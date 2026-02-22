Mexická armáda zabila šéfa kartelu, na nějž vypsaly USA vysokou odměnu, píše AP

Mexická armáda zabila šéfa kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese. S odkazem na nejmenovaného federálního činitele to v neděli večer SEČ napsala agentura AP. Spojené státy na drogového bosse přezdívaného El Mencho vypsaly mnohamilionovou odměnu.
Zmíněný činitel si přál zůstat v anonymitě, neboť neměl oprávnění se vyjadřovat veřejně. Popsal, že Cervantes byl zabit během vojenské operace ve státě Jalisco na západě Mexika. Předcházelo tomu několik hodin blokád silnic s hořícími vozidly v Jaliscu a dalších mexických státech. Takovou taktiku kartely běžně používají, aby zkomplikovaly vojenské operace.
Americké ministerstvo zahraničí vypsalo odměnu až 15 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 305 milionů korun) za informace vedoucí k dopadení El Mencha.
Kartel CJNG je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. USA ho spolu s dalšími tamními drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.