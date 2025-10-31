Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

Spojené státy převzaly do vazby zprostředkovatele drogových obchodů Č' Tung Čanga, který působil v Mexiku a Číně jako klíčová spojka mezi jednotlivými zločineckými organizacemi. Těm mimo jiné zajišťoval praní špinavých peněz. Podle odborníků se jedná o postavu se značným vlivem, kterou může být složité nahradit. Oproti tomu dosavadní úspěchy amerických a mexických úřadů v odstraňování šéfů kartelů mnohdy přinesly další násilí a vzestup nových bossů.
Mexické úřady minulý týden vydaly čínského zprostředkovatele drogových obchodů Č' Tung Čanga, přezdívaného bratr Wang, do Spojených států amerických, kde čelí obvinění z praní špinavých peněz a pašování drog. Předtím mexické bezpečnostní složky oznámily jeho zadržení na Kubě. Je to již podruhé, co ho mexické úřady vzaly do vazby.
V říjnu 2024 byl Čang zatčen v Mexico City, poslán do věznice s maximální ostrahou a obviněn mimo jiné i z „navazování spojenectví s kriminálními skupinami působícími v Americe, Evropě a Asii“, uvedl mexický ministr pro bezpečnost a ochranu občanů Omar García Harfuch na sociální síti X.
Poté, co mu soudce udělil domácí vězení, se však Čangovi v červnu podařilo uprchnout a opustit zemi. Na Kubu přicestoval poté, co mu Rusko odepřelo vstup do země na zfalšovaný cestovní pas, napsal deník El País.
Dlouhé vyšetřování globálního vlivu
Podle amerických státních zástupců Čang vedl zločineckou organizaci, která od roku 2016 koordinovala výrobu, přípravu a přepravu kokainu, fentanylu a metamfetaminu z Mexika do Los Angeles a Atlanty, odkud byly tyto drogy distribuovány po celých Spojených státech. Síť se zabývala také praním výnosů z těchto operací, informoval server InSight Crime.
Mexické úřady uvedly, že Čang na mezinárodní úrovni zprostředkoval pašování nejméně tuny kokainu, 1,8 tuny fentanylu a 600 kilogramů metamfetaminu pašovaných z Mexika, což generovalo přibližně 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun) ročně. Je také obviněn z udržování kontaktů s několika zločineckými organizacemi v Mexiku, mezi nimiž jsou údajně i kartely Sinaloa a Jalisco Nueva Generación (CJNG), které patří k největším v zemi.
Čang čelí obviněním u dvou amerických federálních soudů – v Georgii a v New Yorku – celkem v osmi bodech souvisejícími s pašováním kokainu, fentanylu a metamfetaminu, jakož i v patnácti bodech souvisejícími s praním špinavých peněz a dalšími finančními trestnými činy.
Prozatím bude Čang souzen v New Yorku soudcem, který už předsedal několika významným procesům spojeným s mexickými drogovými kartely, včetně případů bossů kartelu Sinaloa Joaquína Guzmána, alias „El Chapo“, a Ismaela Zambady, alias „El Mayo“, nebo bývalého mexického ministra bezpečnosti Genara Garcíi Luny.
Vyšetřování Čanga trvalo téměř deset let a již od roku 2022 americké úřady Mexiko upozorňovaly na jeho přítomnost v zemi. Jeho zatčení částečně komplikovala schopnost zprostředkovatelů drogových obchodů si udržovat při svých aktivitách zdání legality.
Ačkoli Čang není prvním zprostředkovatelem, který byl v Mexiku zatčen, tak jeho síť se vymyká širokým polem působnosti a globálním dosahem. Podle výpovědi zvláštního agenta americké protidrogové agentury (DEA) Patricka Graye fungovala Čangova síť na dvou kontinentech – mexická větev vybírala hotovostní výnosy od překupníků a čínská větev prala peníze.
