USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Armáda USA zabila jedenáct lidí při dalších třech leteckých úderech na lodě v Karibiku a východním Tichém oceánu, jejichž posádky podle ní pašovaly drogy. Velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe, pondělní útoky oznámilo na sociální síti X. Podle agentury AP tak vzrostl počet obětí amerických úderů v Karibiku a Tichém oceánu na nejméně 145.

Pondělí se podle AP stalo jedním z nejsmrtelnějších dnů v útočné kampani, kterou tam v září Spojené státy zahájily proti malým lodím, jejichž posádky označují za narkoteroristy.

První dva údery v Tichém oceánu v pondělí zabily po čtyřech mužích a při posledním přišli v Karibiku o život další tři. Armáda v příspěvku neposkytla důkazy o tom, že lodě přepravovaly drogy. Sdílela videa, na kterých jsou vidět lodě, jak plují nebo se kolébají na hladině předtím, než došlo k výbuchu a pohltily je plameny. Na dvou z otevřených loděk byly krátce před výbuchem vidět lidé sedící na palubě.

Americký prezident Donald Trump dříve uvedl, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely v Latinské Americe, a útoky označil za nutnou eskalaci k potlačení pašování drog do země.

Kritici zpochybňují nejen legálnost úderů, ale také jejich účinnost. Fentanyl, který je příčinou mnoha smrtelných předávkování v USA, do země pašeráci obvykle pašují po souši z Mexika, kde je vyráběn z chemikálií dovážených z Číny a Indie.

Armáda USA udeřila v Karibiku na loď podezřelou z pašování drog, zemřeli tři lidé
Ilustrační snímek

Výběr redakce

USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

před 12 mminutami
Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze

11:00Aktualizovánopřed 38 mminutami
EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

04:26Aktualizovánopřed 42 mminutami
USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

03:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

před 5 hhodinami
Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

před 7 hhodinami
Zájem o sdílení elektřiny roste

Zájem o sdílení elektřiny roste

před 8 hhodinami
Kvůli násilné smrti aktivisty v Lyonu nechala prokuratura zadržet devět lidí

Kvůli násilné smrti aktivisty v Lyonu nechala prokuratura zadržet devět lidí

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

CBS zatrhla vysílání rozhovoru s demokratem, uvedl moderátor Colbert

Moderátor pořadu The Late Show Stephen Colbert obvinil televizní stanici CBS, že z obav z Federální komise pro komunikace (FCC) odmítla vysílání jeho rozhovoru s demokratickým kandidátem na texaského senátora Jamesem Talaricem. Stanice prohlášení moderátora odmítla s tím, že šlo o právní upozornění. Rozhovor byl později nahrán na platformu YouTube, na níž se pravidla FCC nevztahují.
před 8 mminutami

USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

Armáda USA zabila jedenáct lidí při dalších třech leteckých úderech na lodě v Karibiku a východním Tichém oceánu, jejichž posádky podle ní pašovaly drogy. Velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe, pondělní útoky oznámilo na sociální síti X. Podle agentury AP tak vzrostl počet obětí amerických úderů v Karibiku a Tichém oceánu na nejméně 145.
před 12 mminutami

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze

Slovenská vláda kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze, opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek. Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer) zároveň souhlasil s tím, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft do 250 tisíc tun ropy. Krok má společnosti pomoci zvládnout období, než si zajistí suroviny jinou trasou. Slovensko a Maďarsko žádají Evropskou komisi o povolení dovozu ruské ropy přes Chorvatsko.
11:00Aktualizovánopřed 38 mminutami

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

USA, Ukrajina a Rusko se v Ženevě dohodly, že monitorování dodržování budoucího příměří bude probíhat za účasti Spojených států, uvedl dle Ukrajinské pravdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jednání podle něj byla složitá, postoje stran se nadále odlišují. Poukázal na to, že všechny strany se dohodly na budoucím pokračování rozhovorů. Zelenskyj předtím uvedl, že na něj jeho americký protějšek Donald Trump vyvíjí nepřiměřený tlak.
03:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Německu se koná největší letošní cvičení NATO

Severoatlantická aliance v Německu procvičuje jednotky schopné rychlého nasazení na největším aliančním cvičení roku Steadfast Dart 2026. Testuje se proces aktivace, přesun napříč evropským prostorem, rozmístění jednotek i jejich společné působení. Zapojuje se přes deset tisíc vojáků z jedenácti členských států NATO včetně komanda ze 43. výsadkového pluku z Chrudimi, které má plnit úkoly v přední linii.
před 1 hhodinou

V Kalifornii je po pádu laviny nezvěstných devět lyžařů

Po pádu laviny v severní Kalifornii je nezvěstných devět lyžařů. Šest dalších lidí bylo nalezeno živých, napsala ve středu agentura DPA s odvoláním na místní úřady. Původní informace hovořily celkem o šestnácti lyžařích. V oblasti panuje nepříznivé zimní počasí.
04:51Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Polský Krakov nasadí holubům antikoncepci

Jihopolský Krakov zavede pilotní program, v rámci kterého nasadí holubům antikoncepci. Podle tamních médií zástupci města i odborníci ujišťují, že půjde o bezpečný prostředek. Cílem programu je zlepšení kondice holubů a omezení problémů spojovaných s jejich přemnožením, tedy nemocemi nebo potížemi s dostupností potravy.
před 6 hhodinami

Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

Kuba kvůli ropné blokádě, kterou uvalily Spojené státy, výrazně omezila fungování veřejné dopravy, služeb, školství i zdravotnictví. Ostrov získával pohonné hmoty nebo surovou ropu od Venezuely, po zadržení tamního diktátora Nicoláse Madura Washingtonem ale dodávky ustaly. Benzinu už je na Kubě tak málo, že přestaly jezdit popelářské vozy a v ulicích se hromadí odpadky. Kvůli nedostatku paliva pro elektrárny má také jedenáctimilionová země už dlouho problémy s výpadky proudu. Ztenčují se i zásoby potravin a léků. OSN varuje, že Kubě hrozí humanitární krize.
před 7 hhodinami
Načítání...