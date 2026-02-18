USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

Armáda USA zabila jedenáct lidí při dalších třech leteckých úderech na lodě v Karibiku a východním Tichém oceánu, jejichž posádky podle ní pašovaly drogy. Velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe, pondělní útoky oznámilo na sociální síti X. Podle agentury AP tak vzrostl počet obětí amerických úderů v Karibiku a Tichém oceánu na nejméně 145.
Pondělí se podle AP stalo jedním z nejsmrtelnějších dnů v útočné kampani, kterou tam v září Spojené státy zahájily proti malým lodím, jejichž posádky označují za narkoteroristy.
První dva údery v Tichém oceánu v pondělí zabily po čtyřech mužích a při posledním přišli v Karibiku o život další tři. Armáda v příspěvku neposkytla důkazy o tom, že lodě přepravovaly drogy. Sdílela videa, na kterých jsou vidět lodě, jak plují nebo se kolébají na hladině předtím, než došlo k výbuchu a pohltily je plameny. Na dvou z otevřených loděk byly krátce před výbuchem vidět lidé sedící na palubě.
Americký prezident Donald Trump dříve uvedl, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely v Latinské Americe, a útoky označil za nutnou eskalaci k potlačení pašování drog do země.
Kritici zpochybňují nejen legálnost úderů, ale také jejich účinnost. Fentanyl, který je příčinou mnoha smrtelných předávkování v USA, do země pašeráci obvykle pašují po souši z Mexika, kde je vyráběn z chemikálií dovážených z Číny a Indie.