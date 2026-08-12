Ukrajina zastavila útoky na neruské ropné tankery na žádost JD Vance, píší FT

Ukrajina zastavila své útoky proti části ropným tankerům, které využívají ruský černomořský přístav Novorossijsk. Kyjev k tomu přikročil na základě žádosti amerického viceprezidenta JD Vance, napsal server Financial Times. Podle něj se Washington obával, že Ukrajina svými kroky ještě více destabilizuje ropné trhy.
Vance během 31. července požádal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zastavil útoky na ropné tankery. Od té doby Ukrajina nezaútočila na tankery v blízkosti terminálu Kaspického ropovodního konsorcia (CPC), do kterého proudí ropa z Kazachstánu, napsaly FT.
Ukrajina podle FT souhlasila s tím, že nebude útočit na infrastrukturu CPC ani na neruské lodě, za předpokladu, že nejsou předmětem ukrajinských sankcí a nepřepravují ruskou ropu ani jiný ruský náklad.
Představitel americké administrativy potvrdil, že Washington varoval Ukrajinu, aby přestala útočit na neruská plavidla v Černém moři i na infrastrukturu CPC. „Administrativa považuje CPC za klíčový kanál pro dodávky energie z Kazachstánu na evropské trhy, který představuje alternativu k ruským dodávkám energie,“ dodal.
USA podle něj zároveň „potvrdily“ závazek Kyjeva zaměřit se na plavidla, která podléhají ukrajinským sankcím.
Kyjev souhlasil s žádostí americké administrativy, protože doufá, že získá licenci na výrobu protiletadlových raket Patriot, uvedl zdroj obeznámený s postojem ukrajinské vlády. Zelenskyj to během rozhovoru s Vancem označil za „nejvyšší prioritu“. Kyjev také doufá, že před zimou – kdy se očekává, že Rusko zintenzivní své letecké útoky na kritickou infrastrukturu – nakoupí několik set těchto raket.
„Velmi pozorně nasloucháme našim americkým partnerům,“ uvedl vysoký ukrajinský představitel pro FT. Dodal, že Kyjev v reakci na žádost USA zavedl „příslušné mechanismy“. Připomněl, že CPC se „pravidelně účastní rozhovorů mezi vládami USA a Kazachstánu“.
Podíl v CPC vlastní Chevron i ExxonMobil
Američtí energetičtí giganti Chevron a ExxonMobil vlastní podíly ve společnosti CPC, které patří hlavní ropovod vyvážející ropu z Kazachstánu, a také v ropných polích v západním Kazachstánu, která tuto trasu zásobují. Chevron vlastní 50 procent největšího ropného pole v zemi, zatímco Exxon vlastní 25 procent.
Ukrajinské útoky na terminál CPC během července – spolu s intenzivní kampaní proti ruské námořní dopravě v Azovském moři – vyvolaly chaos. To Kazachstán opakovaně přimělo zastavit ropovody směřující do Novorossijsku, zároveň kvůli tomu došlo k více než dvojnásobnému zvýšení přepravních sazeb a pojistného.
V důsledku toho společnost CPC v minulém měsíci naložila na tankery pouze 1,3 milionu barelů denně, což je přibližně o 300 tisíc barelů denně méně než v červnu a o 600 tisíc barelů denně méně než v květnu, uvádí společnost Kpler, která sleduje toky ropy.
V červenci generální ředitel společnosti Chevron Mike Wirth uvedl, že společnost spolupracuje s USA a dalšími vládami na zajištění toho, aby „ropovod zůstal v provozu“. Dodávky kazašské ropy v posledním půlroce získaly na významu, jelikož dodávky z Blízkého východu jsou i nadále omezeny válkou USA a Izraele proti Íránu.
Ukrajinské útoky na Novorossijsk byly součástí kampaně namířené proti ropné infrastruktuře, jejímž cílem bylo přenést válku na území Ruska a odříznout klíčové příjmy, z nichž je financována pokračující ruská invaze na Ukrajinu.
Kyjev zároveň zintenzivnil své útoky na ruskou energetickou infrastrukturu v jiných částech země a během srpna jeho drony zasáhly tři rafinerie hluboko v ruském vnitrozemí. Tyto údery vyřadily z provozu značnou část rafinérských kapacit, což Kreml donutilo pozastavit vývoz pohonných hmot a vyvolalo tlak na světové ceny nafty a benzinu.