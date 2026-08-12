USA obvinily čtyři členy mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a nábojů v Česku


12. 8. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké úřady v úterý obvinily čtyři členy mexického Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) z pokusu o nákup zbraní a střeliva v Česku. Hrozí jim doživotí, uvedli podle agentury AFP představitelé amerického ministerstva spravedlnosti. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena 11. června, přičemž dva už byli vydáni do USA a u dalších dvou se o vydání jedná. Potvrdil to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).

Podle informací americké Agentury pro potírání narkotik (DEA) jsou zadrženými Edgar López Velasco, José Alvarado Morales, Noé Díaz Jiménez a Leobardo Gaxiola López, napsal list El País. První dva muži ve věku 44 a 23 let byli předáni do USA, kde v pondělí poprvé stanuli před soudem na Floridě. Byli obviněni ze spiknutí za účelem páchání narkoterorismu, z poskytování podpory terorismu a z obchodování s drogami a se zbraněmi.

Podle Tejce oba vydaní muži minulý týden s extradicí souhlasili, proto mohli být USA předáni ve zjednodušeném řízení bez soudního verdiktu. O zbývajících dvou rozhodne soud, extradiční řízení obvykle trvá několik měsíců, doplnil ministr. Americká ambasáda na síti X poděkovala tuzemským bezpečnostním složkám za vynikající pomoc.

Oba již vydaní podle médií patří k předním postavám kartelu, Alvarado Morales je chráněncem jednoho z pěti hlavních bossů CJNG, Audiase Florese Silvy, zadrženého v dubnu v Mexiku. Oběma v případě odsouzení hrozí doživotní tresty.

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Ilustrační snímek

López Velasco a Díaz Jiménez se v Česku pokoušeli získat zbraně „za účelem páchání násilných činů proti mexickým konkurenčním kartelům, civilistům, policistům a vojákům“, píše se v prohlášení amerického resortu spravedlnosti.

Dohoda jim měla umožnit nákup samopalů, granátometů a minometů výměnou za drogy fentanyl nebo pervitin dovezené do USA. Americké ministerstvo neposkytlo žádné informace o totožnosti dodavatelů zbraní, s nimiž Mexičané tuto dohodu uzavřeli, podotkla AFP.

Den po zadržení čtveřice zničily mexické úřady ve státě Jalisco výrobnu drog patřící Díazu Jimenézovi, přičemž zabavily kilogram fentanylu a další chemikálie použitelné k produkci přibližně 625 tisíc dávek drogy, uvedla DEA.

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Soudní orgány v USA minulý týden oznámily, že vznesly obvinění proti několika vysokým představitelům CJNG a že zvýšily odměny za dopadení jejich vůdců až na sto milionů dolarů (v přepočtu zhruba 2,4 miliardy korun).

CJNG, obviněný z vedení obzvláště násilné celosvětové sítě obchodu s fentanylem, kokainem, heroinem a pervitinem, je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. USA jej loni spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.

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