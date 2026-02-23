Po zabití šéfa kartelu zasáhly několik mexických států násilnosti


Několik mexických států zasáhla vlna násilí - členové drogových gangů se tam střetli s bezpečnostními složkami. Jde o reakci na smrt šéfa kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese. Mexické úřady varovaly obyvatele, aby kvůli násilnostem nevycházeli. V několika mexických státech byla v pondělí zrušena výuka ve školách. Tuzemské ministerstvo zahraničí doporučilo Čechům, aby se vyhýbali zbytným cestám v daných oblastech.

Cervantes, přezdívaný El Mencho, byl bossem nejrychleji rostoucí kriminální sítě v Mexiku, která je proslulá pašováním fentanylu, metamfetaminu a kokainu do USA, a útoky na vládní činitele, kteří se jí postavili.

Mexické ministerstvo obrany uvedlo, že Cervantes byl zraněn při armádní operaci v obci Tapalpa ve státě Jalisco a že zemřel při leteckém transportu do města Mexiko. Bílý dům potvrdil, že Spojené státy poskytly mexickým úřadům zpravodajské informace k provedení operace. Zároveň pochválil mexickou armádu za to, že zlikvidovala muže, jenž patřil k nejhledanějším zločincům v obou zemích.

Bezpečnostní konzultant David Saucedo řekl stanici CNN, že v kartelu Jalisco nová generace teď zřejmě započne boj o nástupnictví. El Menchův syn Rubén Oseguera González, známý jako El Menchito, je ve vězení v USA a Cervantesův bratr a nevlastní syn nemají mezi dalšími předáky kartelu takový vliv, uvedl Saucedo. Mocenské vakuum by mohlo uvnitř kartelu spustit vnitřní boj. Zároveň by se podle Sauceda mohli členové kartelu začít mstít vládě.

Násilnosti po smrti šéfa kartelu

Členové kartelu zareagovali na zabití svého šéfa násilnostmi po celé zemi, blokovali silnice a zapalovali pneumatiky. Úřady ve státech Jalisco, Michoacán a Guanajuato informovaly, že v neděli bylo zabito nejméně čtrnáct lidí, včetně sedmi příslušníků mexické Národní gardy. Videa kolující na sociálních sítích ukazovala například sloupy kouře nad turistickým letoviskem Puerto Vallarta na pobřeží státu Jalisco. Nepokoje na místě podle CNN ustaly, ale zůstává noční zákaz vycházení a školy a obchody tam zřejmě budou v pondělí zavřené.

Guadalajara, hlavní město státu Jalisco a druhé největší město Mexika, bylo v neděli téměř úplně uzavřeno, zatímco vystrašení obyvatelé zůstali doma. Cestující, kteří v neděli večer přiletěli na mezinárodní letiště ve městě, se dozvěděli, že letiště funguje kvůli násilnostem v omezeném provozu.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že situace je pod kontrolou a že je v kontaktu s guvernéry všech států. Zároveň vyzvala ke klidu. Úřady v neděli večer oznámily, že odklidily ve dvaceti státech většinu z více než 250 zátarasů, které tam umístily kartely. Zatčeno podle úřadů bylo nejméně 25 lidí, jedenáct kvůli zapojení do násilností a dalších čtrnáct za rabování. Terčem žhářských útoků se stala řada obchodů, zatímco asi dvacet bank čelilo přepadení.

Kartel Jalisco nová generace je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. Spojené státy ho spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.

