí evakuace, zatímco v Eupenu se obloha postupně zbarvila do žluta a v dálce byly vidět sloupy kouře. Požár ještě není pod kontrolou a situace „do značné míry závisí na leteckých prostředcích“, uvedly belgické úřady.
Oheň do sobotního odpoledne spálil nejméně šestnáct set hektarů, jak uvedla místní média s odvoláním na guvernéra provincie Lutych Hervého Jamara. Podle unijního informačního systému o lesních požárech EFFIS by se tak jednalo o největší požár v historii Belgie, který už překonal ten z roku 2011, kdy shořelo bezmála čtrnáct set hektarů porostu.
Pomoc od Česka
Belgie rychle aktivovala evropský mechanismus civilní ochrany, který jí umožňuje požádat o personální a materiální posily z celého kontinentu. Lahbibová pověřená koordinací tohoto mechanismu následně na sociální síti X uvedla, že k dispozici je jeden vrtulník z Česka, dvě letadla pro hašení požárů ze Švédska a dva vrtulníky z Nizozemska.
Mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kristýna Posekaná řekla, že Belgie požádala o pomoc a čeští hasiči jí vyhověli. Nyní se čeká na souhlas a podklady od belgické strany. „Jsme v pohotovosti,“ uvedla.
Evropské země včetně Belgie zažily tento týden už pátou letní vlnu veder, což přispělo k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů. Klimatické změny způsobené člověkem podle vědců zvyšují výskyt povětrnostních podmínek, které umožňují lesním požárům šířit se rychleji a hořet déle než v minulosti.
Také například německým hasičům se daří získávat kontrolu nad požárem, který zachvátil už stovky hektarů lesa u obce Hürtgenwald ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Mluvčí místních hasičů Peter Berndgen uvedl, že zásah u Hürtgenwaldu je zatím úspěšný a plameny se daří dostávat pod kontrolu. Nejistotu ale přináší čerstvý nárazový vítr, který by mohl oheň znovu rozdmýchat. Situaci podle Berndgena navíc komplikuje skutečnost, že jde o oblast s podezřením na výskyt nevybuchlé munice. Koncem roku 1944 se tu odehrála velká bitva mezi německou armádou a vojsky Spojenců.