Americká armáda zasáhla loď podezřelou z pašování drog, dvě osoby zemřely

Americká armáda zaútočila ve východní části Tichého oceánu na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku zemřely dvě osoby, pobřežní stráž pátrá po třetí osobě, která přežila. Oznámilo to jižní velitelství USA na sociální síti X. Je to první známý útok od akce, při které byl začátkem tohoto měsíce zadržen venezuelský vůdce Nicolás Maduro, upozornila agentura AP.
„Zpravodajské služby potvrdily, že loď plula po známých trasách pašování drog ve východním Pacifiku a byla zapojena do operací pašování drog,“ uvedla armáda.
V doprovodném videu na X je vidět loď, která pluje po vodě, než exploduje v plamenech. Americká armáda se v poslední době zaměřuje na zadržování sankcionovaných ropných tankerů s vazbami na Venezuelu, poté, co uskutečnila útok jehož cílem bylo zajistit Madura a přivést ho do New Yorku, aby zde čelil obvinění z obchodování s drogami.
Poslední úder na lodě podezřelé z pašování americká armáda uskutečnila koncem prosincem, kdy uvedla, že za dva dny zasáhla pět podezřelých lodí a zabila celkem osm lidí. Od začátku září bylo podle americké armády a prezidenta Donalda Trumpa uskutečněno 36 útoků na lodě podezřelé z pašování drog v jihoamerických vodách, při kterých zahynulo nejméně 117 lidí. Většina útoků byla v Karibském moři.
Trump opakovaně prohlásil, že americké údery zaměřené na údajné pašeráky mají obrovský dopad na zpomalení pašování drog v Karibiku a východním Tichomoří. Ve středu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu prohlásil, že se podařilo zastavit téměř sto procent všech drog přicházejících po vodě.