Případ Čanga „svědčí o rychlém šíření a transformaci nadnárodních zločineckých organizací a o způsobu, jakým fungují prostřednictvím decentralizovaných sítí,“ přiblížila profesorka na Národní autonomní univerzitě v Mexiku a odbornice na národní bezpečnost Yadira Gálvezová. „Ukazuje, že mezi jednotlivými zločineckými aktéry existují společné uzly nebo body konvergence,“ dodala.
Obtížně nahraditelné figury
Čangovo zatčení a vydání by mohlo představovat významný – i kdyby dočasný – úder pro sítě pašeráků fentanylu, kokainu a dalších drog. Nahrazení zdrojů, kontaktů a dovedností zprostředkovatelů na tak vysoké úrovni může trvat určitou dobu.
Server InSight Crime napsal, že zprostředkovatelů drogových obchodů je mezi kartely méně než výrobců nebo pašeráků drog. To znamená, že zadržení jediného z nich může mít významný dopad na celý dodavatelský řetězec. Identifikace a zatčení postav v pozadí, jako je Čang, se může dokonce ukázat jako účinnější než odstranění samotných drogových bossů, jako byli již zmínění Guzmán nebo Zambada.
Čangovo postavení před soud představuje kritický bod, který narušuje činnost zločinecké sítě, sdělila Gálvezová. „Musíme však mít na paměti, že tyto sítě mají pozoruhodnou schopnost přizpůsobovat se a nacházet nové způsoby, jak pokračovat ve své činnosti,“ dodal.
Vnitřní válka v kartelu Sinaloa
Právě kroky americké administrativy a mexické vlády proti kartelu Sinaloa ukazují, jak může odstranění silného lídra – jako byli Guzmán nebo Zambada – přinést rivalitu mezi členy organizace a její následné oslabení.
Kartel Sinaloa patřil mezi největší obchodníky s drogami. Nicméně zatčení jeho bosse„El Chapa“ v lednu 2016 a jeho vydání do USA o rok později odstartovalo úpadek organizace.
Guzmánovi čtyři synové, známí jako „malí Chapos“ nebo „Chapitos“, zdědili otcovo drogové impérium, které mimo jiné disponovalo širokou sítí pašeráckých tunelů pod americko-mexickou hranicí. Používaná byla k transportu kokainu, fentanylu a jiného kontrabandu.
Chapitos přesunuli výrobní zdroje na fentanyl, jenž je ve srovnání s heroinem, který jejich otec do USA dovážel po tunách, snazší pašovat a jeho výroba stojí jen zlomek ceny. Což je ovšem dostalo do hledáčku Trumpovy administrativy. USA pak začaly vyvíjet tlak na Mexiko, aby proti kartelu Sinaloa zakročilo.
V roce 2024 Chapitos svými kroky proti sedmdesátiletému spoluzakladateli kartelu Zambadovi vyvolali boj o moc uvnitř vlastní organizace. Joaquín Guzmán, syn „El Chapa“ a jeden z Chapitos, donutil Zambadu nastoupit do soukromého letadla směřujícího do USA. Výměnou za to Guzmán doufal ve shovívavost amerických úřadů.
Oba muži byli po přistání v texaském El Pasu vzati do vazby. Zambada se v srpnu přiznal k obchodování s drogami a hrozí mu doživotní trest. Guzmán, který je stále ve vazbě, se k obchodování s drogami nepřiznal.
Zambadovo zatčení vedlo uvnitř kartelu Sinaloa k násilnému rozkolu, ve kterém na jedné straně jsou muži loajálními jeho synovi Ismaelovi „Mayito Flaco“ Zambadovi a na druhé ti, kteří stojí na straně Chapitos.
Konflikt má podle odhadů celkem pět tisíc obětí, včetně lidí, kteří nebyli zapojeni do obchodu s drogami. Dané číslo zahrnuje mrtvé i nezvěstné. Mexiko v uplynulém roce vyslalo deset tisíc federálních vojáků do státu Sinaloa.
