Armáda USA udeřila v Karibiku na loď podezřelou z pašování drog, zemřeli tři lidé

Americká armáda uvedla, že v Karibiku zaútočila na další loď. Zabila při tom tři lidi, které označila jako „narkoteroristy“. O úderu armáda v noci na sobotu informovala na síti X.
„Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo se pohybovalo po známých trasách pašování drog v Karibiku a podílelo se na operacích pašování drog. Při této akci byli zabiti tři narkoteroristé,“ tvrdí Jižní velitelství americké armády. Agentura Reuters upozornila, že tuto informaci nemohla okamžitě ověřit.
Armáda nesdělila, kde konkrétně se útok odehrál ani odkud loď vyplula.
Spojené státy loni v září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že USA jsou v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.