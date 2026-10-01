Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské ministerstvo obrany zahájí interní vyšetřování s cílem „objasnit případnou individuální odpovědnost“ týkající se dění v exklávě Ceuta. Organizace Amnesty International údajné útoky a ponižování migrantů ze strany armády odsoudila.
Ministerstvo obrany předá státnímu zastupitelství a pohotovostnímu soudu v Ceutě zprávu Amnesty International o špatném zacházení a napadání migrantů ze strany vojáků nasazených v tomto autonomním městě. Zároveň nařídilo velitelství operací vyšetřit a „objasnit případnou individuální odpovědnost“ vojáků působících v Ceutě, aby se tak „ochránilo dobré jméno a práce ozbrojených sil“, uvedly zdroje z resortu vedeného Margaritou Roblesovou.
Organizace na ochranu lidských práv upozornila na napadání a špatné zacházení s migranty a žadateli o azyl v Ceutě, které by mohlo naplňovat znaky mučení. Zdokumentovala také kruté, nelidské a ponižující zacházení a „nedůstojné“ podmínky pro přijímání migrantů.
Zpráva byla zveřejněna tuto středu, kdy uplynuly dva měsíce od hromadného příchodu více než 80 tisíc lidí z Maroka do Ceuty. Amnesty International se obrátila dopisem na španělského premiéra Pedra Sáncheze a předsedu autonomního města Juana Jesúse Vivase a vyzvala je k naléhavým krokům. Zároveň nevládní organizace uvádí, že si je „vědoma složité situace“ v autonomním městě, a vyjadřuje občanům Ceuty „solidaritu a podporu“.
Agrese, které „nadále pokračují“
„Není to minulost, (k napadání) stále dochází, k poslednímu případu došlo před několika dny,“ uvedl v pořadu La Hora de La 1 ředitel Amnesty International ve Španělsku Esteban Beltrán. Upozornil, že svědectví shromážděná Amnesty International získalo také mnoho novinářů.
Beltrán zároveň vyjádřil politování nad tím, že i dva měsíce po začátku krize jsou v Ceutě „tisíce lidí v nedůstojných podmínkách“ – mezi nimi mnoho zranitelných osob, žen a dívek, které jsou „bez ochrany na ulici“ a které se staly oběťmi znásilnění a sexuálního násilí.
Proto ve svých dopisech Sánchezovi a Vivasovi aktivisté žádají na jedné straně o vyšetření těchto případů a zastavení jednání vojáků a na druhé straně o zajištění důstojných podmínek pro tyto migranty.
„Vzorec“ špatného zacházení ze strany vojáků
Delegace Amnesty International navštívila Ceutu od 10. do 15. září, prošla místa, kde se zdržují migranti, a setkala se s novináři, nevládními organizacemi, státním zastupitelstvím a představiteli autonomní vlády.
Zástupci této mezinárodní organizace na ochranu lidských práv hovořili také s více než 65 migranty a žadateli o azyl, mezi nimiž bylo 31 nezletilých a 26 žen, z nichž dvě byly těhotné.
„Mnohá svědectví poukázala na násilí a ponižující zacházení ze strany vojáků, které se týká také žen a dětí bez doprovodu, což v některých případech může vzhledem ke své závažnosti představovat mučení,“ varovala nevládní organizace v prohlášení.
Článek napsaný serverem RTVE Noticias (RTVE), poprvé byl publikován 30. září 2026 v 11:15 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.