V nouzi i drogový kartel hledá přítele
Chapitos se dostali do kleští. Na jedné straně na ně dotíraly americké a mexické úřady a na druhé straně na ně útočili Zambadovi muži. A tak synové drogového bosse spolkli svou pýchu a požádali o pomoc svého někdejšího zapřisáhlého nepřítele, šéfa kartelu CJNG Nemesia „El Mencha“ Oseguery.
V prosinci 2024 se Oseguera sešel se zástupcem Ivána Archivalda Guzmána, který vede frakci Chapitos. Na schůzce měl Oseguera silnější vyjednávací pozici, ale souhlasil, že svým konkurentům dodá zbraně, peníze a bojovníky. Na oplátku mu Chapitos otevřeli své pašerácké trasy a přeshraniční tunely do USA, uvedli pro server The Wall Street Journal (WSJ) lidé obeznámení s tímto setkáním.
Kartel CJNG dříve platil vysoké poplatky za používání těchto pašeráckých cest, dodaly zdroje WSJ. Podle nich také dohoda rozdělila obchod s drogami ve Spojených státech: Chapitos se budou nadále soustředit na pašování fentanylu, Oseguera se zaměří na kokain a metamfetamin.
Dohoda mezi kartely Sinaloa a CJNG byla „bezprecedentní událostí pro rozložení sil organizovaného zločinu“, uvedla mexická generální prokuratura ve zprávě z července 2025. Podle hodnocení DEA je kartel Jalisco srovnateně silný, jako byl kartel Sinaloa na vrcholu své moci před zatčením El Chapa v roce 2016.
Drogový vládce z hor
Oseguera nyní vládne z přísně střeženého sídla v pohoří Sierra Madre jako nový drogový král Mexika. Spojené státy na něj vypsaly odměnu 15 milionů dolarů (316 milionů korun), ale podle úřadů opouští svůj úkryt jen zřídka. Skupina mužů chránících Osegueru, známá pod názvem Speciální síly vrchního velení, je vyzbrojená i raketomety s tepelným naváděním, které lze odpalovat z ramene a které jsou schopné zničit tank, uvedli lidé obeznámení s operacemi kartelu.
Návštěvníci pevnosti si před šestihodinovou cestou terénním autem musí zavázat oči a trasa je údajně poseta nášlapnými minami, jejichž přesné umístění znají jen členové Oseguerova nejbližšího okolí.
Oseguera strávil desítky let budováním kartelu, který se stal nadnárodní zločineckou organizací natolik silnou, že nahradila kartel Sinaloa v pozici největšího dealera drog na světě.
K jeho vzestupu přispěla i válka Trumpovy administrativy proti fentanylu. V posledních měsících k tomu ve svém důsledku pomohla i zvýšená snaha americké vlády deportovat nelegální imigranty z USA, která odvedla federální agenty od boje proti obchodu s drogami.
V Arizoně zůstaly bez personálu dvě kontrolní stanoviště Celní a hraniční ochrany podél hlavní trasy pašování fentanylu z Mexika. Policisty, kteří tam byli umístěni, americké úřady pověřily prací na deportacích zadržených migrantů. Vysoký představitel administrativy řekl WSJ, že americké hranice jsou bezpečnější než kdykoli předtím.
- Svět
- Yadira Gálvezová
- Pašování drog
- Los Angeles
- Kokain
- Spojené státy americké
- Trumpova administrativa
- Metamfetamin
- Joaquín Guzmán
- Fentanyl
- Praní špinavých peněz
- Mexiko
- Sinaloa
- Kartel
- Kartel Sinaloa
- Kartel CJNG
- Kartel Jalisco Nueva Generación
- Ismael Zambada
- El Mencho
- El Mayo
- El Chapo
- Drogy
- Droga
- Pašování
- Zločinecká skupina
- Pašeráci
- Vazba
- Soud
- Brian M. Cogan
- Přeprava
- Zprostředkovatelé
- Výrobci
- Věznice
- Kuba
- USA
- Jalisco
- Č' Tung Čang
- Domácí vězení
- Doživotní trest
- Celní a hraniční ochrana
- Genar García Luna
- Výběr
- Výběr redakce
- V souvislostech